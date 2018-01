[{"available":true,"c_guid":"eff4c1a3-0a9e-4a37-b100-f8372e1a80e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Senki sem vágyik az intenzív osztályra, és ez alól az új Apple okosórák sem kivételek: fura hibát produkálnak ilyen környezetben. Ez viszont kellemetlen lehet az ott dolgozóknak.","shortLead":"Senki sem vágyik az intenzív osztályra, és ez alól az új Apple okosórák sem kivételek: fura hibát produkálnak ilyen...","id":"20180105_apple_watch_series3_interferencia_orvosi_gepekkel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eff4c1a3-0a9e-4a37-b100-f8372e1a80e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696e7cf8-2a0d-481e-a5bb-8fe296b95d5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180105_apple_watch_series3_interferencia_orvosi_gepekkel","timestamp":"2018. január. 05. 17:00","title":"Nem szeretik az intenzív osztályt az új Apple-okosórák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9afd2a-e2a3-426f-a948-97d1e31c7199","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Jól indul az év a belvárosiaknak! A kormány 3 milliárd forintot biztosít a Belvárosi Sportközpont megvalósítására\" – írta az V. kerületi polgármester a Facebookon. ","shortLead":"\"Jól indul az év a belvárosiaknak! A kormány 3 milliárd forintot biztosít a Belvárosi Sportközpont megvalósítására\" –...","id":"20180105_3_milliardbol_epul_a_belvarosi_uszoda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b9afd2a-e2a3-426f-a948-97d1e31c7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4295cd-2a9a-4008-8455-dc2b8275e93d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180105_3_milliardbol_epul_a_belvarosi_uszoda","timestamp":"2018. január. 05. 17:01","title":"3 milliárdból épül a belvárosi uszoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047d03ab-7d8a-4075-bcc9-ac75884a021b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az AP hírügynökség tudósítása szerint 88 éves korában meghalt a Toyota MotorCorp. korábbi elnöke, akinek köszönhető, hogy a cég a világ legnagyobb autógyártóinak egyike legyen.","shortLead":"Az AP hírügynökség tudósítása szerint 88 éves korában meghalt a Toyota MotorCorp. korábbi elnöke, akinek köszönhető...","id":"20180106_Meghalt_Toyoda_aki_naggya_tette_a_Toyotat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=047d03ab-7d8a-4075-bcc9-ac75884a021b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1750da30-4417-4c69-9a66-5af610c3804b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180106_Meghalt_Toyoda_aki_naggya_tette_a_Toyotat","timestamp":"2018. január. 06. 21:01","title":"Meghalt Toyoda, aki naggyá tette a Toyotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5cd325-69d4-41a6-a61c-accec5fe7e15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Játszik a színekkel és a technológiákkal a OnePlus, a kínai piacra szánt lávavörös OnePlus 5T után most homokkő fehér színben adja ki telefonját, de csak igen korlátozott számban.","shortLead":"Játszik a színekkel és a technológiákkal a OnePlus, a kínai piacra szánt lávavörös OnePlus 5T után most homokkő fehér...","id":"20180107_homokko_feher_oneplus5t_limitalt_kiadas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5cd325-69d4-41a6-a61c-accec5fe7e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9741f3-7f3e-4342-8a82-41bf36353475","keywords":null,"link":"/tudomany/20180107_homokko_feher_oneplus5t_limitalt_kiadas","timestamp":"2018. január. 07. 15:40","title":"Csak kevés lesz belőle: újabb színbe öltözött a OnePlus 5T","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3116cdc-f453-4d7c-b5a4-7fc7b53916c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Partnerségre lép az LG és a nagy autógyártók által felvásárolt, digitális térkép- és helymeghatározási szolgáltatásokat nyújtó HERE Technologies. Az együttműködés célja, hogy a két vállalat az önvezető járművek számára közösen fejlessze ki a telematikai megoldások következő generációját, mégpedig az LG technológiája ést a HERE nagy pontosságú térképadatainak és helymeghatározási szolgáltatásainak kombinálásával.","shortLead":"Partnerségre lép az LG és a nagy autógyártók által felvásárolt, digitális térkép- és helymeghatározási szolgáltatásokat...","id":"20180106_lg_here_onvezeto_autok_telematika","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3116cdc-f453-4d7c-b5a4-7fc7b53916c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6200e40b-8b28-45de-8e07-0f103315162e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180106_lg_here_onvezeto_autok_telematika","timestamp":"2018. január. 06. 08:03","title":"Nagy húzás az LG-től: rálépnek a gázra az önvezető autók piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cd139f-bfbf-474c-b7d6-fbab25c71820","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Kazahsztán a legújabb egykori szovjet tagköztársaság, amely a cirill ábécéről áttér a latinra. A váltás több egyszerű írásmódcserénél: csökken az orosz nyelv szerepe, Oroszország pedig szakításként éli meg a cirill betűk száműzését.","shortLead":"Kazahsztán a legújabb egykori szovjet tagköztársaság, amely a cirill ábécéről áttér a latinra. A váltás több egyszerű...","id":"201748__cirilllatin_haboru__kazahsztan_asoros__orosz_kisebbseg__nyelvukben_elnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75cd139f-bfbf-474c-b7d6-fbab25c71820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c36c42-a3b5-4cd0-a431-40e40f815288","keywords":null,"link":"/kultura/201748__cirilllatin_haboru__kazahsztan_asoros__orosz_kisebbseg__nyelvukben_elnek","timestamp":"2018. január. 06. 15:00","title":"Moszkva morcosan fogadta, hogy ábécét és identitást cserélnek a kazahok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10fd2538-23db-427d-a14f-c77fcc4690d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A teljes csapatból egyetlen olyan játékos van, akit mind az 50 szakíró beszavazott a legjobbak közé, ez Antonio Brown, a Pittsburgh Steelers elkapója. \r

\r

","shortLead":"A teljes csapatból egyetlen olyan játékos van, akit mind az 50 szakíró beszavazott a legjobbak közé, ez Antonio Brown...","id":"20180105_sszeallt_az_nfl_idei_alomcsapata","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10fd2538-23db-427d-a14f-c77fcc4690d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5346853b-7ce1-4add-8bb9-f1b7306d9d69","keywords":null,"link":"/sport/20180105_sszeallt_az_nfl_idei_alomcsapata","timestamp":"2018. január. 05. 21:03","title":"Összeállt az NFL idei álomcsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0185f18-b30f-41b8-aa3d-f9a6f6539732","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik olajszállító tanker kigyulladt.","shortLead":"Az egyik olajszállító tanker kigyulladt.","id":"20180107_Ket_hajo_utkozott_a_kinai_partoknal_tobb_mint_30_ember_eltunt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0185f18-b30f-41b8-aa3d-f9a6f6539732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe89c98-6ec3-41bc-afd6-dd7859d882c4","keywords":null,"link":"/vilag/20180107_Ket_hajo_utkozott_a_kinai_partoknal_tobb_mint_30_ember_eltunt","timestamp":"2018. január. 07. 07:45","title":"Két hajó ütközött a kínai partoknál, több mint 30 ember eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]