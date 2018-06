Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pozitív értéket mutatott a cseh sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszonda az ártándi határátkelőhelyen.","shortLead":"Pozitív értéket mutatott a cseh sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszonda az ártándi határátkelőhelyen.","id":"20180623_ittas_vezetes_teherauto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9064a11-8751-49e8-9a3d-e4901228a542","keywords":null,"link":"/cegauto/20180623_ittas_vezetes_teherauto","timestamp":"2018. június. 23. 08:26","title":"Részegen ment a teherautóval az ártándi határra, lekapcsolták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15e7911-1441-41cf-a3a9-ea41f0a92f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy parkolóban próbált pénzt szerezni, de zsákmány nélkül kényszerült lelépni. Egy kamera azért felvételt készített róla.","shortLead":"Egy parkolóban próbált pénzt szerezni, de zsákmány nélkül kényszerült lelépni. Egy kamera azért felvételt készített...","id":"20180622_keresik_a_rendorok_az_obudai_westernkalapos_rablot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c15e7911-1441-41cf-a3a9-ea41f0a92f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd97f07b-c319-42a3-9e48-8264da6a3650","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_keresik_a_rendorok_az_obudai_westernkalapos_rablot","timestamp":"2018. június. 22. 21:04","title":"Keresik a rendőrök az óbudai westernkalapos rablót – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa41b613-555f-453c-9d14-2323f1534f50","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eddig ismeretlen majomfaj egyedének maradványaira bukkantak egy ősi kínai sírban.","shortLead":"Eddig ismeretlen majomfaj egyedének maradványaira bukkantak egy ősi kínai sírban.","id":"20180623_junzi_imperialis_eddig_ismeretlen_emberszabasu_majomfaj_egyed_maradvanyai_kina","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa41b613-555f-453c-9d14-2323f1534f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3c3b72-5ec4-42b9-b830-b0f1b2402a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180623_junzi_imperialis_eddig_ismeretlen_emberszabasu_majomfaj_egyed_maradvanyai_kina","timestamp":"2018. június. 23. 12:03","title":"Eddig ismeretlen emberszabású maradványaira bukkantak egy 2300 éves sírkamrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae36c3b-b2ef-44de-adc2-496f3837879e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brit versenyző ezzel visszavette a vezetést a vb-pontversenyben a szintén négyszeres vb-győztes, most ötödikként célba érő Sebastian Vetteltől.","shortLead":"A brit versenyző ezzel visszavette a vezetést a vb-pontversenyben a szintén négyszeres vb-győztes, most ötödikként...","id":"20180624_Francia_Nagydij_Hamilton_nyerte_a_Forma1et","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae36c3b-b2ef-44de-adc2-496f3837879e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bb8a68-9a2d-43f8-a0d3-b80c57759113","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Francia_Nagydij_Hamilton_nyerte_a_Forma1et","timestamp":"2018. június. 24. 18:20","title":"Francia Nagydíj: Hamilton nyerte a Forma-1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987d3cc8-7bb0-41ab-9aa4-a084dde439ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A két gólt szerző Romelu Lukakut dicsérte Eden Hazard a belga-tunéziai meccs után, amelyet 5-2-re nyert meg a csapata.","shortLead":"A két gólt szerző Romelu Lukakut dicsérte Eden Hazard a belga-tunéziai meccs után, amelyet 5-2-re nyert meg a csapata.","id":"20180623_belga_nyilatkozat_gyozelem_hazard_lukaku_courtois","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=987d3cc8-7bb0-41ab-9aa4-a084dde439ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c27393d-e003-44ae-8c8d-430d0e5b906e","keywords":null,"link":"/sport/20180623_belga_nyilatkozat_gyozelem_hazard_lukaku_courtois","timestamp":"2018. június. 23. 20:07","title":"\"Könnyű Lukakuval, csak passzolunk neki, ő meg gólt lő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A támogatás negyedét akarja a kormány.","shortLead":"A támogatás negyedét akarja a kormány.","id":"20180623_A_nyar_vegen_johet_a_bevandorlasi_kulonado","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aaa983-71e5-484d-8902-532ecff70ea8","keywords":null,"link":"/kkv/20180623_A_nyar_vegen_johet_a_bevandorlasi_kulonado","timestamp":"2018. június. 23. 08:32","title":"A nyár végén jöhet a bevándorlási különadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b382e-ca2b-458c-b8ce-c668e1456a64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magasabb zsírtartalmú termékek már tavaly drágultak az európai tejhiány miatt, most még többe kerülnek majd.","shortLead":"A magasabb zsírtartalmú termékek már tavaly drágultak az európai tejhiány miatt, most még többe kerülnek majd.","id":"20180623_Dragul_a_tej_a_vaj_a_tejfol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d74b382e-ca2b-458c-b8ce-c668e1456a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d565ab9-d3cb-4d6a-b838-012585f53501","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Dragul_a_tej_a_vaj_a_tejfol","timestamp":"2018. június. 23. 19:58","title":"Drágul a tej, a vaj, a tejföl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211f9224-132b-4bd4-8668-5bfee9444c13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport megtalálta az univerzum rejtőzködő hagyományos anyagának eddig hiányzó, utolsónak vélt részét. ","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport megtalálta az univerzum rejtőzködő hagyományos anyagának eddig hiányzó, utolsónak vélt...","id":"20180623_vilagegyetem_hianyzo_anyag_sotet_anyag_hagyomanyos_anyag_1es_1553_kvazar_barionok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=211f9224-132b-4bd4-8668-5bfee9444c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254748e6-b1f3-4fd6-a670-0cbf8a6b2fde","keywords":null,"link":"/tudomany/20180623_vilagegyetem_hianyzo_anyag_sotet_anyag_hagyomanyos_anyag_1es_1553_kvazar_barionok","timestamp":"2018. június. 23. 09:03","title":"Megtalálták a világegyetem eddig hiányzó részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]