[{"available":true,"c_guid":"277ad9bd-6795-4797-af17-17d4d8bbd315","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Bár az ingatlanok értéke mostanában elég magasan jár, néhány, nem túl drága eszközzel tovább gyarapíthatjuk lakásunk értékét, nem beszélve arról, hogy ezzel párhuzamosan kényelmesebb és fenntarthatóbb életet élhetünk bennük. Mutatjuk, mivel érdemes bővíteni otthonunk gépparkját. ","shortLead":"Bár az ingatlanok értéke mostanában elég magasan jár, néhány, nem túl drága eszközzel tovább gyarapíthatjuk lakásunk...","id":"samsung_20180625_Novelne_otthona_erteket_Ezekre_lesz_szuksege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=277ad9bd-6795-4797-af17-17d4d8bbd315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37b2ed3-84a9-404a-b717-4784cef88020","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsung_20180625_Novelne_otthona_erteket_Ezekre_lesz_szuksege","timestamp":"2018. június. 25. 12:35","title":"Növelné otthona értékét? Ezekre lesz szüksége!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"b39cec30-be42-4ef9-8fc1-f1af05a71a87","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Ugrálóvár, Romantikus Erőszak, sörsátor Ásotthalmon. Augusztus 20-án párttá alakul a szombaton elindult Mi hazánk mozgalom. Toroczkai László lesz a pártelnök, szerinte a Fidesz lényegében a kerítéssel nyert választást, ami eredetileg az ő ötlete volt.","shortLead":"Ugrálóvár, Romantikus Erőszak, sörsátor Ásotthalmon. Augusztus 20-án párttá alakul a szombaton elindult Mi hazánk...","id":"20180624_Kemenyen_visszanyultak_a_gyokerekhez_Asotthalmon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39cec30-be42-4ef9-8fc1-f1af05a71a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e76df7-cef2-4e7a-8d3c-ea454451b0d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Kemenyen_visszanyultak_a_gyokerekhez_Asotthalmon","timestamp":"2018. június. 24. 08:26","title":"Gárdisták, fehér sziget: keményen visszanyúltak a jobbikos gyökerekhez Ásotthalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7efac8-c3f7-42e2-9d0b-5e5caee32031","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városi pályák \"előnye\", hogy szinte a nappaliban történik minden.","shortLead":"A városi pályák \"előnye\", hogy szinte a nappaliban történik minden.","id":"20180624_baleset_wtcr_video_michelisz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a7efac8-c3f7-42e2-9d0b-5e5caee32031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc62d5d-e201-42ee-a781-bf7a4ac4787f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_baleset_wtcr_video_michelisz","timestamp":"2018. június. 24. 08:45","title":"A lakása erkélyéről videózta valaki Micheliszék brutál balesetét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évek óta nem láttak ekkora növekedést.","shortLead":"Évek óta nem láttak ekkora növekedést.","id":"20180624_A_gyorsettermi_fogyasztason_nagyon_latszik_hogy_jobban_keresnek_a_magyarok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0eb7f3b-b437-4de9-9033-b6366d7abc23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_A_gyorsettermi_fogyasztason_nagyon_latszik_hogy_jobban_keresnek_a_magyarok","timestamp":"2018. június. 24. 13:24","title":"A gyorséttermi fogyasztáson nagyon látszik, hogy jobban keresnek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232fe1ea-a88e-455a-ba84-0b482fd30c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rurik Gislason kizárólag a futballra kíván koncentrálni.\r

","shortLead":"Rurik Gislason kizárólag a futballra kíván koncentrálni.\r

","id":"20180623_rurik_gislason_izland_futball","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=232fe1ea-a88e-455a-ba84-0b482fd30c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ea7717-84f7-4dcc-9ff4-918450517c30","keywords":null,"link":"/elet/20180623_rurik_gislason_izland_futball","timestamp":"2018. június. 23. 15:05","title":"Nem foglalkozik a sztársággal az izlandi szívtipró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előtte ugyanis nem szűrték a vérkészítményeket Hepatitis C-re.","shortLead":"Előtte ugyanis nem szűrték a vérkészítményeket Hepatitis C-re.","id":"20180623_Kapott_veratomlesztest_1992_elott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e911a3e-7903-4a84-8896-8d9f0cc5f402","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Kapott_veratomlesztest_1992_elott","timestamp":"2018. június. 23. 20:28","title":"Kapott vérátömlesztést 1992 előtt? Akkor menjen el szűrésre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517a9cec-b185-4c21-ac0e-c5ee14ece203","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Sok baleset történt az elmúlt 24 órában.","shortLead":"Sok baleset történt az elmúlt 24 órában.","id":"20180624_Nagyon_sok_baleset_tortent_az_elmult_24_oraban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=517a9cec-b185-4c21-ac0e-c5ee14ece203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ebf103-9c24-487d-bfd7-eacc61f25fcf","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180624_Nagyon_sok_baleset_tortent_az_elmult_24_oraban","timestamp":"2018. június. 24. 13:04","title":"Két embert halálra gázoltak, egy balesethez mentőhelikoptert riasztottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"15 éve van hatalmon Erdogan Törökországban és 12 választást nyert meg. Ebben bízva most is ő kérte az előrehozott választást. Lehet, hogy most csalódnia kell. ","shortLead":"15 éve van hatalmon Erdogan Törökországban és 12 választást nyert meg. Ebben bízva most is ő kérte az előrehozott...","id":"20180624_A_mai_lesz_Orban_torok_peldakepenek_legnehezebb_valasztasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42c442b-ca5b-429a-a05a-a44c4a537313","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_A_mai_lesz_Orban_torok_peldakepenek_legnehezebb_valasztasa","timestamp":"2018. június. 24. 09:28","title":"A mai lesz Orbán török példaképének legnehezebb választása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]