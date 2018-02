[{"available":true,"c_guid":"99d4334a-09ea-421d-a745-47184826e6c5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az USA közzétette a Vlagyimir Putyin orosz államfőhöz közel álló politikusok és üzletemberek listáját. 210 közismert ember szerepel rajta, ám jóval érdekesebb az, hogy kik kerültek be a titkos záradékba.","shortLead":"Az USA közzétette a Vlagyimir Putyin orosz államfőhöz közel álló politikusok és üzletemberek listáját. 210 közismert...","id":"201806__oroszamerikai_viszony__putyinlista__titkos_reszek__ordogi_kor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99d4334a-09ea-421d-a745-47184826e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd0491c-a7c6-4dfe-aef5-675b1a925933","keywords":null,"link":"/vilag/201806__oroszamerikai_viszony__putyinlista__titkos_reszek__ordogi_kor","timestamp":"2018. február. 11. 12:30","title":"Putyin most nyugodt, de az embereit büntető amerikai feketelista még kihozhatja a sodrából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00cafaa6-d923-492f-80ea-d58cc8120e3b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Skizofrén egy autó ez a svéd divatterepjáró. Ha kell, teljesen hangtalanul és kristálytisztán halad, ha pedig megtiporjuk a gázpedált, akkor beleprésel az ülésbe és nyakizmokat szaggat. És mindvégig elhiteti velünk, hogy éppen egy skandináv nappaliban ejtőzünk.","shortLead":"Skizofrén egy autó ez a svéd divatterepjáró. Ha kell, teljesen hangtalanul és kristálytisztán halad, ha pedig...","id":"20180210_zold_rendszam_es_400_loero_teszten_a_volvo_xc60_t8","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00cafaa6-d923-492f-80ea-d58cc8120e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a93122-d179-42ce-a48d-963e654a9ee8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180210_zold_rendszam_es_400_loero_teszten_a_volvo_xc60_t8","timestamp":"2018. február. 10. 09:30","title":"Zöld rendszám és 400+ lóerő: teszten a Volvo XC60 T8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dd4604-fdb1-469f-8f3b-fc633052c4aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem túl hízelgő képet fest Orbán Viktorról és kormányáról szombati cikkében a The New York Times. A lap hosszasan elemzi, hogyan indult el Magyarország a 2010-es választások, vagyis a Fidesz újbóli kormányra lépése óta az autokrácia irányába, illetve hogyan vált mostanra Orbán Viktor az Európai Unió legnagyobb politikai kihívásává.","shortLead":"Nem túl hízelgő képet fest Orbán Viktorról és kormányáról szombati cikkében a The New York Times. A lap hosszasan...","id":"20180210_orban_puha_autokraciaba_tolta_es_a_csokosok_allamava_tette_magyarorszagot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4dd4604-fdb1-469f-8f3b-fc633052c4aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbdb4cf-e86a-4e17-ab25-f3c5be7703d2","keywords":null,"link":"/vilag/20180210_orban_puha_autokraciaba_tolta_es_a_csokosok_allamava_tette_magyarorszagot","timestamp":"2018. február. 10. 22:35","title":"NYT: Orbán puha autokráciába tolta és a csókosok államává tette Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11ce061-2784-4b50-84e5-1978bc73a3c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sports Illustrated nagyon akart üzenni valamit az idei fürdőruha különszámával, de csak a modelleket sikerült levetkőztetnie.","shortLead":"A Sports Illustrated nagyon akart üzenni valamit az idei fürdőruha különszámával, de csak a modelleket sikerült...","id":"20180211_Ennyi_meztelen_no_meg_sohasem_uzente_hogy_metoo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e11ce061-2784-4b50-84e5-1978bc73a3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f46643-3f41-41aa-a42e-047df485f2c1","keywords":null,"link":"/elet/20180211_Ennyi_meztelen_no_meg_sohasem_uzente_hogy_metoo","timestamp":"2018. február. 11. 09:45","title":"Ennyi meztelen nő még sohasem üzente, hogy #metoo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdeec1d-9612-4fdf-bc5f-2dc094b9884c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szél folyamatosan hótorlaszokat emel, emiatt nem lehet rendesen tisztítani az utakat. Ahol szükséges, katonák segítenek. ","shortLead":"A szél folyamatosan hótorlaszokat emel, emiatt nem lehet rendesen tisztítani az utakat. Ahol szükséges, katonák...","id":"20180210_elesett_a_hoviharban_japan_kozepso_resze","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecdeec1d-9612-4fdf-bc5f-2dc094b9884c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5162a80f-30db-4893-bac5-6f5e8ed100ec","keywords":null,"link":"/vilag/20180210_elesett_a_hoviharban_japan_kozepso_resze","timestamp":"2018. február. 10. 18:13","title":"Elesett a hóviharban Japán középső része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c970e24f-8a9f-4304-ac2e-80e289765048","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, az Apple vezeték nélküli fülhallgatója is csatlakozik a robbanó elektronikai eszközök egyre népesebb csapatához.","shortLead":"Úgy tűnik, az Apple vezeték nélküli fülhallgatója is csatlakozik a robbanó elektronikai eszközök egyre népesebb...","id":"20180210_majdnem_felrobbant_a_fuleben_egy_airpods","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c970e24f-8a9f-4304-ac2e-80e289765048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158159ef-4541-4aa3-beab-926667fef733","keywords":null,"link":"/tudomany/20180210_majdnem_felrobbant_a_fuleben_egy_airpods","timestamp":"2018. február. 10. 13:00","title":"Ijesztő: majdnem felrobbant egy férfi fülében az AirPods","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253d1703-7b9d-4b51-9896-76a2b83c406b","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Alaposan kiszolgálta az idejét a régi tükörreflexes masina, már jó ideje megérett a cserére. Ez utóbbi be is következett és ennek kapcsán összevetettük egymással a régi vas és kései leszármazottja tudását. ","shortLead":"Alaposan kiszolgálta az idejét a régi tükörreflexes masina, már jó ideje megérett a cserére. Ez utóbbi be is...","id":"20180210_tukorreflexes_fenykepezogep_canon_eos_30d_77d","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=253d1703-7b9d-4b51-9896-76a2b83c406b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493863d1-4c89-432e-be8c-f8a469ca5fe7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180210_tukorreflexes_fenykepezogep_canon_eos_30d_77d","timestamp":"2018. február. 10. 20:00","title":"10 év után lecseréltük a fényképezőnket – az újjal 600 kép lőhető egy feltöltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kisorsolták az ötös lottó e heti nyerőszámait.","shortLead":"Kisorsolták az ötös lottó e heti nyerőszámait.","id":"20180210_megvannak_a_lottoszamok_valaki_lehet_gazdag_lett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e02c03-b6fe-4693-8f2a-dd87e7ec6b91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180210_megvannak_a_lottoszamok_valaki_lehet_gazdag_lett","timestamp":"2018. február. 10. 19:31","title":"Nem volt teliltalálatos szelvény az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]