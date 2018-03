Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f259ed64-2aae-457b-b80f-ef52a5541ffd","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miután beszámoltunk arról, hogy egy keszthelyi gimnáziumban élő állatokat is boncoltak biológia szakkörön, a tankerület válaszolt kérdéseinkre az ügyben lefolytatott vizsgálat alapján. Az állami fenntartó szerint a szakkört vezető tanár elismerte, hogy \"néhány foglalkozáson\" nem a leadott pedagógiai munkaterv alapján járt el. Majd saját kérésére megszüntették tanári jogviszonyát, így valóban nem tanít már ","shortLead":"Miután beszámoltunk arról, hogy egy keszthelyi gimnáziumban élő állatokat is boncoltak biológia szakkörön, a tankerület...","id":"20180301_Boncolo_gimnazistak_A_tanar_elismerte_hogy_eltert_a_szakkor_munkatervetol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f259ed64-2aae-457b-b80f-ef52a5541ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d198766b-d203-4e30-a136-511ef19328fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Boncolo_gimnazistak_A_tanar_elismerte_hogy_eltert_a_szakkor_munkatervetol","timestamp":"2018. március. 01. 17:23","title":"Boncoló gimnazisták: A tanár elismerte, hogy eltért a szakkör munkatervétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e5e0a4-e19b-417c-8733-c1f087cbbb37","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán a Miskolc TV-nek adott interjújában sokat beszélt a borsodi megyeszékhelyről, hogy milyen veszélyben van a város a bevándorlás miatt, és hogy hogy szereti a diósgyőri focicsapatot. A hódmezővásárhelyi Fidesz-buktáról azt mondta: ez volt a \"riasztócsengő\". ","shortLead":"Orbán a Miskolc TV-nek adott interjújában sokat beszélt a borsodi megyeszékhelyről, hogy milyen veszélyben van a város...","id":"20180301_Orban_Pataky_Attila_lassan_megirhatja_a_Visszaterek_Miskolcra_cimu_slageret","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7e5e0a4-e19b-417c-8733-c1f087cbbb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d26b0a-52aa-4c17-b7eb-4df36e1f1b9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Orban_Pataky_Attila_lassan_megirhatja_a_Visszaterek_Miskolcra_cimu_slageret","timestamp":"2018. március. 01. 19:21","title":"Orbán: \"Pataky Attila lassan megírhatja a Visszatérek Miskolcra című slágerét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6138ad-02a7-4cab-9ee1-338fc82a6d67","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az én XX. századom 1989-ben készült, a cannes-i filmfesztiválon Arany Kamerával díjazták.","shortLead":"Az én XX. századom 1989-ben készült, a cannes-i filmfesztiválon Arany Kamerával díjazták.","id":"20180301_ujra_moziba_kerul_enyedi_ildiko_elso_jatekfilmje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d6138ad-02a7-4cab-9ee1-338fc82a6d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc0f221-6784-427b-8044-f9d0c5210d42","keywords":null,"link":"/kultura/20180301_ujra_moziba_kerul_enyedi_ildiko_elso_jatekfilmje","timestamp":"2018. március. 01. 10:23","title":"Újra moziba kerül Enyedi Ildikó első játékfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e7f4df-b548-401a-9379-818b3d55fc94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hope Hicks, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója két napja elismerte: időnként hazudott az elnök érdekében. Az elnök hivatala szerdán megerősítette: távozik hivatalából.","shortLead":"Hope Hicks, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója két napja elismerte: időnként hazudott az elnök érdekében. Az elnök...","id":"20180301_ujabb_fontos_segitojet_veszitette_el_trump","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26e7f4df-b548-401a-9379-818b3d55fc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311d1bf9-3fb4-4b0d-b683-4f3ece7d2f0d","keywords":null,"link":"/vilag/20180301_ujabb_fontos_segitojet_veszitette_el_trump","timestamp":"2018. március. 01. 05:57","title":"Újabb fontos segítőjét veszítette el Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2f5778-2792-445a-b7d5-dc99c71f30dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végignézve a Nemzeti Választási Iroda adatait az látszik, sokan vérmes reményekkel vágtak neki a választásnak: 106 jelöltet ígértek, ehhez képest alig pár embernek sikerült eddig összeszedni az aláírásokat. A határidő hétfő, aznap van az utolsó lehetőség leadni az íveket. A nagy ellenzéki pártok is küszködtek.","shortLead":"Végignézve a Nemzeti Választási Iroda adatait az látszik, sokan vérmes reményekkel vágtak neki a választásnak: 106...","id":"20180302_Sok_part_hajrazik_meg_az_utolso_par_napban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b2f5778-2792-445a-b7d5-dc99c71f30dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ca4a08-6768-49dd-b928-289c3e55de4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Sok_part_hajrazik_meg_az_utolso_par_napban","timestamp":"2018. március. 02. 07:00","title":"Meglepő, mely pártok izzadhatnak az ajánlások miatt az utolsó percig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2eeb18-049b-44e9-ac67-03b589569e04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szelényi Zsuzsanna kérdezni próbált, de választ nem kapott.","shortLead":"Szelényi Zsuzsanna kérdezni próbált, de választ nem kapott.","id":"20180302_A_kormany_meg_nem_tudja_mi_lesz_a_bezart_foti_gyermekotthon_lakoival_de_Soros_Gyorgy","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c2eeb18-049b-44e9-ac67-03b589569e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e034880-c8c7-4a81-a34f-ed44ebdc9624","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_A_kormany_meg_nem_tudja_mi_lesz_a_bezart_foti_gyermekotthon_lakoival_de_Soros_Gyorgy","timestamp":"2018. március. 02. 16:41","title":"A kormány még nem tudja, mi lesz a bezárt fóti gyermekotthon lakóival, de Soros György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c57907-b77b-4e9a-a955-e9a4eaa8c6bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb titkos kampánykörúton járt a miniszterelnök, vitte magával Lázár Jánost is.","shortLead":"Újabb titkos kampánykörúton járt a miniszterelnök, vitte magával Lázár Jánost is.","id":"20180301_Orban_erzi_a_hangulatot_stadionepitest_tekintett_meg_Miskolcon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9c57907-b77b-4e9a-a955-e9a4eaa8c6bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4435ea29-33e9-40f2-9d67-fd3c5f9ea86a","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Orban_erzi_a_hangulatot_stadionepitest_tekintett_meg_Miskolcon","timestamp":"2018. március. 01. 14:09","title":"Orbán érzi a hangulatot: stadionépítést tekintett meg Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c34545-de57-4e5a-849b-f2dda0c471b7","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A török–arab világ klasszikus modern kiválósága, Fahrelnissa Zeid (1901–1991) a múlt században a háború utáni nemzetközi művészeti élet közismert szereplője volt – olvasható a tárlat ismertető szövegében. Akkor eddig miért nem hallottunk róla? – ","shortLead":"A török–arab világ klasszikus modern kiválósága, Fahrelnissa Zeid (1901–1991) a múlt században a háború utáni...","id":"20180302_Orientalis_absztrakcio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c34545-de57-4e5a-849b-f2dda0c471b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5445564-748d-494c-b769-60b36d5775d7","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180302_Orientalis_absztrakcio","timestamp":"2018. március. 02. 14:41","title":"Orientális absztrakció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]