[{"available":true,"c_guid":"768f303b-b9c5-4496-8f5b-e87915eaee4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság szerint a független igazságszolgáltatásra szükség van az uniós támogatásokkal kapcsolatos jogviták pártatlan elbírálásánál. Ez rosszul érintheti Magyarországot is. ","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint a független igazságszolgáltatásra szükség van az uniós támogatásokkal kapcsolatos jogviták...","id":"20180420_A_birosagok_fuggetlensegehez_kotne_Brusszel_az_EUpenzeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=768f303b-b9c5-4496-8f5b-e87915eaee4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099ebe29-2dc5-4126-91b9-86a7ec8861d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_A_birosagok_fuggetlensegehez_kotne_Brusszel_az_EUpenzeket","timestamp":"2018. április. 20. 16:29","title":"A bíróságok függetlenségéhez kötné Brüsszel az EU-pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccebee2-f631-4d46-af04-47efc869476b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bizonyos körökben igazán népszerű orosz autós tuningcég, a TopCar, elkészült legújabb művével.","shortLead":"A bizonyos körökben igazán népszerű orosz autós tuningcég, a TopCar, elkészült legújabb művével.","id":"20180421_topcar_autotuning_porsche_panamera","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ccebee2-f631-4d46-af04-47efc869476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a0a2e8-fddf-46a7-a37e-34bd901e3b17","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_topcar_autotuning_porsche_panamera","timestamp":"2018. április. 21. 17:25","title":"Több a szénszál ezen az orosz Porschén, mint egy űrrakétán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pittsburghi rendőrség arra számít, hogy a városban zavargások törnek ki, ha Donald Trump amerikai elnök elbocsátja Robert Muellert, a 2016-os elnökválasztásba való állítólagos orosz beavatkozás hátterét vizsgáló különleges tanácsadót. ","shortLead":"A pittsburghi rendőrség arra számít, hogy a városban zavargások törnek ki, ha Donald Trump amerikai elnök elbocsátja...","id":"20180420_Zavargasoktol_tartanak_az_USAban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c549b9ba-7c10-49e3-b812-b7d721ebac46","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Zavargasoktol_tartanak_az_USAban","timestamp":"2018. április. 20. 08:37","title":"Zavargásoktól tartanak az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a055e072-6e29-48d1-b2b8-162f4dea138d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Wunderlich József a Pál utcai fiúk című előadás kellős közepén, egy farakáson énekelve rosszul lépett, és leesett onnan. ","shortLead":"Wunderlich József a Pál utcai fiúk című előadás kellős közepén, egy farakáson énekelve rosszul lépett, és leesett...","id":"20180420_Eloadas_kozben_balesetet_szenvedett_a_Vigszinhaz_sztarja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a055e072-6e29-48d1-b2b8-162f4dea138d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3709ded-79c4-410a-a756-ddc0daca8ebe","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Eloadas_kozben_balesetet_szenvedett_a_Vigszinhaz_sztarja","timestamp":"2018. április. 20. 12:41","title":"Előadás közben balesetet szenvedett a Vígszínház sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akár a magyar fővárosban is pályára léphet a 12-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovic. Ehhez azonban az kell, hogy a 30 éves szerb Barcelona helyett minket válasszon.","shortLead":"Akár a magyar fővárosban is pályára léphet a 12-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovic. Ehhez azonban az kell...","id":"20180419_Budapest_ujra_remenykedhet_Djokovic_talan_minket_valaszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f08405-602e-4e37-bdb4-b61a560f2d2b","keywords":null,"link":"/sport/20180419_Budapest_ujra_remenykedhet_Djokovic_talan_minket_valaszt","timestamp":"2018. április. 19. 20:15","title":"Budapest újra reménykedhet: Djokovic talán minket választ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A U2 frontemberét a volt elnök tüntette ki a szegénység elleni küzdelemben és az AIDS elleni harcban kifejtett vezetői munkájáért.","shortLead":"A U2 frontemberét a volt elnök tüntette ki a szegénység elleni küzdelemben és az AIDS elleni harcban kifejtett vezetői...","id":"20180420_bush_medalt_akasztottak_bono_nyakaba_dallasban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d7a240-4eb6-46c3-b9ad-f7178db4300f","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_bush_medalt_akasztottak_bono_nyakaba_dallasban","timestamp":"2018. április. 20. 17:38","title":"Bush-medált akasztottak Bono nyakába Dallasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Allison Mack a vád szerint Keith Raniere nevű társával hosszú évekig titkos, bántalmazó szektát üzemeltetett, melyben szexre kényszerítették a tagokat.","shortLead":"Allison Mack a vád szerint Keith Raniere nevű társával hosszú évekig titkos, bántalmazó szektát üzemeltetett, melyben...","id":"20180421_Szexrabszolgakat_nevelt_a_Smallville_szinesznoje_letartoztattak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de249817-57ac-4ecb-8721-7738a869592e","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Szexrabszolgakat_nevelt_a_Smallville_szinesznoje_letartoztattak","timestamp":"2018. április. 21. 13:27","title":"Szexrabszolgákat nevelt a Smallville színésznője, letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901a9ee6-4c0a-48b4-8c8e-b70999fc893b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Népszava úgy tudja, 2019 végére akarják rendezni a tulajdonviszonyokat, ezután ledózerolnák a házakat. ","shortLead":"A Népszava úgy tudja, 2019 végére akarják rendezni a tulajdonviszonyokat, ezután ledózerolnák a házakat. ","id":"20180421_Sportkozpont_epulne_a_Hos_utcai_hazak_helyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=901a9ee6-4c0a-48b4-8c8e-b70999fc893b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193dd5da-ea0b-411c-bdcf-41ea47a7887f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180421_Sportkozpont_epulne_a_Hos_utcai_hazak_helyen","timestamp":"2018. április. 21. 08:48","title":"Sportközpont épülne a Hős utcai házak helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]