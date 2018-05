Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1822f79-52f3-4fad-8548-a00dcde227e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Persze nyugodjon meg mindenki, egy férfi mellbimbója látható csak, míg a két pucérnak látszó nő mellbimbóját trükkösen kitakarják. De azért van itt egy csavar.","shortLead":"Persze nyugodjon meg mindenki, egy férfi mellbimbója látható csak, míg a két pucérnak látszó nő mellbimbóját trükkösen...","id":"20180524_Uristen_a_Forbes_mellbimbot_tett_a_cimlapra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1822f79-52f3-4fad-8548-a00dcde227e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52a2377-5705-4e93-ac4c-5a8599709885","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Uristen_a_Forbes_mellbimbot_tett_a_cimlapra","timestamp":"2018. május. 24. 11:51","title":"Úristen, a Forbes magyar mellbimbót tett a címlapra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52808805-416b-4b0a-86d5-45ccfc188bc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó hanggal jelzi a sofőr számára, ha a guminyomás elérte a gyárilag előírt szintet.","shortLead":"Az autó hanggal jelzi a sofőr számára, ha a guminyomás elérte a gyárilag előírt szintet.","id":"20180524_zsenialis_otlet_guminyomas_beallitas_nissan_autogumi_gumi_fogyasztas_biztonsag_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52808805-416b-4b0a-86d5-45ccfc188bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d38b52-ff11-40ac-99cd-e0bccd7bf7c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_zsenialis_otlet_guminyomas_beallitas_nissan_autogumi_gumi_fogyasztas_biztonsag_video","timestamp":"2018. május. 24. 08:21","title":"Zseniális ötlet teszi egyszerűbbé a guminyomás beállítását, videón mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdba4189-812f-4186-a37a-f7723b616194","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály pénzügyminiszter újabb adócsökkentést is ígért a következő négy évre.","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszter újabb adócsökkentést is ígért a következő négy évre.","id":"20180523_Megvan_ki_valtja_Tallai_Andrast_a_NAV_elen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdba4189-812f-4186-a37a-f7723b616194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b3d9ff-e0a8-4775-9281-e20d81a6f840","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Megvan_ki_valtja_Tallai_Andrast_a_NAV_elen","timestamp":"2018. május. 23. 11:51","title":"Megvan, ki váltja Tállai Andrást a NAV élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e7f795-0512-49ae-a8be-a8ff77666b5d","c_author":"Csatlós Hanna (Velence)","category":"kultura","description":"Megnyílt a 16. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonja. Az épület közepén egy tízméteres kilátóról lőhetjük a szelfiket, ráadásul a kiállítók külön kérik is erre a látogatókat. A helyszínen néztük meg a magyar kiállítást.","shortLead":"Megnyílt a 16. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonja. Az épület közepén egy tízméteres kilátóról lőhetjük...","id":"20180524_Magyar_kilato_tetejerol_bameszkodhatunk_Velenceben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e7f795-0512-49ae-a8be-a8ff77666b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103954a6-27ad-4a24-a0af-7a97813baf1e","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Magyar_kilato_tetejerol_bameszkodhatunk_Velenceben","timestamp":"2018. május. 24. 15:15","title":"Magyaroknak köszönhetően most nem ciki Velencében szelfizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d125e72-97ae-4b03-be3d-157323aac7f2","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"Sok - hangsúlyozottan pozitív - változásra számíthatnak a Balatonra vonatozók: megduplázza a Déli-partra tartó expressz vonatok számát a MÁV-Start, eltörli a parti települések között a pótjegyeket, és könnyebb lesz az átszállás Tapolca felé. Megmaradnak a jól ismert vonatnevek, és az északi-partra tartóknak is kevesebbszer kell majd átszállniuk.","shortLead":"Sok - hangsúlyozottan pozitív - változásra számíthatnak a Balatonra vonatozók: megduplázza a Déli-partra tartó expressz...","id":"20180523_Itt_a_hivatalos_nyari_menetrend__lenyegesen_jobb_lesz_a_Balatonra_vonatozni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d125e72-97ae-4b03-be3d-157323aac7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5296c1-81a2-48cf-98db-e1e5a98ad60e","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Itt_a_hivatalos_nyari_menetrend__lenyegesen_jobb_lesz_a_Balatonra_vonatozni","timestamp":"2018. május. 23. 14:42","title":"Itt a hivatalos nyári menetrend - lényegesen jobb lesz a Balatonra vonatozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347b6e15-2b8e-45e4-96ea-2af2f756c1f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felkapta a nyulat egy róka, őket meg egy sas. Így repültek egy darabig, hármasban. ","shortLead":"Felkapta a nyulat egy róka, őket meg egy sas. Így repültek egy darabig, hármasban. ","id":"20180523_Felkapta_a_nyulat_egy_roka_oket_meg_egy_sas__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=347b6e15-2b8e-45e4-96ea-2af2f756c1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256ed226-5ee6-4301-8d15-cb7668ddd6ef","keywords":null,"link":"/elet/20180523_Felkapta_a_nyulat_egy_roka_oket_meg_egy_sas__video","timestamp":"2018. május. 23. 17:04","title":"Elképesztő harcot vívott egy róka és egy sas a vacsoráért - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489fb67f-9dd0-47df-b02d-072a006514cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sarah Paulson nem érti az értetlenkedést.","shortLead":"Sarah Paulson nem érti az értetlenkedést.","id":"20180524_Ha_hetero_kapcsolatban_a_korkulonbseg_nem_akadaly_miert_lenne_az_32_ev_egy_leszbikus_kapcsolatban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=489fb67f-9dd0-47df-b02d-072a006514cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f028218-2559-4891-babf-33975a24dcb5","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Ha_hetero_kapcsolatban_a_korkulonbseg_nem_akadaly_miert_lenne_az_32_ev_egy_leszbikus_kapcsolatban","timestamp":"2018. május. 24. 11:08","title":"Ha hetero kapcsolatban a korkülönbség nem akadály, miért lenne az 32 év egy leszbikus kapcsolatban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a341fe8-85e3-4e2e-b868-21d51d5e3b43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető mindig visszatér a tett helyszínére – tartja a mondás...","shortLead":"Az elkövető mindig visszatér a tett helyszínére – tartja a mondás...","id":"20180524_Orban_ujra_elment_az_oviba_ahol_torvenyt_szegett_a_kampanyban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a341fe8-85e3-4e2e-b868-21d51d5e3b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82dc909-9286-46f0-a6d3-11becbc961a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Orban_ujra_elment_az_oviba_ahol_torvenyt_szegett_a_kampanyban","timestamp":"2018. május. 24. 14:08","title":"Orbán újra elment az oviba, ahol törvényt szegett a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]