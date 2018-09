„A misszióm mindig a szemem előtt lebeg”

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d39717a-68b8-4209-bd75-864278d82d51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikusok és a jogászok is vitatkoznak.","shortLead":"A politikusok és a jogászok is vitatkoznak.","id":"20180908_Egyre_tobb_a_bizonytalansag_a_Sargentinijelentes_szavazasa_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d39717a-68b8-4209-bd75-864278d82d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd2ef7e-5177-4456-96a2-b3278893a723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180908_Egyre_tobb_a_bizonytalansag_a_Sargentinijelentes_szavazasa_korul","timestamp":"2018. szeptember. 08. 15:05","title":"Egyre több a bizonytalanság a Sargentini-jelentés szavazása körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c980042-2567-438c-8471-a1da4f3b042c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 18 éves Krisztofernek azért van szüksége a beültetésre, hogy egy csövön keresztül távozni tudjon a koponyájában felgyűlő folyadék. \r

","shortLead":"A 18 éves Krisztofernek azért van szüksége a beültetésre, hogy egy csövön keresztül távozni tudjon a koponyájában...","id":"20180908_koponyaprotezist_kap_a_varpalotai_hintabaleset_tuleloje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c980042-2567-438c-8471-a1da4f3b042c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002c5893-24c0-49be-bc17-b7ae96f65d23","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_koponyaprotezist_kap_a_varpalotai_hintabaleset_tuleloje","timestamp":"2018. szeptember. 08. 12:05","title":"Koponyaprotézist kap a várpalotai hintabaleset túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség bejelentette, hogy meggyanúsítottak valakit. ","shortLead":"A rendőrség bejelentette, hogy meggyanúsítottak valakit. ","id":"20180908_soroksari_futono_gyanusitott_rendorseg_ferj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1199555-5dd2-4190-b7f8-84f47a42ac64","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_soroksari_futono_gyanusitott_rendorseg_ferj","timestamp":"2018. szeptember. 08. 09:15","title":"A meggyilkolt futónő férje biztos abban, hogy megvan a tettes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5feab8cd-a16e-4ba3-9dad-9011b731b873","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Kevés szurkoló van, aki már most érti, pontosan hogyan zajlik a Nemzetek Ligája, pedig az új sorozat sok pénzt és a 2020-as Eb-részvételre egy nagy esélyt jelent. Összefoglaltuk, mi mindent érdemes tudni az új sorozatról.","shortLead":"Kevés szurkoló van, aki már most érti, pontosan hogyan zajlik a Nemzetek Ligája, pedig az új sorozat sok pénzt és...","id":"20180908_Nemzetek_Ligaja_2020_Eb_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5feab8cd-a16e-4ba3-9dad-9011b731b873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023855fb-b746-4c12-8d19-4ef3881e1269","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_Nemzetek_Ligaja_2020_Eb_foci","timestamp":"2018. szeptember. 08. 08:00","title":"Annyit nyerhet a magyar foci a Nemzetek Ligáján, mint az Eb óta semmivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b4760b-45d9-4238-a483-a759dbd4570f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nevezik őt a török Jared Kushnernek, de lehetne akár a török Tiborcz István is. Berat Albayrak kincstárügyi és pénzügyminiszter ugyanis a „damat”, azaz a vő, Tayyip Erdogan elnök idősebb lányának a férje. ","shortLead":"Nevezik őt a török Jared Kushnernek, de lehetne akár a török Tiborcz István is. Berat Albayrak kincstárügyi és...","id":"201836_berat_albayrak_torok_vo_espenzugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b4760b-45d9-4238-a483-a759dbd4570f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fd3a64-fd29-4224-a46c-ece4873a6f8f","keywords":null,"link":"/vilag/201836_berat_albayrak_torok_vo_espenzugyminiszter","timestamp":"2018. szeptember. 08. 16:00","title":"Erdogan veje még Tiborcznál is nagyobb hatalmasság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e92349d0-4c62-4b4a-a356-f31b63cbd6c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"George Papadopoulost, Donald Trump amerikai elnök 2016-os elnökválasztási kampányának egyik munkatársát 14 nap börtönre, 9500 dollár pénzbüntetésre és közösségi munkára ítélték pénteken, mert hazudott orosz kapcsolatairól.","shortLead":"George Papadopoulost, Donald Trump amerikai elnök 2016-os elnökválasztási kampányának egyik munkatársát 14 nap...","id":"20180908_Hazudott_az_orosz_kapcsolatairol_leultetik_Donald_Trump_egykori_stabtagjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e92349d0-4c62-4b4a-a356-f31b63cbd6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab16edf-c0ad-4932-b911-f2b634950319","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_Hazudott_az_orosz_kapcsolatairol_leultetik_Donald_Trump_egykori_stabtagjat","timestamp":"2018. szeptember. 08. 07:50","title":"Hazudott az orosz kapcsolatairól, leültetik Donald Trump egykori stábtagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da99fe-ae7b-46ed-b8c7-701c51ac9578","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt kívánom, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a most beköszöntő újév is az összetartozás, egymás kölcsönös tisztelete, valamint közös kultúránk megvédése és gyarapítása jegyében teljen - írta Orbán Viktor a zsidó vezetőknek.","shortLead":"Azt kívánom, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a most beköszöntő újév is az összetartozás, egymás kölcsönös tisztelete...","id":"20180909_Megerkezett_Orban_udvozlete_a_zsido_ujev_alkalmabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4da99fe-ae7b-46ed-b8c7-701c51ac9578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230f768-9988-443b-b1aa-f13c629f0e12","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Megerkezett_Orban_udvozlete_a_zsido_ujev_alkalmabol","timestamp":"2018. szeptember. 09. 09:03","title":"Megérkezett Orbán üdvözlete a zsidó újév alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207eb1f3-07ac-4add-a739-256b0bcc75c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újra vasárnapi boltzárat kértek a kormánytól; nem fogadta el a bank a csődeljárás alá került buszgyártó ajánlatát; megnéztük, mi történik ott, ahol a pénzhiány miatt már nem tudják elvinni a lomokat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újra vasárnapi boltzárat kértek a kormánytól; nem fogadta el a bank a csődeljárás alá került buszgyártó ajánlatát...","id":"20180909_Es_akkor_a_kormany_elfelejtette_hogy_maga_akarta_a_vasarnapi_boltzarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=207eb1f3-07ac-4add-a739-256b0bcc75c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46955243-42ec-49e1-868a-8e286d7439a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180909_Es_akkor_a_kormany_elfelejtette_hogy_maga_akarta_a_vasarnapi_boltzarat","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:00","title":"És akkor a kormány elfelejtette, hogy maga akarta a vasárnapi boltzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]