Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0636a0fb-0844-48d6-92ed-f303847e68cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járőrök fél órán belül elfogták a BMW-t ellopó férfit.","shortLead":"A járőrök fél órán belül elfogták a BMW-t ellopó férfit.","id":"20180304_lopott_auto_bmw","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0636a0fb-0844-48d6-92ed-f303847e68cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac93b3f-6bb4-469d-a6d3-b410172a2fb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_lopott_auto_bmw","timestamp":"2018. március. 04. 13:16","title":"Ilyen pofátlan autólopást rég nem láttunk Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e0e0a3-93ea-4f67-b665-0d5b5bbce0d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180305_Zsenialis_otlet_igy_nezne_ki_a_Star_Wars_ha_magyar_nepmese_volna","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5e0e0a3-93ea-4f67-b665-0d5b5bbce0d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f876125-2bb9-4426-bfba-8cf1f26f727b","keywords":null,"link":"/elet/20180305_Zsenialis_otlet_igy_nezne_ki_a_Star_Wars_ha_magyar_nepmese_volna","timestamp":"2018. március. 05. 10:38","title":"Zseniális ötlet: így nézne ki a Star Wars, ha magyar népmese volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d7e515-25aa-4bee-9acb-ed49cbcfae70","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"itthon","description":"Néhol meggyőződésből, de jellemzően inkább a kormányzati retorzióktól félve fogadják el a települési önkormányzatok a maguk Stop Soros-határozatát.","shortLead":"Néhol meggyőződésből, de jellemzően inkább a kormányzati retorzióktól félve fogadják el a települési önkormányzatok...","id":"201809__onkormanyzatok_megfelemlitese__nyomasgyakorlas__lojalitas__kenyszerzubbony","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d7e515-25aa-4bee-9acb-ed49cbcfae70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5baa8804-0ea2-4b44-8b4e-3db5f1eabd78","keywords":null,"link":"/itthon/201809__onkormanyzatok_megfelemlitese__nyomasgyakorlas__lojalitas__kenyszerzubbony","timestamp":"2018. március. 04. 09:00","title":"Egyre inkább szorul a kormányzati kényszerzubbony az önkormányzatokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2daaeb36-a9ee-496d-abf8-a347c7e0ca58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csendes gyertyagyújtásra hívott egy Facebook-csoport Szlovákia budapesti nagykövetsége elé, közben Andrej Kiska államfő felvetette, hogy előrehozott választásokkal hidalják át a kialakult politikai válságot.","shortLead":"Csendes gyertyagyújtásra hívott egy Facebook-csoport Szlovákia budapesti nagykövetsége elé, közben Andrej Kiska államfő...","id":"20180304_Ujsagirogyilkossag_Megemlekezes_Pesten_politikai_valsag_Pozsonyban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2daaeb36-a9ee-496d-abf8-a347c7e0ca58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc37812d-3967-4eae-afe8-ab73cd7b65a4","keywords":null,"link":"/vilag/20180304_Ujsagirogyilkossag_Megemlekezes_Pesten_politikai_valsag_Pozsonyban","timestamp":"2018. március. 04. 19:45","title":"Újságírógyilkosság: Megemlékezés Pesten, politikai válság Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad63115-cbf7-4b87-ba37-7c6adb2b0ae5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alig van alkalmazott, így lett jobb az ár-érték arány.","shortLead":"Alig van alkalmazott, így lett jobb az ár-érték arány.","id":"20180305_Budapesten_nyilt_meg_az_elso_europai_okoshotel__meg_a_szobakulcs_is_a_sajat_telefonunkban_lapul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ad63115-cbf7-4b87-ba37-7c6adb2b0ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03b06c9-b96f-4f5a-b894-7360ee6cae14","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180305_Budapesten_nyilt_meg_az_elso_europai_okoshotel__meg_a_szobakulcs_is_a_sajat_telefonunkban_lapul","timestamp":"2018. március. 05. 13:35","title":"Budapesten nyílt meg az első európai okoshotel – még a szobakulcs is a saját telefonunkban lapul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c789e186-ab78-487a-9773-0b2820d956a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékvezető alkalmatlannak találta a Bozsik Stadion gyepét.","shortLead":"A játékvezető alkalmatlannak találta a Bozsik Stadion gyepét.","id":"20180303_hiaba_lapatoltak_a_havat_a_szurkolok_elmarad_a_rangado","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c789e186-ab78-487a-9773-0b2820d956a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75435b6f-ddef-4c08-8090-fb6140011118","keywords":null,"link":"/sport/20180303_hiaba_lapatoltak_a_havat_a_szurkolok_elmarad_a_rangado","timestamp":"2018. március. 03. 19:53","title":"Hiába lapátolták a havat a szurkolók, elmarad a rangadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c426e8-9e95-4140-9397-197573fb2cf7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb autógyártó már bejelentette, mivel készül a Genfi Autószalonra, amely kedden nyitja meg kapuit. A Bugatti azonban egy új, rövid videóval meglepte a világot, ami egy kétségkívül szélsőséges változat megjelenését feltételezi.","shortLead":"A legtöbb autógyártó már bejelentette, mivel készül a Genfi Autószalonra, amely kedden nyitja meg kapuit. A Bugatti...","id":"20180305_rejtelyes_Bugatti_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71c426e8-9e95-4140-9397-197573fb2cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740e5825-1824-4d2e-9b4b-15828dfbe3f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180305_rejtelyes_Bugatti_video","timestamp":"2018. március. 05. 15:20","title":"Rejtélyes Bugatti-videóval fokozzák a hangulatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fac06c2-1495-439b-bf0d-4e411074427c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fényűző római kori lakóház maradványaira bukkantak mélyen a föld alatt Rómában a történelmi belvárost is érintő C-metróvonal építése közben. ","shortLead":"Fényűző római kori lakóház maradványaira bukkantak mélyen a föld alatt Rómában a történelmi belvárost is érintő...","id":"20180305_romai_metroepites_c_metrovonal_lelet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fac06c2-1495-439b-bf0d-4e411074427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dce07d0-e56a-4832-927b-cdb4cd5405c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_romai_metroepites_c_metrovonal_lelet","timestamp":"2018. március. 05. 06:03","title":"Szenzációs lelet bukkant elő a római metróépítés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]