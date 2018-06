HBO: Egyre nagyobb kihívás újat mutatni

A mozicsatorna az online felületét, az HBO GO-t hirdette tavaly influencerkampányban. Ez a marketingeszköz még az HBO életében is új, nehéz összehasonlítani más típusú korábbiakkal. „A legnagyobb feladatot az jelentette, hogy megtaláljuk ezeknek az együttműködéseknek a kampánybeli pozícióját mind az időzítésben, mind pedig a költségvetésben” – avat be a kampány kihívásaiba Riczu Tibor marketingvezető. Az HBO-nak nem mindig a legismertebb véleményvezérekre volt szüksége, sőt egyes sorozatoknál kifejezetten a mikroinfluencerekre fókuszált. Az együttműködést könnyítette, hogy az HBO-val a megmondóemberek szeretnek együtt dolgozni, nem kis részben azért is, mert szabadságot enged nekik. Azt a csatornánál is érezték, hogy egyre nagyobb kihívás újat mutatni ebben a műfajban úgy, hogy közben a tartalomgyártók stílusa megmaradjon. A cég sikeresnek ítéli együttműködését az HBO GO bevezetésében segédkező Fluor Tomival, az HBO GO Kids menüjét népszerűsítő Ördög Nórával, valamint a Trónok harca tévésorozatot hirdető Kovács Zsolti Hunboxinggal. A csatornánál ezt az eszközt nem általános marketingmegoldásként, hanem kifejezetten csak a topsorozatoknál alkalmazzák.



OTP Bank: Profi hozzáállásért cserébe szabadság

„Három éve vagyunk aktívak ezen a területen. Az online megoldásoknak köszönhetően remekül mérhető a kampányok teljesítménye, és menet közben is tudunk finomhangolásokat végezni” – mondja az influencerkampányokról Dolezsai Gergely, az OTP marketingkommunikációs vezetője, aki szerint az új eszköz egyre nagyobb szeletet hasít ki a cég marketingköltségvetéséből. A banknál figyelnek arra, hogy a partnerük hiteles legyen. Csak akkor csapnak egymás kezébe, ha kölcsönösen komfortosnak érzik a közös munkát. „Fontos az is, hogy kellő szabadságot tudjunk adni az influencernek, ő pedig a szükséges profizmussal kezelje a márkánkat” – teszi hozzá Dolezsai Gergely. A témákat tekintve volt már szó sikeres fiatalok karriertörténeteiről, valamint pénzügyi tudatosságról is. „Egyik kampányunkban Csorba Anita tértervezővel dolgoztunk együtt, aki kifejezetten rossz állapotú kőbányai panellakást álmodott újra. Egy sorozat keretében mutatta be, hogyan lehet egy lakást egyedi megoldásokkal korszerű otthonná alakítani” – fűzi hozzá a szakember. A cég partnerei között volt még Marsalkó Dávid, Farkas Franciska és Verrasztó Dávid is, akik a sikerig vezető út buktatóiról meséltek a fiataloknak.



EXTREME DIGITAL: Célzott kampányok

A webáruház körülbelül öt éve ismerte fel, hogy az influencerkampányoknak nagy jövőjük lesz Magyarországon is. „A 25 év alatti vásárlókat vloggerekkel, influencerekkel lehet jól megszólítani, ennek a korosztálynak a tagjai ugyanis nagyobb arányban néznek online videós tartalmakat, mint hagyományos tévéműsorokat” – mutat rá Várkonyi Balázs, az Extreme Digital alapító ügyvezetője. Várkonyi szerint idehaza körülbelül öt éve jelentek meg nagyobb számban azok a vloggerek, akik heti, kétheti rendszerességgel készítettek videókat a YouTube-ra. A márka együttműködött már Dancsó Péterrel és Hajnóczy Somával, egy egész sorozatot készített a The VR-rel, illetve a facebookos influencerek közül Tibi atyával és Dukai Reginával is többször dolgozott. „A magyar piac elég kicsi, korlátozott számban állnak rendelkezésre nagy elérésű vloggerek. Az Extreme Digital esetében azonban az elhasználódás nem okoz problémát, mivel mindig célzottan, egy-egy kampányban (például Black Friday vagy karácsony) működünk együtt véleményvezérekkel” – meséli Várkonyi. A márka legsikeresebb együttműködése a 2017-es Black Friday-kampány volt, amelynek forgatásához Dancsó Péter bármilyen terméket kölcsönkérhetett a webáruházból. Élt is lehetőséggel, és a postaládától kezdve a zenelejátszón át a ledes izzóig mindenféle terméket kiválogatott; az ebből készült videót közel 370 ezren nézték meg. Hasonló nagyságrendű letöltése volt Hajnóczy Soma Black Friday alkalmából forgatott bűvészvideójának is.



PEPSICO: Komplexebb márkaüzenetek

„Fogyasztóink számára az influencerek véleménye meghatározó. Hajlandók tőlük hosszabb és komplexebb márkaüzeneteket is elfogadni, ami izgalmas kampányok megvalósítását teszi lehetővé” – meséli Buzder-Lantos Nikoletta, a FáÜ Zrt. (PepsiCo Magyarország) marketingvezetője. A cég 2016-ban kezdett influencerekkel dolgozni, a 2017-es Pepsi Vloggerőpróbát – amely hazai kreatívszakmai elismeréseket is bezsebelt – pedig teljes egészében az influencerek világa inspirálta. A cég más területeken is együttműködött influencerekkel: a Lay’s chips focis kampányában egy promócióhoz szervesen kapcsolódó „szurkolásmérőt” tesztelhettek az influencerek, a Lipton Green kampány bevezető szakaszában pedig instagramos celebek is jelentős szerepet kaptak. 2018-ban többek között Istenes Bence, Csobot Adél, SP, Lakatos Márk, Lola és a Videómánia lesz a márka partnere. „A jó influencertartalom hasznos kiegészítője a márkakommunikációnak, és összességében hozzájárul a márkák építéséhez. Arra azonban még nem volt példa, hogy kampányüzenetünket kizárólag influencereken keresztül juttattuk volna el” – mutat rá Buzder-Lantos Nikoletta.

Károly-Rajki Edith cikke teljes terjedelmében a HVG Extra Business 2018/1-es számában olvasható el.

