Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"509df787-cf97-4827-8993-cabe2535ce8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémikusnak korábban a kormánypárti média küldött selyemzsinórt. ","shortLead":"Az akadémikusnak korábban a kormánypárti média küldött selyemzsinórt. ","id":"20180620_tenyleg_felmentettek_orban_volt_miniszteret_az_innovacios_hivatalnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=509df787-cf97-4827-8993-cabe2535ce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccd5f95-77a4-4c36-b1a1-c2e0d5e65ed1","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_tenyleg_felmentettek_orban_volt_miniszteret_az_innovacios_hivatalnal","timestamp":"2018. június. 20. 21:04","title":"Orbán tényleg elküldte Pálinkást az Innovációs Hivatal éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Figyelő a \"Soros-ügynökök\" után most az Magyar Tudományos Akadémia tudósait listázta, végső megállapításuk szerint \"a Társadalomtudományi Kutatóközpontjában született kutatások fő irányvonala ideológiailag telített, erős liberális szemlélet jellemzi”. A központ vezetője közleményben állt ki munkatársai mellett.","shortLead":"A Figyelő a \"Soros-ügynökök\" után most az Magyar Tudományos Akadémia tudósait listázta, végső megállapításuk szerint \"a...","id":"20180620_Elegansan_alazza_a_listazo_Figyelot_az_MTA","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983d715-5299-4052-a74c-3bb79a03f8eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Elegansan_alazza_a_listazo_Figyelot_az_MTA","timestamp":"2018. június. 20. 10:47","title":"Elegánsan alázza a listázó Figyelőt az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad0b481-1145-42a5-841d-58237f884a80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biciklivel akart menekülni, de rövid időn belül elfogták. ","shortLead":"Biciklivel akart menekülni, de rövid időn belül elfogták. ","id":"20180619_Haromszaz_forintot_lopott_egy_13_evestol_egy_ferfi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad0b481-1145-42a5-841d-58237f884a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114b13e3-cbfa-405d-aad1-a9b476cd6ec9","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Haromszaz_forintot_lopott_egy_13_evestol_egy_ferfi","timestamp":"2018. június. 19. 16:17","title":"Háromszáz forintot lopott egy 13 évestől egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cffc165-ff3a-44f5-ae71-481c79ad9f8c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"2023-ig meghosszabbította szerződését az Atlético Madriddal.","shortLead":"2023-ig meghosszabbította szerződését az Atlético Madriddal.","id":"20180619_griezmann_veget_vetett_a_talalgatasoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cffc165-ff3a-44f5-ae71-481c79ad9f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95293487-70a3-4c59-a017-23149d05e66a","keywords":null,"link":"/sport/20180619_griezmann_veget_vetett_a_talalgatasoknak","timestamp":"2018. június. 19. 10:26","title":"Griezmann véget vetett a találgatásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonnégy különböző angliai kórházban dolgozott, és végig félrevezette a munkaadóit.","shortLead":"Huszonnégy különböző angliai kórházban dolgozott, és végig félrevezette a munkaadóit.","id":"20180620_Eltitkolta_a_HIVfertozottseget_egy_magyar_orvos_hogy_munkat_kapjon_Angliaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1942a6be-68e7-4e9e-b620-8072775f849f","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Eltitkolta_a_HIVfertozottseget_egy_magyar_orvos_hogy_munkat_kapjon_Angliaban","timestamp":"2018. június. 20. 13:58","title":"Eltitkolta a HIV-fertőzöttséget egy magyar orvos, hogy munkát kapjon Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3af17f-c53d-465b-8b4e-d816a868ebba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt Kovács Patrícia, a sorozat egyik főszereplője tette egyértelművé.","shortLead":"Ezt Kovács Patrícia, a sorozat egyik főszereplője tette egyértelművé.","id":"20180619_Hamarosan_forgatjak_a_Korhataros_szerelem_masodik_evadat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b3af17f-c53d-465b-8b4e-d816a868ebba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa46df41-6430-47e8-a637-fc34619ae3af","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Hamarosan_forgatjak_a_Korhataros_szerelem_masodik_evadat","timestamp":"2018. június. 19. 13:08","title":"Hamarosan forgatják a Korhatáros szerelem második évadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6055a523-b825-49c7-aa49-15e97d1a9e4b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatalmas a buli Smith-éknél.\r

\r

","shortLead":"Hatalmas a buli Smith-éknél.\r

\r

","id":"20180620_Will_Smith_felesege_is_kitancolta_magat_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6055a523-b825-49c7-aa49-15e97d1a9e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f630cd7-ea66-44ba-b58c-033b8491f854","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Will_Smith_felesege_is_kitancolta_magat_Budapesten","timestamp":"2018. június. 20. 08:41","title":"Will Smith felesége is kitáncolta magát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitalálja, hogy a nem képviselő miniszterek közül ki jár Volkswagen Borával? És kinek van 19. századi tabernákuluma?","shortLead":"Kitalálja, hogy a nem képviselő miniszterek közül ki jár Volkswagen Borával? És kinek van 19. századi tabernákuluma?","id":"20180619_A_vagyonminiszternek_erdoje_az_Emmi_vezetojenek_mutoberendezese_Pinter_Sandornak_hatvanmillionyi_minusza_van","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650f24ba-5fd5-4c59-9c6f-1d6d293b517c","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_A_vagyonminiszternek_erdoje_az_Emmi_vezetojenek_mutoberendezese_Pinter_Sandornak_hatvanmillionyi_minusza_van","timestamp":"2018. június. 19. 11:26","title":"A vagyonminiszternek erdője, az Emmi vezetőjének műtőberendezése, Pintér Sándornak hatvanmilliónyi mínusza van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]