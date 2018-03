Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bc6cd83-7d59-4ebb-8f16-dd57d03416aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtámadott egy idős nőt egy férfi Győrben a pénztárcájáért – mivel visszaeső volt, lehet, hogy csak 2040-ben szabadulhat.","shortLead":"Megtámadott egy idős nőt egy férfi Győrben a pénztárcájáért – mivel visszaeső volt, lehet, hogy csak 2040-ben...","id":"20180312_22_ev_bortont_is_kaphat_a_ferfi_aki_tizezer_forintert_megtamadott_egy_nyugdijast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bc6cd83-7d59-4ebb-8f16-dd57d03416aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461f0189-0edc-4f2d-8a88-904c8f515625","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_22_ev_bortont_is_kaphat_a_ferfi_aki_tizezer_forintert_megtamadott_egy_nyugdijast","timestamp":"2018. március. 12. 08:09","title":"22 év börtönt is kaphat a férfi, aki tízezer forintért megtámadott egy nyugdíjast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eeb7451-9d52-4a18-a18c-20c980532e61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg egyes gyártók teljesen leszámolnak a gázolajos erőforrásokkal, a bajor márka továbbra is komoly fantáziát lát bennük.","shortLead":"Míg egyes gyártók teljesen leszámolnak a gázolajos erőforrásokkal, a bajor márka továbbra is komoly fantáziát lát...","id":"20180312_nem_kell_felni_a_dizeltol_a_bmw_nyugalomra_int_es_uj_garanciat_vezet_be","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eeb7451-9d52-4a18-a18c-20c980532e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e1649b-3959-48d5-9041-0e42a439168c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_nem_kell_felni_a_dizeltol_a_bmw_nyugalomra_int_es_uj_garanciat_vezet_be","timestamp":"2018. március. 12. 13:26","title":"Nem kell félni a dízeltől: a BMW nyugalomra int és új garanciát vezet be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dba8db-3716-444e-b321-35b17f840c38","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Letartóztatási parancsot adtak ki Ivan Szavvidisz, a PAOK Szaloniki futballklub tulajdonosa ellen, aki vasárnap pisztollyal rohant be a pályára az AEK Athén elleni bajnokin. A sportminiszter válaszul felfüggesztette a bajnokságot.","shortLead":"Letartóztatási parancsot adtak ki Ivan Szavvidisz, a PAOK Szaloniki futballklub tulajdonosa ellen, aki vasárnap...","id":"20180312_szavvidisz_fegyver_letartoztatas_paok_aek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55dba8db-3716-444e-b321-35b17f840c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958fab71-f3c1-4dfc-9d92-1c59e193b8f7","keywords":null,"link":"/sport/20180312_szavvidisz_fegyver_letartoztatas_paok_aek","timestamp":"2018. március. 12. 15:47","title":"Fegyverrel rontott be a pályára, leállították miatta a bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Júliusig Athén, Tallinn, Harkov és Bécs is elérhetővé válik a társaság hálózatában.","shortLead":"Júliusig Athén, Tallinn, Harkov és Bécs is elérhetővé válik a társaság hálózatában.","id":"20180313_Nagy_dobasra_keszul_a_Wizz_Air_70_uj_utvonal_21_uj_gep_4_uj_celallomas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f5672d-a529-4704-b25d-d0753b1abcc1","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_Nagy_dobasra_keszul_a_Wizz_Air_70_uj_utvonal_21_uj_gep_4_uj_celallomas","timestamp":"2018. március. 13. 10:53","title":"Nagy dobásra készül a Wizz Air: 70 új útvonal, 21 új gép, 4 új célállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d85309-43b4-488f-9c23-ae338d01641e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De valójában ezek nem ajánlóívek és nem képviselőjelöltnek ajánlják az aláírók a Fidesz politikusát. Ezek a párt támogató ívei.","shortLead":"De valójában ezek nem ajánlóívek és nem képviselőjelöltnek ajánlják az aláírók a Fidesz politikusát. Ezek a párt...","id":"20180312_A_Fidesz_meg_mindig_gyujti_az_alairasokat_pedig_a_hatarido_mar_reg_lejart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9d85309-43b4-488f-9c23-ae338d01641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a276bae-c976-4573-bd88-c0be5ab58eb2","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_A_Fidesz_meg_mindig_gyujti_az_alairasokat_pedig_a_hatarido_mar_reg_lejart","timestamp":"2018. március. 12. 16:07","title":"A Fidesz még mindig gyűjti az aláírásokat, pedig a határidő már rég lejárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e149708b-3ccf-45a1-acba-11930f272230","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár hétfőn megkezdődtek az útjavítások az M1-esen, több olyan szakasz is van, ahol áldatlan állapotok uralkodnak: néhol akkora kátyút látni, hogy egy kocsi kereke is eltűnne benne. Ezt elégelte meg néhány autós.","shortLead":"Bár hétfőn megkezdődtek az útjavítások az M1-esen, több olyan szakasz is van, ahol áldatlan állapotok uralkodnak: néhol...","id":"20180313_Az_M1es_felujitasaert_kuzdo_csoport_alakult_tuntetnenek_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e149708b-3ccf-45a1-acba-11930f272230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d061a7e-a4cd-4f80-a96b-0e515b245dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Az_M1es_felujitasaert_kuzdo_csoport_alakult_tuntetnenek_is","timestamp":"2018. március. 13. 05:53","title":"Az M1-es felújításáért küzdő csoport alakult, tüntetnének is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4973b12c-3a0c-4952-aa8d-28be80a7c94e","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Vidnyánszky Attila színházába a sokkal több állami támogatás ellenére is sokkal kevesebb néző vesz jegyet, mint Alföldi Róbert idejében. ","shortLead":"Vidnyánszky Attila színházába a sokkal több állami támogatás ellenére is sokkal kevesebb néző vesz jegyet, mint Alföldi...","id":"201810__vidnyanszky_attila__nemzeti_szinhaz__vattazas__festett_valosag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4973b12c-3a0c-4952-aa8d-28be80a7c94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ab0775-6436-43cd-9465-93a37eccbb3a","keywords":null,"link":"/kultura/201810__vidnyanszky_attila__nemzeti_szinhaz__vattazas__festett_valosag","timestamp":"2018. március. 11. 17:30","title":"A közönség visszacsábításával még adós a Nemzeti Színház újra kinevezett igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2a40bf-7bde-4673-b70d-0c0407e8dd37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem elég a gyerekvállalás ösztönzésére, amennyi családtámogatást az állam kioszt.","shortLead":"Nem elég a gyerekvállalás ösztönzésére, amennyi családtámogatást az állam kioszt.","id":"20180312_Hiaba_ad_a_kormany_penzt_nem_vallalnak_a_magyarok_eleg_gyereket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b2a40bf-7bde-4673-b70d-0c0407e8dd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72411301-fa2a-4ac8-a59a-a25c96826b4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180312_Hiaba_ad_a_kormany_penzt_nem_vallalnak_a_magyarok_eleg_gyereket","timestamp":"2018. március. 12. 08:03","title":"Hiába ad a kormány pénzt, nem vállalnak a magyarok elég gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]