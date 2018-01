[{"available":true,"c_guid":"4fbc1da7-f415-4fc7-9499-21faa5b35575","c_author":"","category":"vilag","description":"Véget ért az afgán fővárosban zajlott túszdráma, a biztonsági erők lelőtték a támadókat. ","shortLead":"Véget ért az afgán fővárosban zajlott túszdráma, a biztonsági erők lelőtték a támadókat. ","id":"20180121_Harom_merenylot_lottek_le_a_kabuli_Intercontinentalban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fbc1da7-f415-4fc7-9499-21faa5b35575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ed00a1-e928-41e0-a0ec-5becf29ffff3","keywords":null,"link":"/vilag/20180121_Harom_merenylot_lottek_le_a_kabuli_Intercontinentalban","timestamp":"2018. január. 21. 11:05","title":"Három merénylőt lőttek le a kabuli Intercontinentalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad431916-2af3-4625-a8c9-38b9146bd43d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Héttagú delegáció érkezett a dél-koreai fővárosba.","shortLead":"Héttagú delegáció érkezett a dél-koreai fővárosba.","id":"20180122_Egy_popenekesno_vezeti_az_olimpiat_elokeszito_eszakkoreai_kuldottseget_Szoulban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad431916-2af3-4625-a8c9-38b9146bd43d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9769389-2762-4c88-bb46-5af91ce2600a","keywords":null,"link":"/elet/20180122_Egy_popenekesno_vezeti_az_olimpiat_elokeszito_eszakkoreai_kuldottseget_Szoulban","timestamp":"2018. január. 22. 12:16","title":"Egy popénekesnő az olimpiát előkészítő észak-koreai küldöttség sztárja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dbc570-5127-47e9-83cf-0ce872330301","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál sztár első dolga volt, hogy ellenőrizze, hogy néz ki a sérülés után.","shortLead":"A portugál sztár első dolga volt, hogy ellenőrizze, hogy néz ki a sérülés után.","id":"20180122_cristiano_ronaldo_serules_telefon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1dbc570-5127-47e9-83cf-0ce872330301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd7d28f-0db3-4271-9c63-ec5bd76baa69","keywords":null,"link":"/sport/20180122_cristiano_ronaldo_serules_telefon","timestamp":"2018. január. 22. 12:26","title":"Van hiúbb focista Cristiano Ronaldónál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e0201-07bf-48ef-8015-71576b955b8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis egy tanulmány szerint, a kép így is sokkoló.","shortLead":"Legalábbis egy tanulmány szerint, a kép így is sokkoló.","id":"20180122_Kulfoldi_munkavallalas_sokan_hazaternek_a_kivandorlok_kozul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=179e0201-07bf-48ef-8015-71576b955b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcc5fc1-3a95-4288-bc95-21a89692441d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180122_Kulfoldi_munkavallalas_sokan_hazaternek_a_kivandorlok_kozul","timestamp":"2018. január. 22. 11:54","title":"Külföldi munkavállalás: sokan hazatérnek a kivándorlók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3fd8ed-f184-40ac-aa2a-e7f50e7fccca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét eleji mínuszokat követően pénteken akár 12 fok is lehet. ","shortLead":"A hét eleji mínuszokat követően pénteken akár 12 fok is lehet. ","id":"20180121_Hetfon_meg_havazhat_de_aztan_kora_tavaszra_kapcsol_az_idojaras","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e3fd8ed-f184-40ac-aa2a-e7f50e7fccca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aeaa165-3948-4b6e-b699-c72a42bd601f","keywords":null,"link":"/itthon/20180121_Hetfon_meg_havazhat_de_aztan_kora_tavaszra_kapcsol_az_idojaras","timestamp":"2018. január. 21. 17:19","title":"Hétfőn még havazhat, de aztán kora tavaszra kapcsol az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f87b429-8735-4bd7-9489-6e5d8cb84727","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr valósággal szlalomozott az autópályán, amíg utol nem érte a végzete.","shortLead":"A sofőr valósággal szlalomozott az autópályán, amíg utol nem érte a végzete.","id":"20180122_suzuki_baleset_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f87b429-8735-4bd7-9489-6e5d8cb84727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d23b64a-b0ea-45ec-9246-5a6eda29a3d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180122_suzuki_baleset_video","timestamp":"2018. január. 22. 04:01","title":"Mentő elé akart bevágni a vadul előző suzukis, de elszámította magát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f88da1-fe83-47b5-b0ba-094594cd9028","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az idei davosi Világgazdasági Fórumra is sokkoló adatokkal készült a brit segélyszervezet.","shortLead":"Az idei davosi Világgazdasági Fórumra is sokkoló adatokkal készült a brit segélyszervezet.","id":"20180122_Oxfam_a_vilagon_a_vagyon_82_szazaleka_a_gazdag_1_szazaleknal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28f88da1-fe83-47b5-b0ba-094594cd9028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af693f7-760c-41a6-b768-5d8eafed32b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180122_Oxfam_a_vilagon_a_vagyon_82_szazaleka_a_gazdag_1_szazaleknal","timestamp":"2018. január. 22. 06:59","title":"Oxfam: A világon a vagyon 82 százaléka a gazdag 1 százaléknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4901f0-5750-4ae3-b719-d7eb2292e2c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Milyen lenne, ha a Dacia Logan nem alulról, hanem felülről támadná saját kategóriáját.","shortLead":"Milyen lenne, ha a Dacia Logan nem alulról, hanem felülről támadná saját kategóriáját.","id":"20180122_Dacia_premium","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb4901f0-5750-4ae3-b719-d7eb2292e2c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cde9c03-58e0-4fd3-b862-5e540c0c26a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180122_Dacia_premium","timestamp":"2018. január. 22. 14:25","title":"Legyen a Dacia az új Mercedes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]