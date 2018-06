Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9ee8424-3051-45fb-a713-e955b704a833","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok lesz a terelés és zárás Budapest belvárosában, több tömegközlekedési járat menetrendje is változik.","shortLead":"Sok lesz a terelés és zárás Budapest belvárosában, több tömegközlekedési járat menetrendje is változik.","id":"20180620_jonnek_a_nagy_lezarasok_a_red_bull_air_race_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9ee8424-3051-45fb-a713-e955b704a833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa7a997-71e8-41a8-89fa-873ff6291819","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_jonnek_a_nagy_lezarasok_a_red_bull_air_race_miatt","timestamp":"2018. június. 20. 19:42","title":"Jönnek a nagy lezárások a Red Bull Air Race miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860ab0ec-1d8e-4139-bace-3d90453547e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sajnos kiderült, hogy egészen másról van szó.","shortLead":"Sajnos kiderült, hogy egészen másról van szó.","id":"20180620_Megsem_potyognak_dragakovek_az_egbol_Hawaiin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=860ab0ec-1d8e-4139-bace-3d90453547e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260d64e8-a501-4c86-86fa-40bd84e05aea","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Megsem_potyognak_dragakovek_az_egbol_Hawaiin","timestamp":"2018. június. 20. 15:00","title":"Mégsem potyognak drágakövek az égből Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Andy Vajna érdekeltségébe tartozó Bors azt írja, hogy az elvi döntés már megszületett a belga tréner elbocsátásáról, az őszi tétmeccseknek már nem vele vág neki a magyar labdarúgó-válogatott.","shortLead":"Az Andy Vajna érdekeltségébe tartozó Bors azt írja, hogy az elvi döntés már megszületett a belga tréner elbocsátásáról...","id":"20180619_szlovak_klub_trenere_lehet_leekens_utoda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6a064b-6cd0-47a1-a42d-be4bf362b4d4","keywords":null,"link":"/sport/20180619_szlovak_klub_trenere_lehet_leekens_utoda","timestamp":"2018. június. 19. 06:01","title":"Szlovák klub trénere lehet Leekens utóda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a18c0b-8a06-4a3d-894e-8a02dad58f9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mind a négy, ma is élő egykori first lady – azaz Rosalynn Carter, Hillary Clinton, Laura Bush és Michelle Obama – felemelte szavát az ellen a gyakorlat ellen, hogy az illegális bevándorlók gyerekeit elválasztják szüleiktől az amerikai-mexikói határon. ","shortLead":"Mind a négy, ma is élő egykori first lady – azaz Rosalynn Carter, Hillary Clinton, Laura Bush és Michelle Obama –...","id":"20180619_Ebben_minden_volt_first_lady_egyetert_a_migransgyerekeket_nem_lehet_a_szuleiktol_elvalasztani","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89a18c0b-8a06-4a3d-894e-8a02dad58f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305cba39-052d-47bb-bd8f-07b7018ccc1b","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Ebben_minden_volt_first_lady_egyetert_a_migransgyerekeket_nem_lehet_a_szuleiktol_elvalasztani","timestamp":"2018. június. 19. 11:16","title":"Az összes volt first lady kiakadt a migránsgyerekek elválasztásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2307e44-b99f-46ef-b450-5f5e50e449b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180620_Igy_orizte_a_Fidesz_frakcioigazgatoja_hogy_mindenki_jo_gombot_nyomjon_a_Stop_Sorosnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2307e44-b99f-46ef-b450-5f5e50e449b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d006c50a-0288-4a94-a259-d242de381bab","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Igy_orizte_a_Fidesz_frakcioigazgatoja_hogy_mindenki_jo_gombot_nyomjon_a_Stop_Sorosnal","timestamp":"2018. június. 20. 16:42","title":"Így őrizte a Fidesz frakcióigazgatója, hogy mindenki jó gombot nyomjon a Stop Sorosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73dcd82a-1dbe-451c-971c-2cbcb036378c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mégsem állhatunk hozzá úgy a mai meccsekhez, hogy fix portugál, uruguayi és spanyol győzelmekkel számolunk, ezzel azt mondanánk, hogy izgalommentes foci lesz ma. De másképpen sem állhatunk hozzá, mivel az elmúlt évek európai és dél-amerikai sikercsapatai találkoznak az esélytelenekkel. ","shortLead":"Mégsem állhatunk hozzá úgy a mai meccsekhez, hogy fix portugál, uruguayi és spanyol győzelmekkel számolunk, ezzel azt...","id":"20180620_A_nap_meccse_de_hat_mindegyik_az","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73dcd82a-1dbe-451c-971c-2cbcb036378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693c6162-b2b8-4050-8346-eedf1cff35ef","keywords":null,"link":"/sport/20180620_A_nap_meccse_de_hat_mindegyik_az","timestamp":"2018. június. 20. 13:07","title":"A nap meccse: de hát mindegyik az!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Májusig sikerült összehozni az éves hiánycél 87 százalékát.","shortLead":"Májusig sikerült összehozni az éves hiánycél 87 százalékát.","id":"20180620_Ez_am_a_valasztasi_ev_mostanra_osszejott_kozel_1200_milliard_forintos_hiany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11984cd9-fc51-4eff-8c6d-ef5cb300a699","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Ez_am_a_valasztasi_ev_mostanra_osszejott_kozel_1200_milliard_forintos_hiany","timestamp":"2018. június. 20. 13:59","title":"Ez ám a választási év: mostanra összejött közel 1200 milliárd forintos hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6c3b1-7482-446a-b3d1-ff09cbc05fb1","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nincs semmi túlzás a MÁV és az OTP Mobil által kiadott közlemény azon sorában, hogy vásárlók százezreinek életét egyszerűsítik. A vasúttársaság online jegyvásárlási rendszerében szerdától elérhetővé vált a mentett bankkártyával történő fizetés, ami a gyakorlatban azt eredményezi, hogy a fizetési folyamat az eddig szükséged idő töredékére rövidül.","shortLead":"Nincs semmi túlzás a MÁV és az OTP Mobil által kiadott közlemény azon sorában, hogy vásárlók százezreinek életét...","id":"20180620_online_vonatjegy_vasarlas_mav_start_otp_mobil_simple_bankkartya_mentese_gyorsfizetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6c3b1-7482-446a-b3d1-ff09cbc05fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a165cb-511e-4a2b-ada4-db6ef44c075c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_online_vonatjegy_vasarlas_mav_start_otp_mobil_simple_bankkartya_mentese_gyorsfizetes","timestamp":"2018. június. 20. 11:53","title":"Változtat a MÁV, mától tényleg pofonegyszerű vonatjegyet venni a neten, még telefonról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]