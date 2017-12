[{"available":true,"c_guid":"0106ad41-a236-4ac2-b91c-c698bf545aa9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Almássy Kornélt, az MDF volt alelnöke - aki amúgy a Budapest Közút vezérigazgatója és az FTC hokicsapatának elnökségi tagja - a tegnapi Fradi-Újpest hokiderbi után tartott az autója felé. Amíg ott 6-8 a bokorban megbújó \"szurkolónak nem nevezhető állat\" neki nem esett.","shortLead":"Almássy Kornélt, az MDF volt alelnöke - aki amúgy a Budapest Közút vezérigazgatója és az FTC hokicsapatának elnökségi...","id":"20171229_FradiUjpest_meccs_utan_vertek_meg_Almassy_Kornelt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0106ad41-a236-4ac2-b91c-c698bf545aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7429b257-09c6-4d9b-93ef-b71a821dd5a4","keywords":null,"link":"/sport/20171229_FradiUjpest_meccs_utan_vertek_meg_Almassy_Kornelt","timestamp":"2017. december. 29. 15:39","title":"Fradi-Újpest hokimeccs után verték meg a Budapest Közút Zrt. vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8457de2f-ab22-46dd-b694-678582770d7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP idén is szorgosan törte az új autókat, hogy kiderüljön, melyek a leginkább és a legkevésbé biztonságos járművek. Először kapott egy kocsi nulla csillagot a törésteszten, viszont rengeteg modellnek jött össze az ötcsillagos értékelés. És nagyon nem mindegy, hogy az alap biztonsági rendszert, vagy a kiegészítő biztonsági csomagot választjuk.","shortLead":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP idén is szorgosan törte az új autókat, hogy kiderüljön, melyek...","id":"20171230_legbiztonsagosabb_autok_2017_euroncap_toresteszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8457de2f-ab22-46dd-b694-678582770d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e4461e-d27a-461b-98a9-a02f53cb8424","keywords":null,"link":"/cegauto/20171230_legbiztonsagosabb_autok_2017_euroncap_toresteszt","timestamp":"2017. december. 30. 20:00","title":"Sorra törték az autókat, de legalább kiderült, melyek a legbiztonságosabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96d5da3-d1ee-41f4-93bf-2df1201b0e6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Franciaországból Angliába tartó kamion rakterében tartózkodott az eritreai férfi. Az után halt meg, hogy a kamion az árokba borult","shortLead":"Egy Franciaországból Angliába tartó kamion rakterében tartózkodott az eritreai férfi. Az után halt meg, hogy a kamion...","id":"20171229_Most_a_francia_partoknal_halt_meg_egy_kamionban_megbujo_menekult","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a96d5da3-d1ee-41f4-93bf-2df1201b0e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e7bb9b-6d0c-452a-a05c-08dae98b7a5d","keywords":null,"link":"/vilag/20171229_Most_a_francia_partoknal_halt_meg_egy_kamionban_megbujo_menekult","timestamp":"2017. december. 29. 14:59","title":"Most a francia partoknál halt meg egy kamionban megbújó menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d6dda1-3676-473d-9afd-30f89dd410ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasszállító csak azután vette fel a kapcsolatot a polgári légi irányítással, hogy belépett a magyar légtérbe.","shortLead":"Az utasszállító csak azután vette fel a kapcsolatot a polgári légi irányítással, hogy belépett a magyar légtérbe.","id":"20171230_egy_bahreibe_tarto_utasszallito_miatt_riasztottak_itthon_a_gripeneket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3d6dda1-3676-473d-9afd-30f89dd410ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7158030a-dc9a-4cab-abdf-934e18902a39","keywords":null,"link":"/itthon/20171230_egy_bahreibe_tarto_utasszallito_miatt_riasztottak_itthon_a_gripeneket","timestamp":"2017. december. 30. 12:51","title":"Egy Bahreinbe tartó utasszállító miatt riasztották itthon a Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kutyasétáltatás közben talált kézbesítetlen leveleket egy fiatal pár Sopron bánfalvi részén. Kiderült végül, ki hagyta ott azokat.","shortLead":"Kutyasétáltatás közben talált kézbesítetlen leveleket egy fiatal pár Sopron bánfalvi részén. Kiderült végül, ki hagyta...","id":"20171230_probaidos_postas_hajitott_el_kezbesitetlen_leveleket_a_soproni_erdoszelen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c337a818-49d7-4874-b353-0dcec0f85b93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171230_probaidos_postas_hajitott_el_kezbesitetlen_leveleket_a_soproni_erdoszelen","timestamp":"2017. december. 30. 11:17","title":"Próbaidős postás hajított el kézbesítetlen leveleket a soproni erdőszélen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f267934-97e0-49b9-a1af-bffa4a1df1a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Cseh András 90 éves volt.","shortLead":"Cseh András 90 éves volt.","id":"20171230_meghalt_cseh_andras","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f267934-97e0-49b9-a1af-bffa4a1df1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3369ebee-d451-48f9-bf6e-2cfe2b28c09c","keywords":null,"link":"/kultura/20171230_meghalt_cseh_andras","timestamp":"2017. december. 30. 14:10","title":"Meghalt Cseh András, a Frakk-sorozat egyik atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3f9b45-8092-4777-95c8-211271b33aa5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Carmen Francót a spanyol sajtó szerint apja a spanyol katolikus fasiszta ifjúság arcává formálta a nyilvánosság előtt. Magányos gyermekkora volt, de kiváltságos élete volt mindig is. Apja halála után hercegnői címet is kapott.","shortLead":"Carmen Francót a spanyol sajtó szerint apja a spanyol katolikus fasiszta ifjúság arcává formálta a nyilvánosság előtt...","id":"20171229_meghalt_a_nehai_spanyol_diktator_egyetlen_gyermeke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db3f9b45-8092-4777-95c8-211271b33aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc8efb6-edfa-4ee8-a987-6efe307dc79f","keywords":null,"link":"/vilag/20171229_meghalt_a_nehai_spanyol_diktator_egyetlen_gyermeke","timestamp":"2017. december. 29. 17:22","title":"Meghalt a néhai spanyol diktátor egyetlen gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53476801-ef92-4ccb-ba70-233f3977f7ce","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nemcsak harcolós, hanem oktatós is – a videojátékok műfajában úttörőnek számító újításra készülnek az egyik klasszikus, az Assassin's Creed sorozat fejlesztői.","shortLead":"Nemcsak harcolós, hanem oktatós is – a videojátékok műfajában úttörőnek számító újításra készülnek az egyik klasszikus...","id":"201751__egyiptologia_joystickkel__mumifikalas_eloben__idoutazas__piramisjatek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53476801-ef92-4ccb-ba70-233f3977f7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12273505-d4e3-46e6-8676-dbadd6b3ea6c","keywords":null,"link":"/tudomany/201751__egyiptologia_joystickkel__mumifikalas_eloben__idoutazas__piramisjatek","timestamp":"2017. december. 30. 15:00","title":"Piramisjáték: leszámolhatunk a történelemkönyvekkel, ez lenne a jövő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]