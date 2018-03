Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a74018b7-2bb6-44da-ad4d-0434b4955ae1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tényleg nem bírnak a fizikai korlátokkal a női autóversenyzők?","shortLead":"Tényleg nem bírnak a fizikai korlátokkal a női autóversenyzők?","id":"20180307_Jenson_Button_a_nok_vedelmeben_szolt_vissza_egy_nonek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a74018b7-2bb6-44da-ad4d-0434b4955ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f647a0-aa74-42ea-9945-492d8f30dff9","keywords":null,"link":"/elet/20180307_Jenson_Button_a_nok_vedelmeben_szolt_vissza_egy_nonek","timestamp":"2018. március. 07. 08:51","title":"Jenson Button a nők védelmében szólt vissza egy nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a20ce2-84c9-46bd-aa68-0cd1b321d56e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Listákat nézegettünk.","shortLead":"Listákat nézegettünk.","id":"20180307_Lazar_a_vilag_egyik_legelhetobb_varosat_szidja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5a20ce2-84c9-46bd-aa68-0cd1b321d56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b2fa9d-c224-417c-a1a9-bf0dabfd5abc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180307_Lazar_a_vilag_egyik_legelhetobb_varosat_szidja","timestamp":"2018. március. 07. 17:44","title":"Lázár a világ egyik legélhetőbb városát szidja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a61a485-096e-4b25-bdd7-32519e6da592","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a japán gyártó kompakt modelljének vadonatúj, immár harmadik generációs kiadása, amiből már nem készül dízel változat.","shortLead":"Megérkezett a japán gyártó kompakt modelljének vadonatúj, immár harmadik generációs kiadása, amiből már nem készül...","id":"20180307_ime_az_uj_toyota_auris_dizel_nincs_hibridbol_viszont_ketfele_is_van","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a61a485-096e-4b25-bdd7-32519e6da592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344131b1-3917-4fbe-b75c-fcc948ad3b69","keywords":null,"link":"/cegauto/20180307_ime_az_uj_toyota_auris_dizel_nincs_hibridbol_viszont_ketfele_is_van","timestamp":"2018. március. 07. 11:23","title":"Dízelgyilkos: íme az új Toyota Auris, ami kétféle hibrid változatban is támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b555cc-7426-4f90-a517-8930e4570dba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A háztartások túlnyomó részének ígér a kormány 12 ezer forintot a választás előtt – nehéz máshogy értelmezni Orbán Viktor bejelentését a rezsicsökkentésről. A miniszterelnök a részletekkel adós maradt, de így is lehet számolgatni, mennyi közpénzt visz el az akció.","shortLead":"A háztartások túlnyomó részének ígér a kormány 12 ezer forintot a választás előtt – nehéz máshogy értelmezni Orbán...","id":"20180307_Kozel_50_milliard_forintba_kerulhet_Orban_valasztasi_rezsicsokkentese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b555cc-7426-4f90-a517-8930e4570dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6623ac06-f761-4977-b2fa-5559081a0995","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180307_Kozel_50_milliard_forintba_kerulhet_Orban_valasztasi_rezsicsokkentese","timestamp":"2018. március. 07. 18:00","title":"Kiszámoltuk: 47 milliárd forintba kerülhet Orbán választási rezsicsökkentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27bc83fa-e63d-4a89-b2f1-813d6dc83ada","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Ma már nem lehet szitokszó az offshore Magyarországon sem, hiszen a hazai szabályok megváltozása kvázi elismerése annak, hogy egy offshore cég alapításának oka elsősorban nem az adóelkerülés. Mivel már az adóparadicsomok is szolgáltatnak adatokat más országoknak, annak sem kell félnie, aki üzleti partnerként kerül kapcsolatba egy offshore céggel. ","shortLead":"Ma már nem lehet szitokszó az offshore Magyarországon sem, hiszen a hazai szabályok megváltozása kvázi elismerése...","id":"crystalgroup_20180305_Lehete_legalisan_offshore_cege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27bc83fa-e63d-4a89-b2f1-813d6dc83ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a745a9c5-376b-4f37-8529-0d2c6a3c8f81","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180305_Lehete_legalisan_offshore_cege","timestamp":"2018. március. 07. 07:02","title":"Lehet-e legálisan offshore cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"b9f7c4b5-fceb-4301-81e0-9bdc6a5eadb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter Bécs \"egyik régi, nagyhírű\" kerületéből azt jelentette, hogy ott szerinte húsz éve még egyetlen bevándorló sem volt, most viszont már csak \"fehérek és keresztények, idős nyugdíjasok vannak, mindenki más bevándorló\".","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter Bécs \"egyik régi, nagyhírű\" kerületéből azt jelentette, hogy ott szerinte húsz...","id":"20180306_migranspoklos_videoval_ijesztget_becsbol_lazar_janos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9f7c4b5-fceb-4301-81e0-9bdc6a5eadb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c015265-f56c-44bf-a0c4-56e90d6cbecd","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_migranspoklos_videoval_ijesztget_becsbol_lazar_janos","timestamp":"2018. március. 06. 21:24","title":"\"Migránspoklos\" videóval ijesztget Bécsből Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686428e9-c15f-4af8-aab7-fb29832eb97e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A felek megegyeznek a feltételekben, letárgyalják az árat, átvilágítják az ingatlant, kifizetik a tanácsadói díjakat – és akkor belép a képbe az állam, a vevő meg hoppon marad.","shortLead":"A felek megegyeznek a feltételekben, letárgyalják az árat, átvilágítják az ingatlant, kifizetik a tanácsadói díjakat –...","id":"20180307_Igy_happolja_el_az_allam_a_vevok_elol_az_ingatlanokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686428e9-c15f-4af8-aab7-fb29832eb97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f5b99b-7c0b-4c25-a429-ba3558131db2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180307_Igy_happolja_el_az_allam_a_vevok_elol_az_ingatlanokat","timestamp":"2018. március. 07. 14:16","title":"Így happolja el az állam a vevők elől az ingatlanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d689ff1-22ef-44e9-bf9e-acaa888b9105","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénztárakhoz vezető folyosó bejáratánál omlott le a vakolat. Nem ez volt az első eset. A MÁV közlése szerint átnedvesedés miatt esett le a vakolat, személyi sérülés nem történt. ","shortLead":"A pénztárakhoz vezető folyosó bejáratánál omlott le a vakolat. Nem ez volt az első eset. A MÁV közlése szerint...","id":"20180307_megint_omlas_volt_a_nyugati_palyaudvaron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d689ff1-22ef-44e9-bf9e-acaa888b9105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f0d7e4-8047-4af2-b872-4cbc9b08acfa","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_megint_omlas_volt_a_nyugati_palyaudvaron","timestamp":"2018. március. 07. 11:40","title":"Megint omlás volt a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]