[{"available":true,"c_guid":"4f4c0290-3895-40a0-b887-4901d8f59851","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Luca a választások után írta meg a Facebookon, miért akar elmenni innen, és hogy mennyire kilátástalannak érzi a jövőjét. A lányt az elmúlt napokban többször megfenyegették véleménye miatt, de róla készült álhírekkel is találkozott, amelyekkel megpróbálták lejáratni.","shortLead":"Mészáros Luca a választások után írta meg a Facebookon, miért akar elmenni innen, és hogy mennyire kilátástalannak érzi...","id":"20180417_Fenyegetik_es_megprobaljak_lejaratni_a_lanyt_aki_megirta_hogy_Magyarorszagon_nincs_jovokepe_egy_22_evesnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f4c0290-3895-40a0-b887-4901d8f59851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a4d95c-6c40-4f16-b6bc-3a6bcaab14f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Fenyegetik_es_megprobaljak_lejaratni_a_lanyt_aki_megirta_hogy_Magyarorszagon_nincs_jovokepe_egy_22_evesnek","timestamp":"2018. április. 17. 20:39","title":"Fenyegetik és megpróbálják lejáratni a lányt, aki megírta, hogy Magyarországon nincs jövőképe egy 22 évesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c364a7dc-9fea-4167-b5f3-af33ef6e479c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közgazdász szerint az lenne a minimum, hogy a főszerkesztő lemond. ","shortLead":"A közgazdász szerint az lenne a minimum, hogy a főszerkesztő lemond. ","id":"20180418_csaba_laszlo_kimondottan_buszke_arra_hogy_listazta_a_figyelo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c364a7dc-9fea-4167-b5f3-af33ef6e479c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d841d1b-0fa1-435a-9d28-21a50c463d9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_csaba_laszlo_kimondottan_buszke_arra_hogy_listazta_a_figyelo","timestamp":"2018. április. 18. 06:15","title":"Csaba László kimondottan büszke arra, hogy listázta a Figyelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cad8373-3e62-48de-be28-aa9707d84b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erre 3,5 milliárdot adott az állam.","shortLead":"Erre 3,5 milliárdot adott az állam.","id":"20180417_Megnyugodhat_Sesztak_Miklos_megepul_a_sportcsarnok_is_Kisvardan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cad8373-3e62-48de-be28-aa9707d84b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952a5f54-d910-44d2-bcd2-5504f1d4933b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Megnyugodhat_Sesztak_Miklos_megepul_a_sportcsarnok_is_Kisvardan","timestamp":"2018. április. 17. 17:35","title":"Megnyugodhat Seszták Miklós: megépül a sportcsarnok is Kisvárdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolc után Budakeszin is azt kéri az ellenzék, hogy ismételjék meg a választást.","shortLead":"Miskolc után Budakeszin is azt kéri az ellenzék, hogy ismételjék meg a választást.","id":"20180417_Szel_Bernadett_uj_valasztast_akar_a_sajat_valasztokeruleteben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9789d10b-3b5b-474d-a032-1ab8ccb19d31","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Szel_Bernadett_uj_valasztast_akar_a_sajat_valasztokeruleteben","timestamp":"2018. április. 17. 11:16","title":"Szél Bernadett új választást akar a saját választókerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b151d9f-ea98-4023-853c-6c720e1aa7cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint a szövetségi rendőrség létezése óta a legszélesebb intézkedési jogkört kapták meg most a német rendőrök. ","shortLead":"A hírek szerint a szövetségi rendőrség létezése óta a legszélesebb intézkedési jogkört kapták meg most a német...","id":"20180418_nagy_razziaba_fogott_a_nemet_rendorseg_a_szervezett_bunozes_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b151d9f-ea98-4023-853c-6c720e1aa7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2679718b-27c4-42f8-8870-ad481f3cda26","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_nagy_razziaba_fogott_a_nemet_rendorseg_a_szervezett_bunozes_ellen","timestamp":"2018. április. 18. 07:32","title":"Nagy razziába fogott a német rendőrség a szervezett bűnözés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8bf9f2-b0c7-44d0-a5fa-7317da6b78fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Hosszú ideig egy alaposan átalakított Mercedesszel járt az orosz elnök, de aztán döntött: új elnöki ciklusát már egy Kortezs típusú, orosz páncélozott járműben kívánja megkezdeni. A projekthez tartozó autókat éveken át fejlesztettek, hogy Putyin minden kívánalmának megfeleljenek. ","shortLead":"Hosszú ideig egy alaposan átalakított Mercedesszel járt az orosz elnök, de aztán döntött: új elnöki ciklusát már...","id":"20180418_Putyin_meghozott_egy_nehez_dontest_dobja_a_Mercit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e8bf9f2-b0c7-44d0-a5fa-7317da6b78fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decb229a-b793-42f7-867c-36f79b00683b","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180418_Putyin_meghozott_egy_nehez_dontest_dobja_a_Mercit","timestamp":"2018. április. 18. 16:01","title":"Putyin meghozott egy nehéz döntést: dobja a Mercit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85307aa3-3816-42a7-97c3-ba0f40da8f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltűnt szavazatok, jogosulatlan átszavazások, száz százalékos Fidesz - különös jelenségek helyszíne volt egy apró baranyai falu.","shortLead":"Eltűnt szavazatok, jogosulatlan átszavazások, száz százalékos Fidesz - különös jelenségek helyszíne volt egy apró...","id":"20180417_Nem_adjak_fel_a_ketfarkuak_a_Kuriara_viszik_a_baranyai_paraszavazok_ugyet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85307aa3-3816-42a7-97c3-ba0f40da8f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e906dc87-899d-435c-a9ae-0d4edbf91da3","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Nem_adjak_fel_a_ketfarkuak_a_Kuriara_viszik_a_baranyai_paraszavazok_ugyet","timestamp":"2018. április. 17. 13:36","title":"Nem adják fel a kétfarkúak, a Kúriával vizsgáltatják ki a baranyai parajelenségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e238e4e-1880-472b-9889-deb2aefed5ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmentették Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselőt, akit Sneider Tamás azért perelt be, mert egy maffiaszerű szkinhedszervezet egykori vezetőjének nevezte.","shortLead":"Felmentették Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselőt, akit Sneider Tamás azért perelt be, mert egy maffiaszerű...","id":"20180417_A_birosag_szerint_jogosan_nevezhettek_egykori_szkinhedvezernek_a_Jobbik_alelnoket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e238e4e-1880-472b-9889-deb2aefed5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7f1fac-a27a-49b4-bd1d-ec09acfbe0e5","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_A_birosag_szerint_jogosan_nevezhettek_egykori_szkinhedvezernek_a_Jobbik_alelnoket","timestamp":"2018. április. 17. 06:21","title":"A bíróság szerint jogosan nevezhették egykori szkinhedvezérnek a Jobbik alelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]