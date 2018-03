Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d55acb8c-e34c-43bd-8e93-5c8739be52d1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzatnak a választási eljárásról szóló törvény szerint nem lett volna lehetősége a plakátok eltávolítására.","shortLead":"Az önkormányzatnak a választási eljárásról szóló törvény szerint nem lett volna lehetősége a plakátok eltávolítására.","id":"20180314_Jogellenesen_szedtek_le_a_Jobbik_plakatjait_Kaposvaron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d55acb8c-e34c-43bd-8e93-5c8739be52d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7376f4b-e424-4dd0-98bb-7e1b888a570b","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Jogellenesen_szedtek_le_a_Jobbik_plakatjait_Kaposvaron","timestamp":"2018. március. 14. 19:43","title":"Jogellenesen szedték le a Jobbik plakátjait Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fertőzést a romániai Újbereken, egy háztáji állományban diagnosztizálták.","shortLead":"A fertőzést a romániai Újbereken, egy háztáji állományban diagnosztizálták.","id":"20180314_Tolunk_negy_kilometerre_is_megjelent_a_sertespestis","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fa10a6-3805-48f1-93a5-e22aa2745597","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180314_Tolunk_negy_kilometerre_is_megjelent_a_sertespestis","timestamp":"2018. március. 14. 18:25","title":"A magyar határtól négy kilométerre is megjelent a sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy felmérésből kiderült, a magyarok közel 80 százaléka tisztában van vele, hogy Orbán veje érintett a botrányban. ","shortLead":"Egy felmérésből kiderült, a magyarok közel 80 százaléka tisztában van vele, hogy Orbán veje érintett a botrányban. ","id":"20180314_Kepben_vannak_a_magyarok_az_Elios_es_Tiborcz_ugyeivel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"118ef905-ed69-4a53-9264-5bf7e12e4395","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Kepben_vannak_a_magyarok_az_Elios_es_Tiborcz_ugyeivel","timestamp":"2018. március. 14. 07:46","title":"Képben vannak a magyarok az Elios és Tiborcz ügyeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichológus szerint a kormány olyan oktatáspolitikát erőltet az országra, amely megöli a nemzetet. \r

\r

","shortLead":"A pszichológus szerint a kormány olyan oktatáspolitikát erőltet az országra, amely megöli a nemzetet. \r

\r

","id":"20180314_Vekerdy_Tamas_Az_Orbankormany_nem_nemzeti_nem_kereszteny_es_nem_konzervativ","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586f9012-66c8-46b0-baa5-d930de063450","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Vekerdy_Tamas_Az_Orbankormany_nem_nemzeti_nem_kereszteny_es_nem_konzervativ","timestamp":"2018. március. 14. 09:15","title":"Vekerdy: Az Orbán-kormány nem nemzeti, nem keresztény és nem konzervatív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18e68e3-0d5f-428b-8b2f-89200dfa5137","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenöt év után kiengedték a börtönből Salvadorban azt a most 34 éves nőt, akit korábban harmincéves fegyházra ítéltek egy olyan abortusz miatt, amit állítólag végre sem hajtatott. A latin-amerikai országban több mint száz nőt ítéltek hosszú börtönre hasonló vádak miatt.","shortLead":"Tizenöt év után kiengedték a börtönből Salvadorban azt a most 34 éves nőt, akit korábban harmincéves fegyházra ítéltek...","id":"20180314_Munkaban_a_vilag_legkemenyebb_abortusztorvenye","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f18e68e3-0d5f-428b-8b2f-89200dfa5137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa4912b-8451-4244-96f8-e411d40a3f11","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Munkaban_a_vilag_legkemenyebb_abortusztorvenye","timestamp":"2018. március. 14. 12:48","title":"Munkában a világ legkeményebb abortusztörvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pestisracok.hu szerint nyomoz a rendőrség Juhász Péter ellen, a politikus nem tudott erről, de azt mondta, nem csak őt jelentették fel, hanem volt élettársát is. ","shortLead":"A pestisracok.hu szerint nyomoz a rendőrség Juhász Péter ellen, a politikus nem tudott erről, de azt mondta, nem csak...","id":"20180313_Juhasz_Peter_csaladi_elete_ujra_feljelentes_targya_lett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a35bbb-d326-4d6b-a58f-720dc9636ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Juhasz_Peter_csaladi_elete_ujra_feljelentes_targya_lett","timestamp":"2018. március. 13. 18:30","title":"Juhász Péter családi élete rendőrségi feljelentés tárgya lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84398a-d41f-4dbe-b477-11ae0e3ff8aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök leváltotta külügyminiszterét, Rex Tillersont. Helyére Mike Pompeo CIA-főnököt nevezte ki. Már hosszú ideje terjedtek azok a hírek, amelyek szerint Trump és Tillerson sok mindenben nem ért egyet.

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök leváltotta külügyminiszterét, Rex Tillersont. Helyére Mike Pompeo CIA-főnököt nevezte ki...","id":"20180313_Trump_kirugta_a_kulugyminiszteret","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d84398a-d41f-4dbe-b477-11ae0e3ff8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021b069d-bdc2-476d-8490-c754a5a1509a","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Trump_kirugta_a_kulugyminiszteret","timestamp":"2018. március. 13. 14:18","title":"Trump kirúgta a külügyminiszterét, nő a CIA élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39aa1be-b4f4-4735-ae39-d94f22e651fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"180 centiméter magas, hetvenkilós, és pár nap múlva meg fog ismerkedni a Nyíregyházi Állatpark többi zsiráfjával. ","shortLead":"180 centiméter magas, hetvenkilós, és pár nap múlva meg fog ismerkedni a Nyíregyházi Állatpark többi zsiráfjával. ","id":"20180313_A_nyiregyhazi_zsirafborju_dobja_fel_a_napot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c39aa1be-b4f4-4735-ae39-d94f22e651fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a5246-fe9b-4336-b1ef-98a0bcf8719a","keywords":null,"link":"/elet/20180313_A_nyiregyhazi_zsirafborju_dobja_fel_a_napot","timestamp":"2018. március. 13. 13:26","title":"A nyíregyházi zsiráfborjú dobja fel a napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]