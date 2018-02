[{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A varsói kormány azt ígéri, tiszteletben tartja a döntést.","shortLead":"A varsói kormány azt ígéri, tiszteletben tartja a döntést.","id":"20180220_Unios_jogot_sert_a_lengyel_erdoirtas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded31b7f-40d0-47e8-8b45-17c5a7aab1c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180220_Unios_jogot_sert_a_lengyel_erdoirtas","timestamp":"2018. február. 20. 12:21","title":"Uniós jogot sért a lengyel erdőirtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ee933b-2903-444c-8bc6-af7367e4d703","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A britek olyan töltőhálózatot építenének ki, amilyenre még nem volt példa Európában.","shortLead":"A britek olyan töltőhálózatot építenének ki, amilyenre még nem volt példa Európában.","id":"20180220_elektromos_autozas_toltohalozat_gyorstolto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9ee933b-2903-444c-8bc6-af7367e4d703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcb4bd4-9af6-42e2-8acf-bfefb90f9d9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180220_elektromos_autozas_toltohalozat_gyorstolto","timestamp":"2018. február. 20. 17:26","title":"Anglia lehet az első, ahol öröm lesz elektromos autóval közlekedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247728fe-e39a-45db-9ba1-81d96a3e9ac6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bontják a Rózsadomb panorámáját a rendszerváltás óta rontó SZOT-szállót, a helyére viszont ugyanolyan épületet húznak fel.","shortLead":"Bontják a Rózsadomb panorámáját a rendszerváltás óta rontó SZOT-szállót, a helyére viszont ugyanolyan épületet húznak...","id":"20180219_Nem_fog_hianyozni_a_SZOTszallo__lebontjak_es_jol_vissza_is_epitik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=247728fe-e39a-45db-9ba1-81d96a3e9ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb688310-8b8e-4da5-b238-ea7301407c91","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180219_Nem_fog_hianyozni_a_SZOTszallo__lebontjak_es_jol_vissza_is_epitik","timestamp":"2018. február. 19. 14:05","title":"Nem fog hiányozni a SZOT-szálló – lebontják, és jól vissza is építik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82abc46-3839-4e19-ab0c-446d8d4dcfd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hét utolsó napján jelenti be a Samsung idei első csúcstelefonjait, és egyre többen vannak, akik ezek árait is már tudni vélik.","shortLead":"A hét utolsó napján jelenti be a Samsung idei első csúcstelefonjait, és egyre többen vannak, akik ezek árait is már...","id":"20180219_samsung_galaxy_s9ek_varhato_arai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f82abc46-3839-4e19-ab0c-446d8d4dcfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38c0f6-399f-4447-b084-e7d13f6916ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20180219_samsung_galaxy_s9ek_varhato_arai","timestamp":"2018. február. 19. 19:01","title":"Kiszivárgott, hogyan árazza be a Samsung a Galaxy S9-et és az S9+-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce969e2a-3d71-460c-a8e3-b87c6249a45e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most akár egy gyertyafényes nőnapi vacsorát is megúszhatnak az urak kedvezményesen, még a virágra is bőven futja. Az össznépi köszöntés épp a tavaszi Étterem Hét közepére esik.","shortLead":"Most akár egy gyertyafényes nőnapi vacsorát is megúszhatnak az urak kedvezményesen, még a virágra is bőven futja...","id":"20180219_Harom_fogas_3300_forintert_tobb_mint_100_helyen__itt_az_Etterem_Het_listaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce969e2a-3d71-460c-a8e3-b87c6249a45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1747cb-a602-4a77-8d18-90fa9e5f5474","keywords":null,"link":"/elet/20180219_Harom_fogas_3300_forintert_tobb_mint_100_helyen__itt_az_Etterem_Het_listaja","timestamp":"2018. február. 19. 18:37","title":"3 fogás 3300 forintért több mint 100 helyen – itt az Étterem Hét listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7daea47b-d231-4151-b894-6048f6348c4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A CNN szerint az orosz küldöttség vezetését már értesítették arról, hogy Alekszandr Kruselnyickij mintájában tiltott teljesítményfokozót találtak.\r

","shortLead":"A CNN szerint az orosz küldöttség vezetését már értesítették arról, hogy Alekszandr Kruselnyickij mintájában tiltott...","id":"20180219_rosz_curlinges_bukott_doppinggal_az_olimpian","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7daea47b-d231-4151-b894-6048f6348c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeaffbe9-3410-48bd-9d41-daf8da38d62b","keywords":null,"link":"/sport/20180219_rosz_curlinges_bukott_doppinggal_az_olimpian","timestamp":"2018. február. 19. 06:23","title":"Orosz curlinges bukott doppinggal az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5992019d-b668-4446-b85b-0538a52717d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Óriásit zuhant a felvásárolt baromfiállomány nagysága, a madárinfluenza húszmilliárd forint kárt okozott.","shortLead":"Óriásit zuhant a felvásárolt baromfiállomány nagysága, a madárinfluenza húszmilliárd forint kárt okozott.","id":"20180220_Szereti_a_kacsa_es_a_libahust_Akkor_van_egy_rossz_hirunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5992019d-b668-4446-b85b-0538a52717d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0a5a17-a0d0-47c6-83be-3921a640aa1f","keywords":null,"link":"/kkv/20180220_Szereti_a_kacsa_es_a_libahust_Akkor_van_egy_rossz_hirunk","timestamp":"2018. február. 20. 16:58","title":"Szereti a kacsa- és a libahúst? Akkor van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd080f4b-b900-47f8-b42d-534ea85b773a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180220_scott_dani_pappalardo_fegyver_floridai_meszarlas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd080f4b-b900-47f8-b42d-534ea85b773a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b32f17-5646-4a9a-8f5f-ab82c49f0345","keywords":null,"link":"/vilag/20180220_scott_dani_pappalardo_fegyver_floridai_meszarlas","timestamp":"2018. február. 20. 14:04","title":"A kamera előtt végezte ki fegyverét egy lelkiismeretes amerikai – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]