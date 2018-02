Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztályon lévő egyetlen főorvosnak családi ügyek miatt kellett kihagynia pár napot, ezért zárt be három napra az osztály. ","shortLead":"Az osztályon lévő egyetlen főorvosnak családi ügyek miatt kellett kihagynia pár napot, ezért zárt be három napra...","id":"20180226_Satoraljaujhelyi_korhaz_ujraindult_a_gyermekosztaly_de_azert_felvennenek_meg_valakit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a540fdc-9e42-4af6-a721-7e0b4214b332","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Satoraljaujhelyi_korhaz_ujraindult_a_gyermekosztaly_de_azert_felvennenek_meg_valakit","timestamp":"2018. február. 26. 16:41","title":"Sátoraljaújhelyi kórház: újraindult a gyermekosztály, de azért felvennének még valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d98efbe-f20a-481c-a0a0-f9e0568c19ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hollandoknak nem jut be az újítás, mert a sasok nem voltak túl szófogadóak.","shortLead":"A hollandoknak nem jut be az újítás, mert a sasok nem voltak túl szófogadóak.","id":"20180226_rakuldik_a_hivatlan_dronokra_az_ugyeletes_sasokat_genfben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d98efbe-f20a-481c-a0a0-f9e0568c19ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5373273e-5fb3-4dab-af4a-320b67f2cdb4","keywords":null,"link":"/vilag/20180226_rakuldik_a_hivatlan_dronokra_az_ugyeletes_sasokat_genfben","timestamp":"2018. február. 26. 11:38","title":"Ráküldik a hívatlan drónokra az ügyeletes sasokat Genfben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a9c886-0878-4710-a56e-5519cfbd043e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A kamionosoknak várniuk kell, a személyautók jöhetnek-mehetnek.","shortLead":"A kamionosoknak várniuk kell, a személyautók jöhetnek-mehetnek.","id":"20180227_teli_kozlekdes_barcs_kamion","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a9c886-0878-4710-a56e-5519cfbd043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d96a3c3-c0da-4ec9-818f-24186d4df32b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180227_teli_kozlekdes_barcs_kamion","timestamp":"2018. február. 27. 00:31","title":"Rendkívüli időjárás: nem engedik át a magyar-horvát határon a kamionokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95c863f-f3c3-4244-9822-27d88e666a54","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy hónapon belül a második támadást követték el az ungvári iroda ellen, az épület nagy része kiégett.","shortLead":"Egy hónapon belül a második támadást követték el az ungvári iroda ellen, az épület nagy része kiégett.","id":"20180227_Felgyujtottak_a_Karpataljai_Magyar_Kulturalis_Szovetseg_kozponti_irodajat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e95c863f-f3c3-4244-9822-27d88e666a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bc2044-a336-49c8-8dad-a0a2c95e1fb1","keywords":null,"link":"/vilag/20180227_Felgyujtottak_a_Karpataljai_Magyar_Kulturalis_Szovetseg_kozponti_irodajat","timestamp":"2018. február. 27. 07:36","title":"Felgyújtották a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség központi irodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19e9d3a-df2f-4710-a6e6-60555b689944","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leggyorsabb vezetékes internet-hozzáférésekhez hasonlóan gyors, de vezeték nélküli technológiát dolgozott ki partnereivel a Facebook. Az újdonságot a világon két helyen tesztelik, ezek közül az egyik Budapest és vonzáskörzete, ahol a Magyar Telekom száll be a projektbe.","shortLead":"A leggyorsabb vezetékes internet-hozzáférésekhez hasonlóan gyors, de vezeték nélküli technológiát dolgozott ki...","id":"20180226_facebook_terragraph_telecom_infra_project_tip_gyors_vezetek_nelkuli_internet_1_gbps_sebesseg_savszellesses","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f19e9d3a-df2f-4710-a6e6-60555b689944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c3a36f-3e50-48cc-84fb-e0cfc853fd6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180226_facebook_terragraph_telecom_infra_project_tip_gyors_vezetek_nelkuli_internet_1_gbps_sebesseg_savszellesses","timestamp":"2018. február. 26. 17:03","title":"Nagy dolog készül Budapesten: nálunk próbálja ki új, szupergyors internethálózatát a Facebook és a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7da65b-5d4d-4098-a4be-6b43fec03941","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gigaprojektet természetesen az EU finanszírozza.","shortLead":"A gigaprojektet természetesen az EU finanszírozza.","id":"20180227_Nincs_megallas_tobb_mint_tizmilliardot_kaszalt_Meszaros_Lorinc","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab7da65b-5d4d-4098-a4be-6b43fec03941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b4602a-5ebb-4e60-b3bc-075679342a04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180227_Nincs_megallas_tobb_mint_tizmilliardot_kaszalt_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. február. 27. 11:35","title":"Nincs megállás: több mint tízmilliárdot kaszált Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051ec4ba-d74d-4271-91e2-328f1338fcdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház vezetősége határozottan elhatárolódik a sértő megjegyzéstől. ","shortLead":"A kórház vezetősége határozottan elhatárolódik a sértő megjegyzéstől. ","id":"20180226_Elhatarolodik_a_satoraljaujhelyi_korhaz_a_migrancsozo_foorvostol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=051ec4ba-d74d-4271-91e2-328f1338fcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99411b2-aaee-47d1-8e48-4df1d4618df3","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Elhatarolodik_a_satoraljaujhelyi_korhaz_a_migrancsozo_foorvostol","timestamp":"2018. február. 26. 18:45","title":"Elhatárolódik a sátoraljaújhelyi kórház a migráncsozó főorvostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108a1f8f-c634-45d7-b698-7c8554283176","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 330-as tempót ugyan csak az órájába írva adja, de a négy turbó valóság a dízel Alpina XD3-ban. ","shortLead":"A 330-as tempót ugyan csak az órájába írva adja, de a négy turbó valóság a dízel Alpina XD3-ban. ","id":"20180226_Alpina_XD3_330_kmh_es_negy_turbo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=108a1f8f-c634-45d7-b698-7c8554283176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e06e5a1-c791-4ae3-85d9-0d63cc907922","keywords":null,"link":"/cegauto/20180226_Alpina_XD3_330_kmh_es_negy_turbo","timestamp":"2018. február. 26. 17:29","title":"Megpiszkálták az új BMW X3-ast: 330 km/h-t és négy turbót ad az Alpina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]