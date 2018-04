Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh rendőrök elrettentésül tették közzé azt a felvételt, amin egy életveszélyes kamionos előzés látható.","shortLead":"A cseh rendőrök elrettentésül tették közzé azt a felvételt, amin egy életveszélyes kamionos előzés látható.","id":"20180425_eletveszelyes_elozes_kamion_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83162732-c483-4e40-b35b-97ffc7bced6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_eletveszelyes_elozes_kamion_video","timestamp":"2018. április. 25. 04:01","title":"Ilyen életveszélyes kamionos előzést rég nem láttunk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35124875-9df8-4044-b310-df6b51864315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A most 72 éves férfi, akit \"az éjszakai gyilkosként\" és \"az Arany Állam nemi erőszakolójaként\" tartottak számon, bizonyíthatóan 12 gyilkosságot és 51 nemi erőszakot követett el.","shortLead":"A most 72 éves férfi, akit \"az éjszakai gyilkosként\" és \"az Arany Állam nemi erőszakolójaként\" tartottak számon...","id":"20180426_40_evig_tarto_bujkalas_utan_elkaptak_Amerika_egyik_legkegyetlenebb_sorozatgyilkosat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35124875-9df8-4044-b310-df6b51864315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65581785-e12f-4323-96b2-02410c96547f","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_40_evig_tarto_bujkalas_utan_elkaptak_Amerika_egyik_legkegyetlenebb_sorozatgyilkosat","timestamp":"2018. április. 26. 08:51","title":"40 évig tartó bujkálás után elkapták Amerika egyik legkegyetlenebb sorozatgyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ae1cf6-7cc2-4a01-98d2-d5a5e49c1297","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Volt, aki szerette, volt aki korruptnak tartotta, de minden felcsútit meglepett a polgármester lemondása. 