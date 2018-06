Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6169885-ca7e-409a-b5ba-3a59d2abe97a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sokkal olcsóbban lehet a szén-dioxidot kivonni a levegőből egy kanadai cég új fejlesztésével.","shortLead":"Sokkal olcsóbban lehet a szén-dioxidot kivonni a levegőből egy kanadai cég új fejlesztésével.","id":"20180609_szen_dioxid_kivonasa_a_levegobol_carbon_engineering","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6169885-ca7e-409a-b5ba-3a59d2abe97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cca9559-a49a-44ef-ad8f-95eaa851d80f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_szen_dioxid_kivonasa_a_levegobol_carbon_engineering","timestamp":"2018. június. 09. 12:03","title":"A tudósok is meglepődtek, milyen olcsó: 27 ezer forintból megoldják a szén-dioxid kivonását a levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Radikálisnak tűnő ötletektől az egészségügyi problémákon át számos területtel foglalkozik az Amazon berkein belül működő, Grand Challenge néven illetett speciális csapat, melynek nem kisebb célja van, mint megoldást találni a világ jelenlegi és várható kihívásaira. ","shortLead":"Radikálisnak tűnő ötletektől az egészségügyi problémákon át számos területtel foglalkozik az Amazon berkein belül...","id":"20180609_rak_kutatas_amazon_grand_challenge_team_amazon_dronok_amazon_x_1942","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fff981c-5b69-4752-bc5b-78085d06c78d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_rak_kutatas_amazon_grand_challenge_team_amazon_dronok_amazon_x_1942","timestamp":"2018. június. 09. 09:03","title":"Van az Amazonnak egy titkos részlege, ahol 50 ember dolgozik azon, hogy megtalálják a rák ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cbaad1-3f83-4d12-a37d-a31ed572ed3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Friss teaser érkezett a Ruben Brandt, a gyűjtő című egész estés, magyar animációs akció-thrillerhez. Már most egyértelmű, hogy a kleptomániás Mimi a magyar rajzfilmek legnagyobb femme fatale-ja. ","shortLead":"Friss teaser érkezett a Ruben Brandt, a gyűjtő című egész estés, magyar animációs akció-thrillerhez. Már most...","id":"20180608_ruben_brandt_a_gyujto_magyar_animacio_macskafogo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59cbaad1-3f83-4d12-a37d-a31ed572ed3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51752a59-248b-47f6-93fa-40f96cbe381e","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_ruben_brandt_a_gyujto_magyar_animacio_macskafogo","timestamp":"2018. június. 08. 10:37","title":"Megőrülünk ezért a kleptomániás, magyar rajzfilmhősnőért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Georges Leekens, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya arról számolt be, hogy több sérülés nehezíti a felkészülést a szombati, ausztrálok elleni barátságos mérkőzésre.","shortLead":"Georges Leekens, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya arról számolt be, hogy több sérülés nehezíti...","id":"20180608_Dzsudzsak_es_Elek_nem_jatszhat_Ausztralia_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a6c1fb-8568-4a36-afe5-9436d317e6cd","keywords":null,"link":"/sport/20180608_Dzsudzsak_es_Elek_nem_jatszhat_Ausztralia_ellen","timestamp":"2018. június. 08. 15:19","title":"Dzsudzsák és Elek nem játszhat Ausztrália ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tudni, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda két munkatársát küldte Magyarországra, az ugyanakkor nem ismert, jutottak-e valamire. ","shortLead":"Úgy tudni, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda két munkatársát küldte Magyarországra, az ugyanakkor nem ismert, jutottak-e...","id":"20180608_Bors_mar_az_FBI_is_nyomoz_VV_Fanni_ugyeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb1c6e4-3850-4616-af81-4ff47caad3ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Bors_mar_az_FBI_is_nyomoz_VV_Fanni_ugyeben","timestamp":"2018. június. 08. 11:07","title":"Bors: Már az FBI is nyomoz VV Fanni ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294db75d-4c45-4e1e-be7c-d354a585f7ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal saját bőrápoló kozmetikumát népszerűsíti a svéd csatár.","shortLead":"Ezúttal saját bőrápoló kozmetikumát népszerűsíti a svéd csatár.","id":"20180608_Ibrahimovic_sajat_vallalkozasanak_ujabb_reklamaban_szerepel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=294db75d-4c45-4e1e-be7c-d354a585f7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1917e72-163a-4b24-b99f-a1a8eec8ecff","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Ibrahimovic_sajat_vallalkozasanak_ujabb_reklamaban_szerepel","timestamp":"2018. június. 08. 19:27","title":"Most saját vállalkozásának reklámjában szerepel Ibrahimovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor ma már szinte a csapból is a hibrid és az elektromos meghajtás folyik, az év motorja 2018-ban is egy szupersportos olasz erőforrás lett.","shortLead":"Amikor ma már szinte a csapból is a hibrid és az elektromos meghajtás folyik, az év motorja 2018-ban is...","id":"20180607_ferrari_488_gtb_spider_pista_v8_biturbo_benzinmotor_olasz_sportauto_ev_motorja_dij_ferrari_812_superfast_porsche_911","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2daa12d-383d-4ac1-94f5-0df3b1359379","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_ferrari_488_gtb_spider_pista_v8_biturbo_benzinmotor_olasz_sportauto_ev_motorja_dij_ferrari_812_superfast_porsche_911","timestamp":"2018. június. 07. 14:46","title":"Politikailag nem túl korrekt, de idén is a Ferrarié az év legjobb motorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ca43a1-9a60-4ab2-b35e-9e3fba026ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Zala megyei olvasónk horgászatból tért vissza, amikor meglátta, hogy egy méretes fa landolt autója közvetlen közelében, gyakorlatilag karnyújtásnyira annak tetejétől.","shortLead":"Zala megyei olvasónk horgászatból tért vissza, amikor meglátta, hogy egy méretes fa landolt autója közvetlen közelében...","id":"20180609_Ez_az_auto_az_ejjeli_vihar_legszerencsesebb_tuleloje_karnyujtasnyira_landolt_tole_egy_meretes_fa__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61ca43a1-9a60-4ab2-b35e-9e3fba026ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79caf7b0-fe7b-46f1-b314-9ac2a2c8a0d0","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180609_Ez_az_auto_az_ejjeli_vihar_legszerencsesebb_tuleloje_karnyujtasnyira_landolt_tole_egy_meretes_fa__fotok","timestamp":"2018. június. 09. 13:23","title":"Ez az autó az éjjeli vihar legszerencsésebb túlélője: karnyújtásnyira landolt tőle egy méretes fa - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]