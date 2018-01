[{"available":true,"c_guid":"d6f0d3ac-b3f8-4896-9198-74195f03a896","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Alice In Chains tavaly új lemezen dolgozott, melynek megjelenését az idei évre ígérte. Szóval, új dalokra is számíthatunk.","shortLead":"Az Alice In Chains tavaly új lemezen dolgozott, melynek megjelenését az idei évre ígérte. Szóval, új dalokra is...","id":"20180119_A_Budapest_Parkban_koncertezik_a_grungekorszak_legendaja","index":0,"item":"3569b7c9-cbd6-45d2-a329-984f16d279c4","link":"/kultura/20180119_A_Budapest_Parkban_koncertezik_a_grungekorszak_legendaja","timestamp":"2018. január. 19. 15:12","title":"A Budapest Parkban koncertezik a grunge-korszak legendája"},{"available":true,"c_guid":"045715b5-10e4-4b84-9e74-f674681fba99","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Itt az MSZP válasza a kormány Stop Soros néven emlegetett javaslatára. A szocialisták képviselője szerint Magyarországra nem egy \"távoli, idős bácsi\", hanem \"Orbán Viktor oligarchái\" jelentenek veszélyt.","shortLead":"Itt az MSZP válasza a kormány Stop Soros néven emlegetett javaslatára. A szocialisták képviselője szerint...","id":"20180120_az_mszp_75_szazalekos_kulonadoval_sujtana_az_elmult_nyolc_ev_haracsoloit","index":0,"item":"c9bb625d-f0c3-4bbb-8761-ae8e744af308","link":"/gazdasag/20180120_az_mszp_75_szazalekos_kulonadoval_sujtana_az_elmult_nyolc_ev_haracsoloit","timestamp":"2018. január. 20. 14:51","title":"Az MSZP 75 százalékos különadóval sújtaná az \"elmúlt nyolc év harácsolóit\""},{"available":true,"c_guid":"620c96e3-6083-4139-819e-b0d4f381d1ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új Óriás-albumhoz eddig csak szövegvideók készültek, most végre itt az első igazi kisfim.","shortLead":"Az új Óriás-albumhoz eddig csak szövegvideók készültek, most végre itt az első igazi kisfim.","id":"20180119_Orias_video_klip_Kezdjuk_el","index":0,"item":"cddf8857-9ace-48ee-a186-721517e007cf","link":"/kultura/20180119_Orias_video_klip_Kezdjuk_el","timestamp":"2018. január. 19. 09:48","title":"A tavalyi év egyik legjobb hazai lemezét készítette el, most új klippel jön az Óriás"},{"available":true,"c_guid":"c6016aef-7f11-436b-a0aa-b7ac9b524531","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy egy meteor okozta az amerikai Michigan állam felett kedden észlelt fényjelenséget és mennydörgésszerű zajt.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy egy meteor okozta az amerikai Michigan állam felett kedden észlelt fényjelenséget és mennydörgésszerű...","id":"20180119_michigan_fenyjelenseg_zaj_meteor","index":0,"item":"cbbbb75c-d94f-4ff6-8731-2b656ad35a4c","link":"/tudomany/20180119_michigan_fenyjelenseg_zaj_meteor","timestamp":"2018. január. 19. 22:13","title":"Megvan, hogy mi okozta a rejtélyes fényjelenséget és zajt Michiganben"},{"available":true,"c_guid":"71169780-eadc-498b-8267-f6d271a48660","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb jelölőszervezeteket vett nyilvántartásba az áprilisi országgyűlési választásra pénteki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).","shortLead":"Újabb jelölőszervezeteket vett nyilvántartásba az áprilisi országgyűlési választásra pénteki ülésén a Nemzeti...","id":"20180119_nyilvantartasba_vettek_jeloltet_allithat_az_mkkp_is","index":0,"item":"a64837ae-273e-4843-9fe9-4e7454559ff2","link":"/itthon/20180119_nyilvantartasba_vettek_jeloltet_allithat_az_mkkp_is","timestamp":"2018. január. 19. 17:35","title":"Nyilvántartásba vették, jelöltet állíthat a Kétfarkú Kutya Párt is"},{"available":true,"c_guid":"50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180120_Halalra_gazolt_egy_embert_a_szentendrei_HEV","index":0,"item":"f8437c81-53c7-444e-880c-419ab36f5b6a","link":"/itthon/20180120_Halalra_gazolt_egy_embert_a_szentendrei_HEV","timestamp":"2018. január. 20. 07:32","title":"Halálra gázolt egy embert a szentendrei HÉV"},{"available":true,"c_guid":"02c04ac8-04bf-4625-b45a-0d13d8a05515","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok őrület terjed a neten, és sajnos nagyon veszélyesek is vannak közöttük. Ilyen a legújabb mánia, a mosószerevés, azaz a Tide Pod challenge.","shortLead":"Sok őrület terjed a neten, és sajnos nagyon veszélyesek is vannak közöttük. Ilyen a legújabb mánia, a mosószerevés...","id":"20180119_eltavolitja_a_youtube_a_tide_pod_kihivas_videokat","index":0,"item":"bc1eb5a9-2083-4f4d-86ca-23f050414848","link":"/tudomany/20180119_eltavolitja_a_youtube_a_tide_pod_kihivas_videokat","timestamp":"2018. január. 19. 10:01","title":"Vége lesz a YouTube-on a mosószerevésnek"},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"Hann Endre","category":"gazdasag","description":"Kétharmadnyian vélik úgy, hogy a mostani kormányra nagyon vagy nagyon nagyon jellemzőek a pénzügyi visszaélések. A politikai rendszert illetően a Medián felmérésében feltűnő, hogy a korábbinál kevesebben látják diktatúrának és tekintélyuralmi rendszernek, viszont többen maffiaállamnak és polgári demokráciának.","shortLead":"Kétharmadnyian vélik úgy, hogy a mostani kormányra nagyon vagy nagyon nagyon jellemzőek a pénzügyi visszaélések...","id":"201803_korrupcio_es_erzekeles","index":0,"item":"c8307307-8ed4-45c1-b7b2-90b1d80f7eb0","link":"/gazdasag/201803_korrupcio_es_erzekeles","timestamp":"2018. január. 20. 08:30","title":"Egyre inkább Orbán strómanjainak képzelik Mészárosékat a magyarok"}]