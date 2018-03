Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A döntés ismét az orosházi székhelyű választókerületet érintette.","shortLead":"A döntés ismét az orosházi székhelyű választókerületet érintette.","id":"20180312_Ujabb_ajanlasokat_kaszalt_el_az_NVB_Bekes_megyeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69ab95f-9783-447c-a3d6-dbe763cbd680","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Ujabb_ajanlasokat_kaszalt_el_az_NVB_Bekes_megyeben","timestamp":"2018. március. 12. 18:05","title":"Újabb ajánlásokat kaszált el az NVB Békés megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f2b1ba-5b3d-4423-81b0-c33b41d63359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzletről és pénzről tárgyalt a Magyar Nemzet szerint Semjén a svédországi vadászatokon, amiket a politikus teljes titokban akart tartani, és olyan költségek dobták meg az átlagárat, mint a 750 ezer forintos helikopterutak.","shortLead":"Üzletről és pénzről tárgyalt a Magyar Nemzet szerint Semjén a svédországi vadászatokon, amiket a politikus teljes...","id":"20180313_Magyar_Nemzet_Semjen_egy_vadaszati_helikopterezese_750_ezerbe_kerult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11f2b1ba-5b3d-4423-81b0-c33b41d63359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfac1da-c447-4d8d-93b6-598fcd448b72","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Magyar_Nemzet_Semjen_egy_vadaszati_helikopterezese_750_ezerbe_kerult","timestamp":"2018. március. 13. 10:18","title":"Magyar Nemzet: Semjén egy vadászati helikopterezése 750 ezerbe került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos listát állító pártok egy tagot delegálhatnak a Nemzeti Választási Bizottságba a választások tisztaságának megőrzése érdekében.","shortLead":"Az országos listát állító pártok egy tagot delegálhatnak a Nemzeti Választási Bizottságba a választások tisztaságának...","id":"20180312_Korabbi_ujsagirot_ultet_a_Momentum_a_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsagba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b43885-9a12-4e01-8247-db5c0dbbf699","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Korabbi_ujsagirot_ultet_a_Momentum_a_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsagba","timestamp":"2018. március. 12. 12:05","title":"Korábbi újságírót ültet a Momentum a Nemzeti Választási Bizottságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekre a dédszülei vigyáztak, amikor az eb rátámadott saját kertjükben. ","shortLead":"A gyerekre a dédszülei vigyáztak, amikor az eb rátámadott saját kertjükben. ","id":"20180313_masfel_eves_kislanyt_mart_halalra_csaladja_kutyaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bc4129-eb49-4412-a233-6b353ae41ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_masfel_eves_kislanyt_mart_halalra_csaladja_kutyaja","timestamp":"2018. március. 13. 20:42","title":"Másfél éves kislányt mart halálra családja kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös dolgot talált ki egy felnőttfilmes startup: nemhogy pénzt kérnek az általuk szolgáltatott tartalomért, épp ellenkezőleg, ők fizetnek a felhasználónak. Ingyen persze semmi nincs, így meg is kérik az árát. Az azonban a pénznél is értékesebb dolog. Úgy hívják: személyes adat. ","shortLead":"Különös dolgot talált ki egy felnőttfilmes startup: nemhogy pénzt kérnek az általuk szolgáltatott tartalomért, épp...","id":"20180314_vice_industry_tokens_porno_kriptopenz_startup","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640cd55d-eff3-4e5f-945f-ec84c9d95a17","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_vice_industry_tokens_porno_kriptopenz_startup","timestamp":"2018. március. 14. 09:03","title":"Van egy weboldal, ami pénzt ad, ha valaki pornót néz rajta – cserébe csupán egyetlen dolgot kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May kormánya londoni jelentések szerint azt vizsgálja, miként csapjon vissza Oroszországnak azért, hogy a dél-angliai Salisburyban – vélhetően orosz kapcsolatokkal rendelkező merénylők – idegméreggel merényletet követtek el az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal és lánya ellen. Moszkva szerint a gyilkossági kísérlet brit provokáció, s a cél a nyári oroszországi foci-vb ellehetetlenítése. ","shortLead":"Theresa May kormánya londoni jelentések szerint azt vizsgálja, miként csapjon vissza Oroszországnak azért...","id":"20180312_NagyBritannia_odacsapna_az_idegmereg_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf168a7-9927-45f6-b688-5f41bd2cfffb","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_NagyBritannia_odacsapna_az_idegmereg_miatt","timestamp":"2018. március. 12. 13:26","title":"Nagy-Britannia odacsapna az idegméreg miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b770c1-b856-4cff-ba29-cdf354556978","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Kapcsolja_be_az_oveket_Lakner_Zoltan_osszefoglalta_a_Kosaugyet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3b770c1-b856-4cff-ba29-cdf354556978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843d71f7-3d69-4059-abc6-3f88e86d4568","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kapcsolja_be_az_oveket_Lakner_Zoltan_osszefoglalta_a_Kosaugyet","timestamp":"2018. március. 13. 16:31","title":"Kapcsolja be az öveket! Lakner Zoltán összefoglalta a Kósa-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Reszletes_marcius_15i_programok_a_Ripost_szerint_allami_unnepsegek_es_Bekemenet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8eef510-cf00-4f74-9ff0-a104b26c6961","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Reszletes_marcius_15i_programok_a_Ripost_szerint_allami_unnepsegek_es_Bekemenet","timestamp":"2018. március. 13. 09:50","title":"Részletes március 15-i programok a Ripost szerint: állami ünnepségek és Békemenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]