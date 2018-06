Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József mellett Németh Szilárd honvédelmi államtitkár is segíti majd az ősszel induló egy-másfél éves alkotmányrevíziót – írja az atv.hu.","shortLead":"Szájer József mellett Németh Szilárd honvédelmi államtitkár is segíti majd az ősszel induló egy-másfél éves...","id":"20180618_Nemet_Szilardra_is_szamit_Orban_az_alkotmany_felulvizsgalatanal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a543a31-1796-4599-b6bc-2da7bbd56bcb","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Nemet_Szilardra_is_szamit_Orban_az_alkotmany_felulvizsgalatanal","timestamp":"2018. június. 18. 18:28","title":"Németh Szilárdra is számít Orbán az alkotmány felülvizsgálatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d032558b-afd7-4c1a-8651-ffd9ad0b02b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különféle nevekre szóló személyi igazolványokat, útleveleket, vízumokat, vezetői engedélyeket és tartózkodási engedélyeket találtak a szír férfinél. ","shortLead":"Különféle nevekre szóló személyi igazolványokat, útleveleket, vízumokat, vezetői engedélyeket és tartózkodási...","id":"20180618_Egy_asztalnyi_hamis_szemelyije_volt_az_Athenban_elfogott_embercsempesznek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d032558b-afd7-4c1a-8651-ffd9ad0b02b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1849fb-c23d-43dd-8ab1-451fa0ff7159","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Egy_asztalnyi_hamis_szemelyije_volt_az_Athenban_elfogott_embercsempesznek","timestamp":"2018. június. 18. 12:37","title":"Egy asztalnyi hamis személyije volt az Athénban elfogott embercsempésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0c55fa-7a28-4bf9-a969-a86dd95a8031","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utódot nemzenek erre a rút világra férjével, Andy Vajnával. ","shortLead":"Utódot nemzenek erre a rút világra férjével, Andy Vajnával. ","id":"20180618_Vajna_Timea_raszanta_magat_indul_a_babaprojekt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e0c55fa-7a28-4bf9-a969-a86dd95a8031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7b5890-6180-4b9f-9355-7ea9aa694f1f","keywords":null,"link":"/elet/20180618_Vajna_Timea_raszanta_magat_indul_a_babaprojekt","timestamp":"2018. június. 18. 19:46","title":"Vajna Tímea rászánta magát: indul a babaprojekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbcc71b-53a2-43d3-9d7e-16beaef6dca0","c_author":"G. M.","category":"sport","description":"A tévénézők szövetségi kapitányaként két stratégiát vázolnánk a mai napra. A populista út – mint mindig – könnyű megoldást ígér a keddi megpróbáltatások előtt. A másik nehezebb és veszélyesebb. Válasszon!","shortLead":"A tévénézők szövetségi kapitányaként két stratégiát vázolnánk a mai napra. A populista út – mint mindig – könnyű...","id":"20180619_Szabadulas_az_agykarosito_M4_Sporttol_Fussatok_bolondok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fbcc71b-53a2-43d3-9d7e-16beaef6dca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5935f51-b92b-411d-b0dc-46d2b504e3f6","keywords":null,"link":"/sport/20180619_Szabadulas_az_agykarosito_M4_Sporttol_Fussatok_bolondok","timestamp":"2018. június. 19. 10:33","title":"Szabadulás az agykárosító M4 Sporttól: Fussatok, bolondok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63285e4f-d435-48c4-9428-b642fa5143e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, amely képes a visszaverődő rádiójelekből megállapítani, hányan vannak és épp mit csinálnak az emberek egy zárt szobában.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, amely képes a visszaverődő rádiójelekből...","id":"20180619_mit_mesterseges_intelligencia_wifi_nyomkovetes_atlat_a_falon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63285e4f-d435-48c4-9428-b642fa5143e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd053404-6b4b-43d8-867c-dd5177d90b2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_mit_mesterseges_intelligencia_wifi_nyomkovetes_atlat_a_falon","timestamp":"2018. június. 19. 07:02","title":"Sci-fiből lett valóság: a mesterséges intelligencia már \"belát\" egy zárt szobába is, és megmondja, ki hogyan mozog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57346f00-e7d3-4a2e-a0e8-8dc4bad885d5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lejártak a 2016-ban feltöltött keretek, összesen közel 2 milliárd forint ragadt bent. ","shortLead":"Lejártak a 2016-ban feltöltött keretek, összesen közel 2 milliárd forint ragadt bent. ","id":"20180619_Ketmilliard_forint_mentkarba_a_Szepkartyakon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57346f00-e7d3-4a2e-a0e8-8dc4bad885d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27910947-13a4-4240-a8dc-055b8b3386ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Ketmilliard_forint_mentkarba_a_Szepkartyakon","timestamp":"2018. június. 19. 11:32","title":"Kétmilliárd forint ment kárba a Szép-kártyákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elhangzott a perbeszéd a Fővárosi Törvényszéken. Az ügyész szerint az összes körülmény egyetlen büntetés kiszabására ad lehetőséget, az pedig ez. ","shortLead":"Elhangzott a perbeszéd a Fővárosi Törvényszéken. Az ügyész szerint az összes körülmény egyetlen büntetés kiszabására ad...","id":"20180618_eletfogytiglant_kertek_a_terez_koruti_robbantas_gyanusitottjara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4907db9a-44c1-4c27-8bb8-9f2690eb4a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_eletfogytiglant_kertek_a_terez_koruti_robbantas_gyanusitottjara","timestamp":"2018. június. 18. 11:04","title":"Életfogytiglant kértek a Teréz körúti robbantás gyanúsítottjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Huszonnyolc év elteltével szerzett ismét angol labdarúgó két gólt egy világbajnoki mérkőzésen: ez a bravúr Harry Kane-nek sikerült Volgográdban, a tunéziaiak elleni hétfői találkozón.","shortLead":"Huszonnyolc év elteltével szerzett ismét angol labdarúgó két gólt egy világbajnoki mérkőzésen: ez a bravúr Harry...","id":"20180619_harry_kane_ket_gol_angol_valogatott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baceb358-f814-4f10-83af-877000f65ba4","keywords":null,"link":"/sport/20180619_harry_kane_ket_gol_angol_valogatott","timestamp":"2018. június. 19. 11:37","title":"Harry Kane olyat tett, amire 28 éve nem volt képes angol focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]