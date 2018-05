Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Már az is megvan, hogy ki rendezi a Boba Fett-filmet. ","shortLead":"Már az is megvan, hogy ki rendezi a Boba Fett-filmet. ","id":"20180525_ObiWanrol_es_Boba_Fettrol_is_keszul_egyegy_uj_Star_Warsfilm","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c485819-a7a6-490a-bd57-cd8baddacf59","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_ObiWanrol_es_Boba_Fettrol_is_keszul_egyegy_uj_Star_Warsfilm","timestamp":"2018. május. 25. 09:53","title":"Obi-Wanról és Boba Fettről is készül egy-egy új Star Wars-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Becsődölt utazási iroda botránya miatt változik a szabályozás, a külföldön ragadt nyaralók és az utazásra várók is nagyobb biztonságban érezhetik majd magukat. A biztosítási díj összegét viszont a fogyasztókra háríthatják az utazásszervezők.","shortLead":"Becsődölt utazási iroda botránya miatt változik a szabályozás, a külföldön ragadt nyaralók és az utazásra várók is...","id":"20180523_Megvedik_az_utasokat_a_kokler_utazasi_irodaktol_de_veluk_fizettetik_meg_az_arat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dbc4fa-365c-44fd-8c61-757cde2e5eee","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Megvedik_az_utasokat_a_kokler_utazasi_irodaktol_de_veluk_fizettetik_meg_az_arat","timestamp":"2018. május. 24. 09:46","title":"Megvédik az utasokat a kókler utazási irodáktól, de velük fizettetik meg az árát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 40-50 milliárd forintba is kerülhet Matolcsy György nagy álma, a kecskeméti egyetem fejlesztése.","shortLead":"Akár 40-50 milliárd forintba is kerülhet Matolcsy György nagy álma, a kecskeméti egyetem fejlesztése.","id":"20180523_Ismerosok_es_rokonok_is_szepen_keresnek_Matolcsy_epulo_egyetemen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c11f5a-0fbd-4bf3-8114-4b7aa7fb959c","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Ismerosok_es_rokonok_is_szepen_keresnek_Matolcsy_epulo_egyetemen","timestamp":"2018. május. 23. 16:53","title":"Ismerősök és rokonok is szépen keresnek Matolcsy épülő egyetemén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4229b6-96e2-4232-8301-a5346602b91f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bánki Erik: a társadalmi és szociális szempontokat, valamint az innovációt is jobban figyelembe kellene venni a közbeszerzések elbírálásánál.","shortLead":"Bánki Erik: a társadalmi és szociális szempontokat, valamint az innovációt is jobban figyelembe kellene venni...","id":"20180524_Jonnek_a_fenntarthato_kozbeszerzesek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea4229b6-96e2-4232-8301-a5346602b91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86da8712-701b-48aa-a8eb-b3260aed821a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Jonnek_a_fenntarthato_kozbeszerzesek","timestamp":"2018. május. 24. 11:35","title":"Jönnek a fenntartható közbeszerzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8225e6d-fef5-4a30-b327-fab9e74a50bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar Parlament a 10., előtte a San Francisco-i Golden Gate híd és az egykori börtönsziget, az Alcatraz szerepel. ","shortLead":"A magyar Parlament a 10., előtte a San Francisco-i Golden Gate híd és az egykori börtönsziget, az Alcatraz szerepel. ","id":"20180524_Mar_az_Orszaghaz_is_ott_van_a_vilag_10_legnepszerubb_latnivaloja_kozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8225e6d-fef5-4a30-b327-fab9e74a50bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0723a83-2815-48e8-bb4f-a22711293d13","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Mar_az_Orszaghaz_is_ott_van_a_vilag_10_legnepszerubb_latnivaloja_kozott","timestamp":"2018. május. 24. 15:31","title":"Már az Országház is ott van a világ 10 legnépszerűbb látnivalója között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50004d23-051d-4ce2-86ea-953d49d2e427","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A C csoport győztese játszik majd a budapesti nyolcaddöntőben a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságon.","shortLead":"A C csoport győztese játszik majd a budapesti nyolcaddöntőben a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságon.","id":"20180524_Megvan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50004d23-051d-4ce2-86ea-953d49d2e427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095d94db-66f4-4595-9cee-37fb26d30c00","keywords":null,"link":"/sport/20180524_Megvan","timestamp":"2018. május. 24. 18:40","title":"Már tudni, kik játszanak Eb-nyolcaddöntőt Budapesten 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1658ed-84d1-41db-b243-b50867131eab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész állítólag rendszeresen kéretlenül hozzáért női munkatársaihoz, megjegyzéseket tett rájuk, vagy megpróbálta felemelni a szoknyájukat. ","shortLead":"A színész állítólag rendszeresen kéretlenül hozzáért női munkatársaihoz, megjegyzéseket tett rájuk, vagy megpróbálta...","id":"20180524_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_Morgan_Freemant_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc1658ed-84d1-41db-b243-b50867131eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a224f4dd-a26d-42e2-8a0f-8fe4f6d80209","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_Morgan_Freemant_is","timestamp":"2018. május. 24. 19:10","title":"Szexuális zaklatással vádolják Morgan Freemant is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonsági szakemberek szerint 54 ország mintegy 500 ezer routerét fertőzték meg orosz hackerek. A vírusnak egyelőre nincs tökéletes ellenszere, viszont védekezni lehet ellene.","shortLead":"Biztonsági szakemberek szerint 54 ország mintegy 500 ezer routerét fertőzték meg orosz hackerek. A vírusnak egyelőre...","id":"20180525_orosz_hacker_cisco_router_vpnfilter_virus_kibertamadas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca08347-4e9f-4dde-b506-70850e7c5e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_orosz_hacker_cisco_router_vpnfilter_virus_kibertamadas","timestamp":"2018. május. 25. 08:03","title":"Wifit használ otthon? Akkor most ellenőrizze, milyen routere van, 14 típus került bajba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]