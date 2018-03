Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"480ab383-66d2-4212-a5f4-dd2f11024cc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180321_Selmeczi_szerette_volna_ha_titokban_marad_milyen_kocsival_erkezett_a_jaszsagi_forumra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=480ab383-66d2-4212-a5f4-dd2f11024cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43f5878-1cb2-411d-a25f-340c68a89985","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Selmeczi_szerette_volna_ha_titokban_marad_milyen_kocsival_erkezett_a_jaszsagi_forumra","timestamp":"2018. március. 21. 09:15","title":"Selmeczi Gabriella szerette volna, ha titokban marad, milyen kocsival érkezett a jászsági fórumra - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a59ea20-30d4-4956-bc14-3926c6e0efbc","c_author":"","category":"cegauto","description":"Csak „konzervnyitónak” becézik azt a vasúti átjárót, amelynek már több mint 100 áldozata van.","shortLead":"Csak „konzervnyitónak” becézik azt a vasúti átjárót, amelynek már több mint 100 áldozata van.","id":"20180322_atjaro_magassagi_korlat_eszak_karolin_hid","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a59ea20-30d4-4956-bc14-3926c6e0efbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b480a373-1503-4502-a078-c681e11b99fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_atjaro_magassagi_korlat_eszak_karolin_hid","timestamp":"2018. március. 22. 13:21","title":"Videó: Most egy titkos katonai járművet tett tönkre a világ leggonoszabb hídja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebfed27-d06f-4f1d-b001-040db15890f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy úszóstégről esett a vízbe, perceket alatt kimentették.","shortLead":"Egy úszóstégről esett a vízbe, perceket alatt kimentették.","id":"20180322_A_Dunaba_esett_egy_ferfi_a_Szabadsag_hidnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eebfed27-d06f-4f1d-b001-040db15890f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dab2281-c5da-4a9c-b53e-0b1c39945b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_A_Dunaba_esett_egy_ferfi_a_Szabadsag_hidnal","timestamp":"2018. március. 22. 14:00","title":"A Dunába esett egy férfi a Szabadság hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1bcff1-7ad1-45c5-9be0-ddc613bb0632","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságokon folytatódhat a Migration Aid és a Fidesz-alapító vitája.","shortLead":"A bíróságokon folytatódhat a Migration Aid és a Fidesz-alapító vitája.","id":"20180322_Az_oknyomozasaban_megbantott_Bayer_Zsolt_feljelentest_tesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f1bcff1-7ad1-45c5-9be0-ddc613bb0632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c247be6-d044-49a6-8a30-521a9b549cec","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Az_oknyomozasaban_megbantott_Bayer_Zsolt_feljelentest_tesz","timestamp":"2018. március. 22. 09:21","title":"Az oknyomozásában megbántott Bayer Zsolt feljelentést tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1834a6-4dee-45d4-93d3-8f7a5595ff40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megvédte a korábbi, gyermekelhelyezési ügyében támadott Juhász Pétert Sárosdi Lilla, aki akár a bíróságon is kész az Együtt-politikus mellett tanúskodni.\r

