[{"available":true,"c_guid":"fc819faf-e711-4d3c-bab7-14b6dd9d6ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan azt gondolnák, a körforgalom a leghatékonyabb megoldás a gyors áthaladásra egy kereszteződésben, de a valóság egészen mást mutat.","shortLead":"Sokan azt gondolnák, a körforgalom a leghatékonyabb megoldás a gyors áthaladásra egy kereszteződésben, de a valóság...","id":"20180319_keresztezodes_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc819faf-e711-4d3c-bab7-14b6dd9d6ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba791bc-82ca-42e2-9bdb-9166af317afc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_keresztezodes_video","timestamp":"2018. március. 19. 08:21","title":"Íme a világ leghatékonyabb kereszteződése – és még 29 másik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra kiterjedő nagyszabású tanulmány keretében, amely szerint a szennyeződés a palackozási eljárás közben kerül a termékekbe. A kutatásban több olyan márka termékei is elbuktak, melyeket itthon is sokan fogyasztanak.","shortLead":"Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra...","id":"20180319_asvanyvizek_muanyagszemcsek_karos_markak_pet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6386dc91-12df-48ce-b1c1-1139d8840973","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_asvanyvizek_muanyagszemcsek_karos_markak_pet","timestamp":"2018. március. 19. 09:03","title":"Ha szokott inni ásványvizet, erről tudjon: most derült ki, hogy sok víz tele van apró műanyagdarabokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"A szövegértés komplex fogalom, amely a szövegekkel folytatott párbeszédet, az olvasó tapasztalatainak integrálását, az egymásra épülő gondolkodási műveletek alkalmazását is magában foglalja\" – szól a definíció. Úgy tűnik, az alábbi, paródinak szánt bejegyzés kapcsán ezreknél akad el valahol ez az összetett folyamat.","shortLead":"\"A szövegértés komplex fogalom, amely a szövegekkel folytatott párbeszédet, az olvasó tapasztalatainak integrálását...","id":"20180320_zsubi_facebook_tesla_hungary_atveres_nyeremenyjatek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f694d878-a12e-40ac-bd6a-186ed5fb9e09","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_zsubi_facebook_tesla_hungary_atveres_nyeremenyjatek","timestamp":"2018. március. 20. 13:03","title":"Megcsinálták a Tesla Hungary-féle facebookos átverés tökéletes paródiáját, de sokan még ennek is bedőlnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Új termékekkel léptek be a baltikumi piacra. ","shortLead":"Új termékekkel léptek be a baltikumi piacra. ","id":"20180319_Uj_piacon_terjeszkedik_tovabb_a_Meszaroshoz_kozeli_biztosito","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61141c3b-1007-4de9-b1ca-199a0a0751de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Uj_piacon_terjeszkedik_tovabb_a_Meszaroshoz_kozeli_biztosito","timestamp":"2018. március. 19. 18:42","title":"Új piacon terjeszkedik tovább a Mészároshoz közeli biztosító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c2b3c3-9ee7-4dd0-959d-287faf1d7368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó hangulatban tárgyalt egymással az LMP és a Jobbik vezetése, de itt sem történt semmi előrelépés.","shortLead":"Jó hangulatban tárgyalt egymással az LMP és a Jobbik vezetése, de itt sem történt semmi előrelépés.","id":"20180320_Vona_Nem_nagyon_probalt_gyozkodni_bennunket_az_LMP","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0c2b3c3-9ee7-4dd0-959d-287faf1d7368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89dbbb09-7286-47fd-ade9-4cf10363ca95","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Vona_Nem_nagyon_probalt_gyozkodni_bennunket_az_LMP","timestamp":"2018. március. 20. 11:54","title":"Vona: \"Nem nagyon próbált győzködni bennünket az LMP\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadadfa6-ed5b-4d8c-a724-684edcd50dff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az észt sofőr valószínűleg figyelmetlen volt, amikor a mentőautó megpróbált áthajtani a kereszteződésen.","shortLead":"Az észt sofőr valószínűleg figyelmetlen volt, amikor a mentőautó megpróbált áthajtani a kereszteződésen.","id":"20180320_mentoauto_audi_a6_baleset_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eadadfa6-ed5b-4d8c-a724-684edcd50dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12f0f52-cf26-4e4c-996e-a4748a7524b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_mentoauto_audi_a6_baleset_video","timestamp":"2018. március. 20. 04:01","title":"Mentőautóval ütközött az A6-os Audi, mindent felvett a kamera – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4971ca04-92ef-4b06-9dd6-e4301db50376","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Itt fenyegeti a legkevésbé a szegénység azokat, akiknek legalább az egyik szülője külföldi állampolgár.","shortLead":"Itt fenyegeti a legkevésbé a szegénység azokat, akiknek legalább az egyik szülője külföldi állampolgár.","id":"20180319_Meglepo_listan_kerultunk_az_EU_elere_Magyarorszagon_elnek_legjobban_a_bevandorlok_gyerekei","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4971ca04-92ef-4b06-9dd6-e4301db50376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03566da1-8786-423f-98bf-5b4caf36ce2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Meglepo_listan_kerultunk_az_EU_elere_Magyarorszagon_elnek_legjobban_a_bevandorlok_gyerekei","timestamp":"2018. március. 19. 16:33","title":"Meglepő listán kerültünk az EU élére: Magyarországon élnek legjobban a bevándorlók gyerekei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok helyen havazásban indult el a hétfő reggel csúcs, egyes déli területeken néhány száz méterre csökkent a látótávolság.","shortLead":"Sok helyen havazásban indult el a hétfő reggel csúcs, egyes déli területeken néhány száz méterre csökkent...","id":"20180319_erre_figyeljen_ha_ma_reggel_mindenkeppen_autoba_kell_ulnie","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01fc425c-a6c1-4171-bdc7-79384fb98eee","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_erre_figyeljen_ha_ma_reggel_mindenkeppen_autoba_kell_ulnie","timestamp":"2018. március. 19. 06:47","title":"Erre figyeljen, ha ma reggel mindenképpen autóba kell ülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]