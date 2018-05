Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f6dc576-03fb-455e-a4b7-af8bf6ef33d7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy fontos dolgot kifelejtettek az Agrokor megmentéséről szóló jogszabályból.","shortLead":"Egy fontos dolgot kifelejtettek az Agrokor megmentéséről szóló jogszabályból.","id":"20180514_Megbukott_egy_horvat_miniszter_mert_az_erintettekkel_irt_egy_torvenyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f6dc576-03fb-455e-a4b7-af8bf6ef33d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2fc4b3-27e0-4813-aa0f-9c71c34be6cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Megbukott_egy_horvat_miniszter_mert_az_erintettekkel_irt_egy_torvenyt","timestamp":"2018. május. 14. 16:40","title":"Megbukott egy horvát miniszter, mert az érintettekkel írt egy törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e2202e-b711-4e81-8245-e0bfbd7769af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jó magas erkölcsi piedesztálról.","shortLead":"Egy jó magas erkölcsi piedesztálról.","id":"20180514_Gyerekcsinalasra_buzdit_az_Origo_de_meg_hogy","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73e2202e-b711-4e81-8245-e0bfbd7769af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feba45ae-8830-4765-8a5e-c21ed6cc85b0","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Gyerekcsinalasra_buzdit_az_Origo_de_meg_hogy","timestamp":"2018. május. 14. 08:59","title":"Gyerekcsinálásra buzdít az Origo, de még hogy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azt akarjuk, hogy a kínaiak piaca éppoly nyitott legyen mint a miénk – fogalmazta meg tömören az amerikaiak álláspontját Terry Branstad nagykövet, aki részt vett a gazdasági küldöttség tárgyalásain Pekingben. A delegáció, melyet Steven Mnuchin pénzügyminiszter vezetett, nem ért el eredményt, de az ajtó nyitva maradt.","shortLead":"Azt akarjuk, hogy a kínaiak piaca éppoly nyitott legyen mint a miénk – fogalmazta meg tömören az amerikaiak...","id":"20180515_Miert_lett_Trump_hirtelen_ilyen_bekulekeny_Pekinggel_Van_itt_egy_erdekes_ingatlanbiznisz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1ed978-cea2-4ad1-bae4-e243a7a5b643","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180515_Miert_lett_Trump_hirtelen_ilyen_bekulekeny_Pekinggel_Van_itt_egy_erdekes_ingatlanbiznisz","timestamp":"2018. május. 15. 13:38","title":"Miért lett Trump hirtelen ilyen békülékeny Pekinggel? Van itt egy érdekes ingatlanbiznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A törvény kijátszásával dolgoztatnak ítélkező bírákat az Országos Bírósági Hivatalban – ezért fordult az Alkotmánybírósághoz egy fővárosi másodfokú bírói tanács a hvg.hu értesülése szerint. A Handó Tünde által alkalmazott trükknek komoly következménye van: ezzel ugyanis utasítási jogra tett szert ítélkező bírók felett. Ez pedig törvénytelen.","shortLead":"A törvény kijátszásával dolgoztatnak ítélkező bírákat az Országos Bírósági Hivatalban – ezért fordult...","id":"20180515_Birok_fuggelmi_viszonyban_Hando_jarhat_az_alkotmanybirosagra_magyarazkodni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550339a4-e6ae-46b5-a3d4-31e629d5fea8","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Birok_fuggelmi_viszonyban_Hando_jarhat_az_alkotmanybirosagra_magyarazkodni","timestamp":"2018. május. 15. 06:30","title":"Az Alkotmánybíróságtól kérik, hogy vessen véget Handó Tünde önkényének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leendő miniszter bizottsági meghallgatásra hozta magával embereit.","shortLead":"A leendő miniszter bizottsági meghallgatásra hozta magával embereit.","id":"20180514_Bemutatta_allamtitkarait_Palkovics_Laszlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0379fb7a-ce88-4211-84e1-1fe3e649491d","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Bemutatta_allamtitkarait_Palkovics_Laszlo","timestamp":"2018. május. 14. 10:41","title":"Bemutatta az új minisztérium államtitkárait Palkovics László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elon Musk amerikai állami támogatásával is példálózott a miniszterjelölt, amikor bemutatta, hogyan képzeli el a magyar cégeknek adott segítséget.","shortLead":"Elon Musk amerikai állami támogatásával is példálózott a miniszterjelölt, amikor bemutatta, hogyan képzeli el a magyar...","id":"20180514_Palkovics_a_magyar_elvandorlas_nem_kirivo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6892234-09f3-4ace-82ff-195cfb3a0dba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Palkovics_a_magyar_elvandorlas_nem_kirivo","timestamp":"2018. május. 14. 13:05","title":"Palkovics: A magyar elvándorlás nem kirívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411a9dd6-fb8e-4bc9-bfb5-39aa93cbdbb7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A köszönést nálunk nagyon komolyan veszik, és eszerint a felmérés szerint a vevők 86 százalékára rá is mosolyognak.","shortLead":"A köszönést nálunk nagyon komolyan veszik, és eszerint a felmérés szerint a vevők 86 százalékára rá is mosolyognak.","id":"20180515_Egy_felmeres_szerint_kedvesek_a_magyar_eladok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411a9dd6-fb8e-4bc9-bfb5-39aa93cbdbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c3b0c5-8545-4353-8595-bd06b6234d55","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Egy_felmeres_szerint_kedvesek_a_magyar_eladok","timestamp":"2018. május. 15. 12:28","title":"Egy felmérés szerint kedvesek a magyar eladók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a042bdf3-7d63-4b97-bef9-6c6ad2c9cd4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajó elkészülte fontos mérföldkő a kínai hadsereg történetében.","shortLead":"A hajó elkészülte fontos mérföldkő a kínai hadsereg történetében.","id":"20180513_Vizre_szallt_Kina_elso_sajat_fejlesztesu_repulogephordozoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a042bdf3-7d63-4b97-bef9-6c6ad2c9cd4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5902d36-d995-4c77-a4a7-fc1160efdccf","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_Vizre_szallt_Kina_elso_sajat_fejlesztesu_repulogephordozoja","timestamp":"2018. május. 13. 21:09","title":"Vízre bocsátották Kína első, saját fejlesztésű repülőgép-hordozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]