[{"available":true,"c_guid":"14c4f403-8268-4cfd-8509-0190ad08a166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc és Juhász Péter tartott sajtótájékoztatót. Közös visszalépéseket jelentettek be a DK-MSZP-P és az Együtt jelöltjeire vonatkozóan. A résztvevők kritikával illették a Momentum és az LMP koordinációtól elzárkózó viselkedését. Ugyanakkor további bejelentésekre és visszalépésekre számítanak, illetve ebbéli reményüket fejezték ki. Ez megtörtént: az LMP is bejelentette, visszalép csepeli jelöltjük.","shortLead":"Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc és Juhász Péter tartott sajtótájékoztatót. Közös visszalépéseket jelentettek be...","id":"20180404_Ujabb_visszalepeseket_jelentenek_be_a_baloldali_partok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14c4f403-8268-4cfd-8509-0190ad08a166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66c6bb7-b805-4dee-a143-62a02c41b031","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Ujabb_visszalepeseket_jelentenek_be_a_baloldali_partok","timestamp":"2018. április. 04. 14:43","title":"Újabb visszalépéseket jelentettek be a baloldali pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8376f3-3db2-49e0-b3de-5c6bcb20d253","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hódmezővásárhelyi Fidesz tagadja, hogy jogsértő lett volna a kukabeszerzés, ami miatt feljelentést tett Márki-Zay Péter. A frakcióvezető szerint egyetlen jelentkező volt a közbeszerzésre, pedig bárki pályázhatott volna Görögországtól Belgiumig, de éppen csak az a hétmilliós árbevételű cég jelentkezett, amely még soha nem csinált ilyet.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi Fidesz tagadja, hogy jogsértő lett volna a kukabeszerzés, ami miatt feljelentést tett Márki-Zay...","id":"20180404_Nagyon_beragott_a_helyi_Fidesz_MarkiZayra_a_feljelentes_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee8376f3-3db2-49e0-b3de-5c6bcb20d253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fc83bb-cdcb-455c-8b66-12ed53cc7118","keywords":null,"link":"/kkv/20180404_Nagyon_beragott_a_helyi_Fidesz_MarkiZayra_a_feljelentes_miatt","timestamp":"2018. április. 04. 18:59","title":"Nagyon berágott a helyi Fidesz Márki-Zayra a feljelentés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az olvadás nemcsak következménye, hanem egyben felgyorsítója is a klímaváltozásnak.","shortLead":"Az olvadás nemcsak következménye, hanem egyben felgyorsítója is a klímaváltozásnak.","id":"20180404_klimavaltozas_mar_az_sem_lehetetlen_hogy_nyaranta_jegmentesse_valik_az_eszaki_sarkvidek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169cc78b-497c-468c-8939-ff57821d49a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_klimavaltozas_mar_az_sem_lehetetlen_hogy_nyaranta_jegmentesse_valik_az_eszaki_sarkvidek","timestamp":"2018. április. 04. 14:23","title":"Klímaváltozás: már az sem lehetetlen, hogy nyaranta jégmentessé válik az Északi-sarkvidék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az „ Elios receptre” lezavart egyik közbeszerzés miatt tett feljelentést a hódmezővásárhelyi önkormányzat. Olyan cégnek adták a városban a megbízást a kukásautók és edények beszerzésére, amely soha nem foglalkozott ilyesmivel korábban. ","shortLead":"Az „ Elios receptre” lezavart egyik közbeszerzés miatt tett feljelentést a hódmezővásárhelyi önkormányzat. Olyan cégnek...","id":"20180404_Ma_mar_feljelentest_is_tettek_az_kozbeszerzesek_miatt_MarkiZay_Peterek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe8d0aa-9cb8-4cf9-9465-615fa6b73a2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Ma_mar_feljelentest_is_tettek_az_kozbeszerzesek_miatt_MarkiZay_Peterek","timestamp":"2018. április. 04. 13:39","title":"Ma már feljelentést is tettek a közbeszerzések miatt Márki-Zay Péterék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2ed8c9-ebc3-4483-abbd-60233be2a278","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" Az amerikai SpaceX cég a NASA űrkutatási hivatal megbízásából egy Falcon rakétával elindított hétfőn egy ellátmánnyal és berendezésekkel megrakott Dragon űrhajót a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), az űrhajó Föld körüli pályára állt, és várhatóan szerdán ér úti céljához - közölte a NASA.","shortLead":" Az amerikai SpaceX cég a NASA űrkutatási hivatal megbízásából egy Falcon rakétával elindított hétfőn egy ellátmánnyal...","id":"20180404_spacex_dragon_nemzetkozi_urallomas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe2ed8c9-ebc3-4483-abbd-60233be2a278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc90554b-8dd8-48c0-a9f9-8e7b2d2c61d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_spacex_dragon_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2018. április. 04. 00:38","title":"Ma ér célba az űrhajó, ami tele van fontos rakománnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad458951-15d4-4c45-bacf-8c1883a03b47","c_author":"","category":"vilag","description":"Mark Zuckerbergnek, a Facebook közösségi oldal alapítójának és vezérigazgatójának az amerikai képviselőház kereskedelmi bizottsága előtt kell tanúvallomást tennie a cég adatkezelési gyakorlatáról. Az április 11-ére időzített meghallgatást amiatt tartják meg, mert a Cambridge Analytica nevű céget azzal vádolják, hogy a Facebook-felhasználók adatainak felhasználásával befolyásolni akarta a választási eredményeket. Az ügy minden netező számára tanulságos. \r

","shortLead":"Mark Zuckerbergnek, a Facebook közösségi oldal alapítójának és vezérigazgatójának az amerikai képviselőház kereskedelmi...","id":"20180404_A_Facebookfonoknek_az_adatkezelesrol_kell_vallania_az_amerikai_torvenyhozasban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad458951-15d4-4c45-bacf-8c1883a03b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58cae3e-4efd-45ec-b555-311111bb0e44","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_A_Facebookfonoknek_az_adatkezelesrol_kell_vallania_az_amerikai_torvenyhozasban","timestamp":"2018. április. 04. 18:40","title":"A Facebook-főnöknek az adatkezelésről kell vallania az amerikai törvényhozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közleményben reagált a kormányzati kampányra a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület (MIJE), amelyben arra kéri az ország vezetőit, a politikai véleményformálókat és polgártársait, hogy megnyilvánulásaik és döntéseik során legyenek tekintettel az alaptörvényre és azokra a nemzetközi egyezményekre, amelyek biztosítják a vallásszabadságot, ami magában foglalja annak szabad megválasztását, kinyilvánítását, közös gyakorlását, és tanítását is.","shortLead":"Közleményben reagált a kormányzati kampányra a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület (MIJE), amelyben arra kéri az ország...","id":"20180404_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet_kampany_kozlemeny","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d34250-ce81-45d3-a5ee-b70b1b01482b","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet_kampany_kozlemeny","timestamp":"2018. április. 04. 15:24","title":"Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület: \"Mi betartjuk a törvényeket, és ezt szeretnénk kérni másoktól is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4b9a68-c2fd-4dea-8d83-cde3a147cef4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nukleáris háború kirobbanásakor tehet jó szolgálatot az amerikai légierő Doomsday, vagyis Végítélet nevű repülőgépe, mely speciális felszereltségének hála akár napokig is képes a levegőben maradni, és onnan ellentámadást indítani a mindenkori elnök parancsára. A különleges gépet nemrég a CNN újságírói is megnézhették.","shortLead":"Egy nukleáris háború kirobbanásakor tehet jó szolgálatot az amerikai légierő Doomsday, vagyis Végítélet nevű...","id":"20180403_atomhaboru_doomsday_repulogep_interkontinentalis_raketa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e4b9a68-c2fd-4dea-8d83-cde3a147cef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9781c8-905e-4583-b6fd-9597d0e3bb29","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_atomhaboru_doomsday_repulogep_interkontinentalis_raketa","timestamp":"2018. április. 03. 20:03","title":"Nézze meg belülről: ez az a repülőgép, amit Végítéletnek hívnak, innen indíthatják az atomháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]