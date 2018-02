[{"available":true,"c_guid":"f4f08dac-368e-47af-a710-76e7140d11bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sérült meg szerencsére senki. Egyelőre nem tudni, pontosan kié volt a fegyver és hogyan kerülhetett a hetedikes diákhoz.","shortLead":"Nem sérült meg szerencsére senki. Egyelőre nem tudni, pontosan kié volt a fegyver és hogyan kerülhetett a hetedikes...","id":"20180218_tizenharom_eves_diak_sutott_el_egy_legpisztolyt_egy_szombathelyi_iskolaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f08dac-368e-47af-a710-76e7140d11bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07e10ef-b562-4e60-a1f3-4c637b514d96","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_tizenharom_eves_diak_sutott_el_egy_legpisztolyt_egy_szombathelyi_iskolaban","timestamp":"2018. február. 18. 21:50","title":"Tizenhárom éves diák sütött el egy légpisztolyt egy szombathelyi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dd3e3c-fa5a-4b1c-bb5e-bd6466bb8505","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke szerint a következő évtizedekről dönt az ország áprilisban az országgyűlési választásokon, a jelenlegi kormányzat ugyanis a jövőt lopja el. ","shortLead":"Az LMP társelnöke szerint a következő évtizedekről dönt az ország áprilisban az országgyűlési választásokon...","id":"20180217_Szel_Bernadett_is_bortonbe_kuldene_a_Fideszkormanyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09dd3e3c-fa5a-4b1c-bb5e-bd6466bb8505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd353f97-6c0b-4951-a9d3-7354ca5b4c14","keywords":null,"link":"/itthon/20180217_Szel_Bernadett_is_bortonbe_kuldene_a_Fideszkormanyt","timestamp":"2018. február. 17. 18:35","title":"Szél Bernadett is börtönbe küldené a Fidesz-kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26956b6-4880-40f9-bf09-3bc9e24cbb42","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idei müncheni nemzetközi biztonságpolitikai értekezleten felszólóló politikus egyben élesen bírálta az iráni atomprogramról születetett 2015-ös nemzetközi megállapodást, s azt az 1938-as Molotov-Ribbentrop paktumhoz hasonlította.","shortLead":"Az idei müncheni nemzetközi biztonságpolitikai értekezleten felszólóló politikus egyben élesen bírálta az iráni...","id":"20180218_Iran_a_legnagyobb_fenyegetes__Netanjahu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d26956b6-4880-40f9-bf09-3bc9e24cbb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ec3ba3-8eee-4b6e-847f-f8b496b9d0e7","keywords":null,"link":"/vilag/20180218_Iran_a_legnagyobb_fenyegetes__Netanjahu","timestamp":"2018. február. 18. 12:43","title":"Az izraeli kormányfő szerint Irán a legnagyobb fenyegetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f232627-3e6a-4d91-a119-402e790221d8","c_author":"Roger McNamee","category":"tudomany","description":"2011-ben jelent meg a Netscape alapítójának, Marc Andreessennek az esszéje: Hogyan falják fel a világot a szoftverek? De nem vettük komolyan. Azt hittük, ez csak egy metafora. És most már az internetes monopóliumok fogai közül kellene kimentenünk a világunkat.","shortLead":"2011-ben jelent meg a Netscape alapítójának, Marc Andreessennek az esszéje: Hogyan falják fel a világot a szoftverek...","id":"201807_kozossegi_media_fuggok_es_dilerek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f232627-3e6a-4d91-a119-402e790221d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f67f27-75e7-4619-b822-16508dee6a32","keywords":null,"link":"/tudomany/201807_kozossegi_media_fuggok_es_dilerek","timestamp":"2018. február. 17. 15:30","title":"Roger McNamee volt Facebook-befektető: Ideje visszaszerezni az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d394f0-8857-441b-9d6c-6ad37342e269","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Porsche 911-es legyen a talpán, amely állórajtos gyorsulásban megveri jelen tesztalanyunkat. Úgy, hogy közben ebben a Magyarországon gyártott szedánban akár egy komplett család is elfér. ","shortLead":"Porsche 911-es legyen a talpán, amely állórajtos gyorsulásban megveri jelen tesztalanyunkat. Úgy, hogy közben ebben...","id":"20180217_lopakodo_porschegyilkos_teszten_a_gyori_csaladi_sportkocsi_az_audi_rs3_teszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85d394f0-8857-441b-9d6c-6ad37342e269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64580386-528c-47b9-afad-2535cec4abd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180217_lopakodo_porschegyilkos_teszten_a_gyori_csaladi_sportkocsi_az_audi_rs3_teszt","timestamp":"2018. február. 17. 17:30","title":"Lopakodó Porsche-gyilkos: teszten a Győrben gyártott családi sportkocsi, az Audi RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64cd33e-613e-45ec-a2c6-59a64f51be3e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Shaolin most nem hozott jó döntést, de egyéb körülmények is közrejátszottak abban, hogy végül rosszul zárult számára a finálé a short trackesek csapatmenedzsere szerint.","shortLead":"Shaolin most nem hozott jó döntést, de egyéb körülmények is közrejátszottak abban, hogy végül rosszul zárult számára...","id":"20180218_liu_shaolin_sandor_donto_banhidi_akos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f64cd33e-613e-45ec-a2c6-59a64f51be3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad52ef10-6584-4f00-98d0-e5089a845ab6","keywords":null,"link":"/sport/20180218_liu_shaolin_sandor_donto_banhidi_akos","timestamp":"2018. február. 18. 14:50","title":"Értékelés: ha Shaolinék csak négyen lettek volna a döntőben...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af315ecb-31af-4548-9fa9-96ed2c435914","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Andy Rubin által gründolt Essential Productsnál is tudják, hogy a belbecs mellett azért a külcsín is igen fontos a felhasználóknak.\r

","shortLead":"Az Andy Rubin által gründolt Essential Productsnál is tudják, hogy a belbecs mellett azért a külcsín is igen fontos...","id":"20180218_uj_szinekben_veheto_meg_az_essentialph1","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af315ecb-31af-4548-9fa9-96ed2c435914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d11fa0-8208-435e-89f0-23ee145e8535","keywords":null,"link":"/tudomany/20180218_uj_szinekben_veheto_meg_az_essentialph1","timestamp":"2018. február. 18. 10:14","title":"Csak korlátozott számban: új színekben vehető meg Andy Rubin telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99af3d09-350d-4908-b884-d69b9bdcd8c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevesen gondolnánk, hogy a szovjetek hidegháborús fejlesztésű terepjárója még 2018-ban is jelen van az új autók piacán. Például hazánkban is.","shortLead":"Kevesen gondolnánk, hogy a szovjetek hidegháborús fejlesztésű terepjárója még 2018-ban is jelen van az új autók piacán...","id":"20180218_ami_mellett_a_lada_niva_is_modern_610_millio_forintos_vadiuj_uazokat_arulnak_gyongyoson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99af3d09-350d-4908-b884-d69b9bdcd8c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c8fb37-d508-4102-83ac-c576d20c7bbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180218_ami_mellett_a_lada_niva_is_modern_610_millio_forintos_vadiuj_uazokat_arulnak_gyongyoson","timestamp":"2018. február. 18. 08:21","title":"Ami mellett a Lada Niva is modern: 6-10 millió forintos vadiúj UAZ-okat árulnak Gyöngyösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]