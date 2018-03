Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dae3404-8101-40e0-bbf2-012efd425072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fokhagymásan.","shortLead":"Fokhagymásan.","id":"20180310_Ez_az_uj_Lazar_Janos_mar_a_langost_is_ket_pofara_tomi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dae3404-8101-40e0-bbf2-012efd425072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978fd7f6-bf46-451d-9257-4446b3dab131","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Ez_az_uj_Lazar_Janos_mar_a_langost_is_ket_pofara_tomi","timestamp":"2018. március. 10. 11:51","title":"Lángost eszik Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5a806d-545b-4b84-9a9e-9dd99e82dd92","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább tizenhat hívő vesztette életét Ruandában, amikor villám csapott a Hetednapi Adventisták egyik templomába. \r

","shortLead":"Legalább tizenhat hívő vesztette életét Ruandában, amikor villám csapott a Hetednapi Adventisták egyik templomába. \r

","id":"20180311_Villam_csapott_a_templomba__16_halott_Ruandaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b5a806d-545b-4b84-9a9e-9dd99e82dd92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528288ed-5f90-4d60-a4a8-a93545e124c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Villam_csapott_a_templomba__16_halott_Ruandaban","timestamp":"2018. március. 11. 16:50","title":"Villám csapott a templomba – 16 halott Ruandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc4e028-7c51-491d-922c-3de08bf009a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézet úgy látja, az embereket leginkább az egészségügy helyzete befolyásolja a pártválasztásnál.","shortLead":"Az intézet úgy látja, az embereket leginkább az egészségügy helyzete befolyásolja a pártválasztásnál.","id":"20180311_IDEAmeres_Gyengul_a_Fidesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfc4e028-7c51-491d-922c-3de08bf009a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b584bb92-d99c-44b1-bd5c-7204ee96010f","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_IDEAmeres_Gyengul_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 11. 09:41","title":"IDEA-mérés: Gyengül a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1478640-d860-46d9-a1a6-31eda5e4a610","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt mutatta be az MSZP-Párbeszéd árnyékkormány tagjait. Tárcát kapna a budaörsi polgármester vagy a volt EU-s biztos Andor László. A Fidesz szerint Soros. \r

\r

","shortLead":"Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt mutatta be az MSZP-Párbeszéd árnyékkormány tagjait. Tárcát kapna a budaörsi...","id":"20180311_Itt_az_MSZPParbeszedfele_arnyekkormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1478640-d860-46d9-a1a6-31eda5e4a610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509273f4-1894-49a2-b655-3862a49c97f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Itt_az_MSZPParbeszedfele_arnyekkormany","timestamp":"2018. március. 11. 12:57","title":"Itt az MSZP-Párbeszéd-féle árnyékkormány!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen ideje, hogy elkezdték a javításokat, legutóbb Győrtől-Budapestig 163 veszélyesen nagy kátyút számolt egy autós. ","shortLead":"Éppen ideje, hogy elkezdték a javításokat, legutóbb Győrtől-Budapestig 163 veszélyesen nagy kátyút számolt egy autós. ","id":"20180312_Nekiestek_az_M1es_katyuzasanak__barmikor_lehet_torlodas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4225fc9-f304-4267-be6a-04ce39da87f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_Nekiestek_az_M1es_katyuzasanak__barmikor_lehet_torlodas","timestamp":"2018. március. 12. 08:44","title":"Nekiestek az M1-es kátyúzásának – bármikor lehet torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f35d1d-620c-4def-808e-331aa51a4c55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tárgyaljanak a többi pártok, ha megegyeznek, az LMP hajlandó megfontolni a jelöltjei visszaléptetését.\r

\r

","shortLead":"Tárgyaljanak a többi pártok, ha megegyeznek, az LMP hajlandó megfontolni a jelöltjei visszaléptetését.\r

\r

","id":"20180311_Csak_a_teljes_ellenzeki_megegyezes_eseten_fontolja_meg_az_LMP_a_visszaleptetest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5f35d1d-620c-4def-808e-331aa51a4c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066a3661-0592-4c3f-9050-78f1136f6e7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Csak_a_teljes_ellenzeki_megegyezes_eseten_fontolja_meg_az_LMP_a_visszaleptetest","timestamp":"2018. március. 11. 10:18","title":"Csak a teljes ellenzéki megegyezés esetén fontolja meg az LMP a visszaléptetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfee38f-f0ff-4852-89c3-b89d78869c64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A résztvevők szerint a biztonsági ellenőrzés idén már csak annyiból állt, hogy az érkező buszokra csendőrök szálltak fel és lefilmezték az utasokat. ","shortLead":"A résztvevők szerint a biztonsági ellenőrzés idén már csak annyiból állt, hogy az érkező buszokra csendőrök szálltak...","id":"20180310_szekely_szabadsag_napja_tobb_ezren_vannak_Marosvasarhelyen_iden_kevesbe_szigorunak_tunik_az_ellenorzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dfee38f-f0ff-4852-89c3-b89d78869c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe1ffff-07a7-4465-90dc-ad5d1811fd30","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_szekely_szabadsag_napja_tobb_ezren_vannak_Marosvasarhelyen_iden_kevesbe_szigorunak_tunik_az_ellenorzes","timestamp":"2018. március. 10. 15:27","title":"Székely szabadság napja: több ezren voltak Marosvásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4a8b95-ef26-4e17-9024-ab4732d15093","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180311_Olyan_fegyvereket_talaltak_egy_kesztolci_orvvadasznal_hogy_arra_Semjen_Zsolt_is_csak_csettintene","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f4a8b95-ef26-4e17-9024-ab4732d15093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada31adf-ec57-40e6-b54b-2b2c41ecf7da","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Olyan_fegyvereket_talaltak_egy_kesztolci_orvvadasznal_hogy_arra_Semjen_Zsolt_is_csak_csettintene","timestamp":"2018. március. 11. 12:12","title":"Olyan fegyvereket találtak egy kesztölci orvvadásznál, hogy Semjén Zsolt is csak csettintene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]