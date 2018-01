[{"available":true,"c_guid":"20ec3cb1-2785-4281-b208-2bd0204c22ad","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hídon kialakult közteret akarják megidézni a velencei magyar pavilonban. ","shortLead":"A hídon kialakult közteret akarják megidézni a velencei magyar pavilonban. ","id":"20180124_A_Szabihidprojektet_viszi_a_velencei_Biennalera_Magyarorszag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20ec3cb1-2785-4281-b208-2bd0204c22ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49798595-2712-48f8-923a-cec9c86cec07","keywords":null,"link":"/kultura/20180124_A_Szabihidprojektet_viszi_a_velencei_Biennalera_Magyarorszag","timestamp":"2018. január. 24. 16:03","title":"A Szabihíd-projektet viszi a velencei Biennáléra Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19036958-b9eb-42f9-93be-1cfae2bb8860","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára. Az írásokat e héttől láthatjuk – mindennap egyet – színészek tolmácsolásában itt a hvg.hu-n is. A mai részben Spiró György szövege – melyet Znamenák István ad elő – mutatja be, milyen az igazi groteszk.","shortLead":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára...","id":"20180125_Spiro_Gyorgy_Znamenak_Istvan_Elo_irok_tarsasaga_4_resz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19036958-b9eb-42f9-93be-1cfae2bb8860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed691fdd-6eea-445e-ba22-5aee53555810","keywords":null,"link":"/kultura/20180125_Spiro_Gyorgy_Znamenak_Istvan_Elo_irok_tarsasaga_4_resz","timestamp":"2018. január. 25. 09:10","title":"Spiró: \"Gyere be, nézz szét, nálunk nincsen senki\" – Élő írók társasága 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f0b77f-3b0e-4bea-b21a-5daba155e9f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levelet írt Kellermayer Miklós pécsi orvos, sejtkutató professzor Mellár Tamásnak, aki közgazdászként szintén egyetemi tanár, de politikusi pályára lépett és elindul a baranyai 1-es választókerületben.","shortLead":"Nyílt levelet írt Kellermayer Miklós pécsi orvos, sejtkutató professzor Mellár Tamásnak, aki közgazdászként szintén...","id":"20180124_Jezus_szavaival_megy_neki_Mellar_Tamasnak_a_pecsi_professzor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57f0b77f-3b0e-4bea-b21a-5daba155e9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1cc09e-b671-49fb-ab4f-f4b70997595f","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Jezus_szavaival_megy_neki_Mellar_Tamasnak_a_pecsi_professzor","timestamp":"2018. január. 24. 16:36","title":"Jézus szavaival megy neki Mellár Tamásnak a pécsi professzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Simicska-közeli forrás arról beszélt a lapnak, hogy nem Simicska akart évekkel ezelőtt beszállni Tiborcz mellé, és nem is utóbbi kereste meg az oligarchát, hanem a miniszterelnök közreműködése hozta tető alá a felek későbbi együttműködését. A cikkből más érdekességekre is fény derül.","shortLead":"Egy Simicska-közeli forrás arról beszélt a lapnak, hogy nem Simicska akart évekkel ezelőtt beszállni Tiborcz mellé, és...","id":"20180124_Index_Orban_segitsegevel_kerult_kapcsolatba_Tiborcz_es_Simicska","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca90eb4c-3cf0-4a7f-a072-b07d68bcc3a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Index_Orban_segitsegevel_kerult_kapcsolatba_Tiborcz_es_Simicska","timestamp":"2018. január. 24. 11:13","title":"Index: Orbán segítségével került kapcsolatba Tiborcz és Simicska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2d2944-5948-4e93-9518-dd48954ea9bc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott a görög, a finn és az észt csapattal mérkőzik sorozatban.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott a görög, a finn és az észt csapattal mérkőzik sorozatban.","id":"20180124_zart_kapus_nyitomeccs_a_nemzetek_ligajaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f2d2944-5948-4e93-9518-dd48954ea9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38c1e9b-4a0a-4713-97da-ac3625e3710e","keywords":null,"link":"/sport/20180124_zart_kapus_nyitomeccs_a_nemzetek_ligajaban","timestamp":"2018. január. 24. 21:28","title":"A rasszista szurkolók elintézték a zárt kapus nyitómeccset a Nemzetek Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zavar jelenleg akkora a kormány soraiban, hogy egy fideszes felvetette, még akár Orbán is hibázhatott. Összességében mégsem aggódnak különösebben az 1300 menekült befogadásáról szóló vita miatt. A mérsékelt színvonalú Stop Soros-törvénycsomagról viszont még a kormánypárton belül is többen azt mondják, kétlik, hogy eljut egyáltalán a végszavazásig.","shortLead":"A zavar jelenleg akkora a kormány soraiban, hogy egy fideszes felvetette, még akár Orbán is hibázhatott. Összességében...","id":"20180125_Szidjak_Altuszt_de_nem_aggodnak_a_fideszesek_a_beismert_befogadottak_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd89cff-d288-4ee8-8b4d-bdc6174f8f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_Szidjak_Altuszt_de_nem_aggodnak_a_fideszesek_a_beismert_befogadottak_miatt","timestamp":"2018. január. 25. 06:30","title":"Szidják a fideszesek a menekültek befogadását kikotyogó Altuszt, de nem aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1da5a8-af98-4176-96e9-5e312729e041","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180124_Ilyen_lesz_Banderas_Picassokent_a_Budapesten_forgatott_filmben__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d1da5a8-af98-4176-96e9-5e312729e041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9554f0cc-014b-4613-b4ed-dbe33385074d","keywords":null,"link":"/kultura/20180124_Ilyen_lesz_Banderas_Picassokent_a_Budapesten_forgatott_filmben__video","timestamp":"2018. január. 24. 15:06","title":"Elég meggyőző Banderas Picassóként a Budapesten forgatott sorozatban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b88c861-71b3-42eb-b73d-d50b1f278333","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A KerekFestre február 15-én és 16-án kerül sor.","shortLead":"A KerekFestre február 15-én és 16-án kerül sor.","id":"20180124_Ket_napos_roma_fesztival_lesz_az_A38_Hajon_Bohemian_Betyars_Parno_Graszt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b88c861-71b3-42eb-b73d-d50b1f278333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4db558-7d8c-48c9-9fa3-72de120342f5","keywords":null,"link":"/kultura/20180124_Ket_napos_roma_fesztival_lesz_az_A38_Hajon_Bohemian_Betyars_Parno_Graszt","timestamp":"2018. január. 24. 12:26","title":"Két napos romafesztivál lesz az A38 Hajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]