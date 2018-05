Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium figyelmeztette a Kínában dolgozó amerikai külképviseleti alkalmazottakat, hogy furcsa hang- és fényjelenségeket észlelhetnek. A figyelmeztetés az után hangzott el, hogy egy alkalmazotton furcsa betegség tünetei mutatkoztak. A kínaihoz hasonló események játszódtak le korábban Kubában is.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium figyelmeztette a Kínában dolgozó amerikai külképviseleti alkalmazottakat, hogy furcsa...","id":"20180523_Mar_Kinaban_is_hanggal_tamadjak_az_amerikai_diplomatakat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2114249-aa7f-4e5a-96a7-0a17edabd409","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Mar_Kinaban_is_hanggal_tamadjak_az_amerikai_diplomatakat","timestamp":"2018. május. 23. 15:44","title":"Már Kínában is hanggal támadják az amerikai diplomatákat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50004d23-051d-4ce2-86ea-953d49d2e427","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A C csoport győztese játszik majd a budapesti nyolcaddöntőben a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságon.","shortLead":"A C csoport győztese játszik majd a budapesti nyolcaddöntőben a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságon.","id":"20180524_Megvan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50004d23-051d-4ce2-86ea-953d49d2e427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095d94db-66f4-4595-9cee-37fb26d30c00","keywords":null,"link":"/sport/20180524_Megvan","timestamp":"2018. május. 24. 18:40","title":"Már tudni, kik játszanak Eb-nyolcaddöntőt Budapesten 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee24a363-da75-4876-a196-e772a12efbbc","c_author":"","category":"elet","description":"Rengeteg mítosz és félreértés övezi a szkizofréniát, csakhogy ezek a hiedelmek a betegeknek és a társadalomnak is sokba kerülnek. A betegséggel élők komplex rehabilitációját végző Főnix Ház vezetőjének, dr. Váradi Enikőnek az írása a szkizofrénia világnapja alkalmából.","shortLead":"Rengeteg mítosz és félreértés övezi a szkizofréniát, csakhogy ezek a hiedelmek a betegeknek és a társadalomnak is sokba...","id":"20180524_Dilis_Orult_Vagy_csak_nem_ertjuk_Ma_van_a_szkizofrenia_vilagnapja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee24a363-da75-4876-a196-e772a12efbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b17586-4963-4b74-9fa1-e0464ceebe24","keywords":null,"link":"/elet/20180524_Dilis_Orult_Vagy_csak_nem_ertjuk_Ma_van_a_szkizofrenia_vilagnapja","timestamp":"2018. május. 24. 17:30","title":"Dilis? Őrült? Vagy csak nem értjük? Ma van a szkizofrénia világnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad87531-2f46-48b3-98ba-06549b1b6246","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az V. kerületi Arany János utcában négy taxinak is van hely felfestve, a fotó \"főszereplője\" azonban egészen egyedi megoldást választott.","shortLead":"Az V. kerületi Arany János utcában négy taxinak is van hely felfestve, a fotó \"főszereplője\" azonban egészen egyedi...","id":"20180524_nap_kepe_budapesti_taxis_szabalytalan_parkolas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cad87531-2f46-48b3-98ba-06549b1b6246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7893eaa-22de-4829-96b4-87a78d0835b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_nap_kepe_budapesti_taxis_szabalytalan_parkolas","timestamp":"2018. május. 24. 06:41","title":"A nap fotója: A taxis, aki \"elfelejtette\", hogyan kell szabályosan parkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy buszmegállóban vártak, amikor villám csapott le mellettük. ","shortLead":"Egy buszmegállóban vártak, amikor villám csapott le mellettük. ","id":"20180524_Villamcsapas_miatt_megserult_negy_ember_GyorMosonSopron_megyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f596bcd-a564-419e-ab02-307d56e4b432","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Villamcsapas_miatt_megserult_negy_ember_GyorMosonSopron_megyeben","timestamp":"2018. május. 24. 17:48","title":"Villámcsapás miatt megsérült négy ember Győr-Moson-Sopron megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e7f795-0512-49ae-a8be-a8ff77666b5d","c_author":"Csatlós Hanna (Velence)","category":"kultura","description":"Megnyílt a 16. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonja. Az épület közepén egy tízméteres kilátóról lőhetjük a szelfiket, ráadásul a kiállítók külön kérik is erre a látogatókat. A helyszínen néztük meg a magyar kiállítást.","shortLead":"Megnyílt a 16. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonja. Az épület közepén egy tízméteres kilátóról lőhetjük...","id":"20180524_Magyar_kilato_tetejerol_bameszkodhatunk_Velenceben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e7f795-0512-49ae-a8be-a8ff77666b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103954a6-27ad-4a24-a0af-7a97813baf1e","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Magyar_kilato_tetejerol_bameszkodhatunk_Velenceben","timestamp":"2018. május. 24. 15:15","title":"Magyaroknak köszönhetően most nem ciki Velencében szelfizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0aeae79-fa4f-4ccd-b637-4bf7802a7660","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"David Friedmant egy olyan fotómontázzsal örökítették meg, mely az iszlám mecset helyén a harmadik templomot ábrázolta.","shortLead":"David Friedmant egy olyan fotómontázzsal örökítették meg, mely az iszlám mecset helyén a harmadik templomot ábrázolta.","id":"20180524_Kihuzta_a_gyufat_Trump_nagykovete_az_AlAksza_helyere_almodott_jeruzsalemi_templommal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0aeae79-fa4f-4ccd-b637-4bf7802a7660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ad4af6-cfd0-48e1-b3b8-59feb52878d0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180524_Kihuzta_a_gyufat_Trump_nagykovete_az_AlAksza_helyere_almodott_jeruzsalemi_templommal","timestamp":"2018. május. 24. 13:54","title":"Kihúzta a gyufát Trump nagykövete az Al-Aksza helyére álmodott jeruzsálemi templommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf70b58-ecce-496e-a2a9-ccff1d1605b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem beszélhetünk többé a Városligetről mint egybefüggő közparkról, írják a Facebookon a Ligetvédők egy a főváros megrendelésére készített tanulmányra hivatkozva. Szerintük Budapest legnagyobb közparkja helyett csupán a múzeumépületek közti részt kitöltő, felszabdalt zöldterületrészek maradnak majd. A Városligetet egy törvénymódosítással 2013-ban tették beépíthetővé.","shortLead":"Nem beszélhetünk többé a Városligetről mint egybefüggő közparkról, írják a Facebookon a Ligetvédők egy a főváros...","id":"20180523_A_Ligetvedok_szerint_a_Varosliget_megszunik_ebben_a_formajaban_letezni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cf70b58-ecce-496e-a2a9-ccff1d1605b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35d583c-8a32-4a57-bcae-149c22c71372","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_A_Ligetvedok_szerint_a_Varosliget_megszunik_ebben_a_formajaban_letezni","timestamp":"2018. május. 23. 17:44","title":"Ligetvédők: Tanulmány is igazolja, hogy a Városliget ebben a formájában megszűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]