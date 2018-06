Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A népszavazáson elutasították a bankok \"pénzteremtési\" jogának betiltását, de elfogadták, hogy a hazai kaszinók működtethessenek online szerencsejátékot.","shortLead":"A népszavazáson elutasították a bankok \"pénzteremtési\" jogának betiltását, de elfogadták, hogy a hazai kaszinók...","id":"20180610_Dontottek_a_svajciak_nem_forgatjak_fel_teljesen_a_bankrendszeruket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1e5f0f-bd08-4619-970e-ad2b1ae73d3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Dontottek_a_svajciak_nem_forgatjak_fel_teljesen_a_bankrendszeruket","timestamp":"2018. június. 10. 19:15","title":"Döntöttek a svájciak: nem forgatják fel teljesen a bankrendszerüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a0c640-5c59-47ca-8f7f-fba3f544a3fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két autó ütközött össze az autópálya 142. km-énél a főváros felé vezető úton. Sérülés nem történt \r

\r

","shortLead":"Két autó ütközött össze az autópálya 142. km-énél a főváros felé vezető úton. Sérülés nem történt \r

\r

","id":"20180610_Baleset_volt_az_M3ason","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89a0c640-5c59-47ca-8f7f-fba3f544a3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb290df-3b00-4fc2-9584-aefc6173438b","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Baleset_volt_az_M3ason","timestamp":"2018. június. 10. 13:25","title":"Baleset volt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789","c_author":"teol.hu","category":"itthon","description":"Szinte egész családját elvesztette a négy emberéletet követelő tragikus dombóvári baleset túlélője – írja a Tolna megyei Teol hírportál, amely szerint a hozzátartozóit elvesztő asszony a felelősöket keresi. ","shortLead":"Szinte egész családját elvesztette a négy emberéletet követelő tragikus dombóvári baleset túlélője – írja a Tolna...","id":"20180610_Nem_tonkre_ment_hanem_megsemmisult_a_csalad__megszolal_a_dombovari_vihartragedia_tuleloje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3403cc1-c36d-42c9-9e16-1e553621763d","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Nem_tonkre_ment_hanem_megsemmisult_a_csalad__megszolal_a_dombovari_vihartragedia_tuleloje","timestamp":"2018. június. 10. 18:21","title":"Nem tönkrement, hanem megsemmisült a család – megszólalt a dombóvári vihartragédia túlélője - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3705692-4c48-486c-b812-45364add3917","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"John Lasseter, a Disney animációs főnöke elmegy a vállalattól, fél évvel az után, hogy szexuális zaklatással vádolták őt munkatársai.","shortLead":"John Lasseter, a Disney animációs főnöke elmegy a vállalattól, fél évvel az után, hogy szexuális zaklatással vádolták...","id":"20180610_Tavozik_a_Disneytol_a_zaklatason_kapott_animacios_fonok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3705692-4c48-486c-b812-45364add3917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5b56b2-432e-4817-9f3d-5dcc17e1a792","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Tavozik_a_Disneytol_a_zaklatason_kapott_animacios_fonok","timestamp":"2018. június. 10. 19:08","title":"Távozik a Disneytől a zaklatáson kapott animációs főnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1184070-27a7-4596-8885-7c999a0c62d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészségek és titkosszolgálatok visszaélései, a választói legitimitás nélküli \"párhuzamos állam\" ellen szervezett nagyszabású tüntetést szombat este Bukarestben a román kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD), melyhez a kisebbik kormánypárt, a liberális ALDE is csatlakozott.","shortLead":"Az ügyészségek és titkosszolgálatok visszaélései, a választói legitimitás nélküli \"párhuzamos állam\" ellen szervezett...","id":"20180609_A_parhuzamos_allam_visszaelesei_ellen_tuntetnek_Bukarestben_a_kormanypartok_hivei","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1184070-27a7-4596-8885-7c999a0c62d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3368d97-2f4d-4c20-a39b-3a89a127cb06","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_A_parhuzamos_allam_visszaelesei_ellen_tuntetnek_Bukarestben_a_kormanypartok_hivei","timestamp":"2018. június. 09. 19:35","title":"A \"párhuzamos állam\" visszaélései ellen tüntetnek Bukarestben a kormánypártok hívei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60dcfc86-afcf-49f5-87ef-d45c253bf27f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mekkora utat tehet meg az, aki hajóra száll, és mindig csak egyenesen előre halad? ","shortLead":"Mekkora utat tehet meg az, aki hajóra száll, és mindig csak egyenesen előre halad? ","id":"201820_a_leghosszabb_utak_egyenesen_elore","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60dcfc86-afcf-49f5-87ef-d45c253bf27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f07cb22-818d-4f92-a45f-32fd32639339","keywords":null,"link":"/tudomany/201820_a_leghosszabb_utak_egyenesen_elore","timestamp":"2018. június. 10. 07:30","title":"Egy utazási kérdés, amelynek megoldásához a számítógép is kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eed10f6-8999-476f-a7d6-ab9ce14a1f5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alma és kisebb narancs nagyságú jég hullott Boszniában és Szlovéniában a hazánkon is átvonuló zivatarrendszer miatt. A jégviharról az Időkép adott ki fotót és videót. ","shortLead":"Alma és kisebb narancs nagyságú jég hullott Boszniában és Szlovéniában a hazánkon is átvonuló zivatarrendszer miatt...","id":"20180609_Oriasi_jegdarabok_hullottak_Boszniaban_volt_amelyik_akkora_volt_mint_egy_alma__foto_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7eed10f6-8999-476f-a7d6-ab9ce14a1f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2486e6-e58b-44b0-b418-fb215f0b0524","keywords":null,"link":"/elet/20180609_Oriasi_jegdarabok_hullottak_Boszniaban_volt_amelyik_akkora_volt_mint_egy_alma__foto_video","timestamp":"2018. június. 09. 11:11","title":"Óriási jégdarabok hullottak Boszniában, volt, amelyik akkora volt, mint egy alma - fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6251a3-9bf6-442d-921d-9941cd4939b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor és Soros György szerint is közelít az európai válság; 54 ezer forinttal többet kapnak a nyugdíjasok jövőre; egyetlen országban sem talált annyi gyanúsan elköltött pénzt az OLAF, mint itt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Orbán Viktor és Soros György szerint is közelít az európai válság; 54 ezer forinttal többet kapnak a nyugdíjasok...","id":"20180610_Es_akkor_Orban_es_Soros_megtalalta_a_kozos_ellenseget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f6251a3-9bf6-442d-921d-9941cd4939b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d8d666-1ff8-41d4-8737-82077527261e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Es_akkor_Orban_es_Soros_megtalalta_a_kozos_ellenseget","timestamp":"2018. június. 10. 06:30","title":"És akkor Orbán és Soros megtalálta a közös ellenséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]