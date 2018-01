[{"available":true,"c_guid":"f2d00311-ef09-491c-b869-d41468cdaf37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány most 1300 befogadott ember miatt magyarázkodik, de tavaly Orbán Őcsény után nem sietett a különbségtétellel. Sőt, szította a hangulatot.","shortLead":"A kormány most 1300 befogadott ember miatt magyarázkodik, de tavaly Orbán Őcsény után nem sietett a különbségtétellel...","id":"20180118_A_kiutalt_ocsenyi_menekultek_egy_resze_is_tavaly_kapott_oltalmat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2d00311-ef09-491c-b869-d41468cdaf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f6ed30-67da-4c0c-8737-3505f610e77c","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_A_kiutalt_ocsenyi_menekultek_egy_resze_is_tavaly_kapott_oltalmat","timestamp":"2018. január. 18. 17:33","title":"Tavaly kapott oltalmat az Őcsényről kiutált menekültek egy része is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632bf667-5d09-4a7f-acaf-66eb354266fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rowan Atkinson két autójától is megválik, egyik szebb, mint a másik.","shortLead":"Rowan Atkinson két autójától is megválik, egyik szebb, mint a másik.","id":"20180119_mr_bean_autoja_elado_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=632bf667-5d09-4a7f-acaf-66eb354266fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70eb90a-b04e-4151-a144-34584eb6f886","keywords":null,"link":"/cegauto/20180119_mr_bean_autoja_elado_auto","timestamp":"2018. január. 19. 09:16","title":"Eladó Mr. Bean patika állapotú Mercedese, és még egy plusz meglepetés is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773c3278-0dec-48a1-b9ae-edfdd44267be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyilvánosságra hozták a Berlinale szervezői, hogy az Arany Medve-díjas Testről és lélekről után idén ismét Enyedi-filmet tűznek műsorra.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták a Berlinale szervezői, hogy az Arany Medve-díjas Testről és lélekről után idén ismét...","id":"20180118_Enyedi_Ildikoklasszikus_a_Berlinalen_Az_en_XX_szazadom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=773c3278-0dec-48a1-b9ae-edfdd44267be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3248c3-6609-4315-9780-e31f66f833b5","keywords":null,"link":"/kultura/20180118_Enyedi_Ildikoklasszikus_a_Berlinalen_Az_en_XX_szazadom","timestamp":"2018. január. 18. 18:37","title":"Enyedi Ildikó-klasszikus a Berlinalén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d78307-1ccd-4bc6-a1f2-9f583ba8f3e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arról, hogy miként fest az anyagi helyzet és a lélek állapotának összefüggése, egy nemzetközi vizsgálat számolt be.","shortLead":"Arról, hogy miként fest az anyagi helyzet és a lélek állapotának összefüggése, egy nemzetközi vizsgálat számolt be.","id":"20180119_Nem_pont_attol_fugg_a_boldogsag_amitol_gondolnank","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d78307-1ccd-4bc6-a1f2-9f583ba8f3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2e67fb-a764-4c36-b298-7b0b55594750","keywords":null,"link":"/elet/20180119_Nem_pont_attol_fugg_a_boldogsag_amitol_gondolnank","timestamp":"2018. január. 19. 14:04","title":"Egy friss felmérés azt mondja, hogy nem pont attól függ a boldogság, amitől gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dílerek egy közösségi profilon keresztül tartották a kapcsolatot a vevőikkel. A marihuánát könyvként vagy kémiakönyvként emlegették. A nyomozók később már az összes terjesztő telefonját lehallgatták, mielőtt lecsaptak rájuk. Egyébként nem nagy mennyiségű drogot passzoltak el, a 2014 ősze és 2015 tavasza között eladott mennyiség több mint egy kiló volt. ","shortLead":"A dílerek egy közösségi profilon keresztül tartották a kapcsolatot a vevőikkel. A marihuánát könyvként vagy...","id":"20180119_kellene_egy_kemiakonyv_durvan_megbuntettek_az_1_kilo_marihuanat_elpasszolo_debreceni_dilereket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d786ef7-a455-40df-9558-3c351acc4243","keywords":null,"link":"/itthon/20180119_kellene_egy_kemiakonyv_durvan_megbuntettek_az_1_kilo_marihuanat_elpasszolo_debreceni_dilereket","timestamp":"2018. január. 19. 17:31","title":"Kellene egy kémiakönyv: durván megbüntették az 1 kiló marihuánát elpasszoló debreceni dílereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5672607-12e5-4e32-85f4-0cb935d01c5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszatért a luxus Budapestre, fotókon vállalják a lakásbelsőket a tulajok.","shortLead":"Visszatért a luxus Budapestre, fotókon vállalják a lakásbelsőket a tulajok.","id":"20180119_A_budapesti_luxusingatlanokat_nem_a_kulfoldiek_hanem_magyarok_birtokoljak_allitja_a_Wall_Street_Journal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5672607-12e5-4e32-85f4-0cb935d01c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c961555-f2d3-4cf3-b06c-70234c884504","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180119_A_budapesti_luxusingatlanokat_nem_a_kulfoldiek_hanem_magyarok_birtokoljak_allitja_a_Wall_Street_Journal","timestamp":"2018. január. 19. 12:15","title":"A budapesti luxusingatlanokat nem a külföldiek, hanem magyarok birtokolják, állítja a Wall Street Journal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534eb0fa-9f4b-47de-af81-5654cbc425a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész már egy hete tagadta, hogy bármi alapja lenne a történetnek. ","shortLead":"A színész már egy hete tagadta, hogy bármi alapja lenne a történetnek. ","id":"20180119_Michael_Douglas_sem_birta_ki_keretlen_maszturbalas_nelkul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=534eb0fa-9f4b-47de-af81-5654cbc425a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae918d96-8176-4038-ad70-ba740840259d","keywords":null,"link":"/elet/20180119_Michael_Douglas_sem_birta_ki_keretlen_maszturbalas_nelkul","timestamp":"2018. január. 19. 08:42","title":"Michael Douglas sem úszta meg, szexuális zaklatással vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584a3416-3d65-4432-81d1-8ef952ee3f38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mondhatnánk, hogy ami a sört illeti, uborkaszezon van. De ezt csak azok gondolják így, akik legfeljebb kánikulában a strandon gurítanak le egy korsóval. Ahol rendes sört mérnek, ott télen is támasztják a pultot rendesen a sörisszák. ","shortLead":"Mondhatnánk, hogy ami a sört illeti, uborkaszezon van. De ezt csak azok gondolják így, akik legfeljebb kánikulában...","id":"20180118_Csapolt_legyen_hazai_es_ne_keruljon_tobbe_nyolcszaz_forintnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=584a3416-3d65-4432-81d1-8ef952ee3f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beda0e60-5011-4919-a99a-7e7c1d0340b6","keywords":null,"link":"/elet/20180118_Csapolt_legyen_hazai_es_ne_keruljon_tobbe_nyolcszaz_forintnal","timestamp":"2018. január. 18. 17:33","title":"Csapolt legyen, hazai, és ne kerüljön többe nyolcszáz forintnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]