Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c715057a-f559-4bc3-9fd3-b6d423c0d86e","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Mandátumának lejárta előtt kényszerült távozni Jacob Zuma dél-afrikai elnök, válságba süllyedt, korrupciótól sújtott országot és kormánypártot hagyva utódjára, Cyril Ramaphosára, akit Nelson Mandela a politikai örökösének tartott.","shortLead":"Mandátumának lejárta előtt kényszerült távozni Jacob Zuma dél-afrikai elnök, válságba süllyedt, korrupciótól sújtott...","id":"201808__delafrikai_elnokvaltas__mandela_orokose__zilalt_kormanypart__kaoszkezeles","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c715057a-f559-4bc3-9fd3-b6d423c0d86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325449a1-f1f5-4c1a-ac94-44953a9effe0","keywords":null,"link":"/vilag/201808__delafrikai_elnokvaltas__mandela_orokose__zilalt_kormanypart__kaoszkezeles","timestamp":"2018. március. 11. 09:30","title":"Mandela messiásként várt örökösének a káoszból kell kivezetnie Dél-Afrikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5f4bb2-cfc1-479f-bf76-bcc48afcce61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nap alatt fogadták el az erről szóló előterjesztést, az akadémiát a Pap-szigetre tennék. ","shortLead":"Egy nap alatt fogadták el az erről szóló előterjesztést, az akadémiát a Pap-szigetre tennék. ","id":"20180312_Tobbmilliardos_vizilabda_akademia_epulne_Szentendren","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca5f4bb2-cfc1-479f-bf76-bcc48afcce61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bfe299-d31f-401c-b663-69603349d0f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180312_Tobbmilliardos_vizilabda_akademia_epulne_Szentendren","timestamp":"2018. március. 12. 09:48","title":"Többmilliárdos vízilabda-akadémia épülne Szentendrén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdc95b2-1b8e-4d13-a7a0-2862ed145814","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két héttel az oroszországi választások előtt Vlagyimir Putyin regnáló orosz államfő hívei Szibériában autókból kirakták a voksolás egyetlen esélyesének arcmását. ","shortLead":"Két héttel az oroszországi választások előtt Vlagyimir Putyin regnáló orosz államfő hívei Szibériában autókból kirakták...","id":"20180312_Sziberia__kinek_az_arckepet_rakhattak_ki_ket_hettel_az_elnokvalasztas_elott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbdc95b2-1b8e-4d13-a7a0-2862ed145814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1a9f92-c668-4c4e-84ea-205a65c1e83c","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Sziberia__kinek_az_arckepet_rakhattak_ki_ket_hettel_az_elnokvalasztas_elott","timestamp":"2018. március. 12. 15:56","title":"Szibéria: Kinek az arcképét rakhatták ki két héttel az elnökválasztás előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem könnyű egy ellenzéki vezető dolga négy héttel a választások előtt: például a külföldre vándorolt magyarokat sem hagyhatja megszólítatlanul. Márpedig, ha a hegy nem megy Mohamedhez...","shortLead":"Nem könnyű egy ellenzéki vezető dolga négy héttel a választások előtt: például a külföldre vándorolt magyarokat sem...","id":"20180311_Vona_utan_Karacsony_Gergely_is_Angliaban_elo_magyarokat_latogatott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e523e413-e377-4e4b-b182-d716e3ce6bf6","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Vona_utan_Karacsony_Gergely_is_Angliaban_elo_magyarokat_latogatott","timestamp":"2018. március. 11. 21:38","title":"Vona után Karácsony Gergely is Angliában élő magyarokat látogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zugló után egy másik budapesti választókörzetben, a XV. kerületet lefedő 12-es számúban is választási csalás gyanújába keveredett a Lévai Katain vezette Lendülettel Párt – értesült a 168 Óra. A héten kipattant zuglói botrányhoz hasonlóan itt is kormányoldal segíthette aláírásokkal Lendület közös baloldali jelöltje ellen induló képviselő-jelöltjét.","shortLead":"Zugló után egy másik budapesti választókörzetben, a XV. kerületet lefedő 12-es számúban is választási csalás gyanújába...","id":"20180311_Rakospalotan_is_a_Fideszrol_masolhatta_ajanlasait_Levai_Katalin_partja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8af884-64fc-40ac-b1a9-8b8a522bbe79","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Rakospalotan_is_a_Fideszrol_masolhatta_ajanlasait_Levai_Katalin_partja","timestamp":"2018. március. 11. 14:42","title":"Rákospalotán is a Fideszről másolhatta ajánlásait Lévai Katalin pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyar közbelépésre nem hangozhat el közös európai uniós álláspont az ENSZ migrációs csomagjáról szóló vita hétfői fordulójában, New Yorkban – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap az MTI-nek.","shortLead":"Magyar közbelépésre nem hangozhat el közös európai uniós álláspont az ENSZ migrációs csomagjáról szóló vita hétfői...","id":"20180312_Szijjarto_elintezte_nem_hangozhat_el_EUs_allaspont_az_ENSZ_migracios_javaslatarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c830fd5-fe5c-4ab9-8d50-1471977a3de6","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Szijjarto_elintezte_nem_hangozhat_el_EUs_allaspont_az_ENSZ_migracios_javaslatarol","timestamp":"2018. március. 12. 09:16","title":"Szijjártó elintézte, nem hangozhat el EU-s álláspont az ENSZ migrációs javaslatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5eaaac-8c4c-4475-9e01-f3d604a401e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrégiben publikált kutatás szerint az Apple ID-k a legdrágábban kínált hozzáférések a pénzügyi szektoron kívül.","shortLead":"Egy nemrégiben publikált kutatás szerint az Apple ID-k a legdrágábban kínált hozzáférések a pénzügyi szektoron kívül.","id":"20180312_apple_idk_ara_a_sotet_weben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e5eaaac-8c4c-4475-9e01-f3d604a401e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931fa609-8bf7-44b3-86d3-5236ab4c998c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_apple_idk_ara_a_sotet_weben","timestamp":"2018. március. 12. 12:03","title":"iPhone-ja van? Jó drágán mérik a sötét weben az Apple ID-jét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23cf1a5b-9c5b-4ba4-bf58-e24892b7c20d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alábbi az egyik legutolsóként legyártott Diablo, amit a Lamborghini készített. Még a széltől is óvta a tulajdonosa.","shortLead":"Az alábbi az egyik legutolsóként legyártott Diablo, amit a Lamborghini készített. Még a széltől is óvta a tulajdonosa.","id":"20180312_lamborghini_diablo_arveres","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23cf1a5b-9c5b-4ba4-bf58-e24892b7c20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da671a9e-ca7c-4e47-8bd6-80f07e882836","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_lamborghini_diablo_arveres","timestamp":"2018. március. 12. 08:21","title":"Elárverezik ezt a patika állapotú Lamborghinit, alig 22 km van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]