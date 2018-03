Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felháborító, hogy a kormány nyolc év kormányzás után csak annyit tud mondani, hogy Soros György, és nem beszél arról, mi lett az egészségüggyel, az elvándorlással, az utak állapotával, a bérek helyzetével, az oktatással, az északkelet-magyarországi régióval - mondta a Jobbik elnöke szombaton Ózdon, a városi piac területén tartott fórumon.","shortLead":"Felháborító, hogy a kormány nyolc év kormányzás után csak annyit tud mondani, hogy Soros György, és nem beszél arról...","id":"20180324_Vona_a_kormany_csak_annyit_tud_mondani_hogy_Soros","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf4d462-12da-43cb-862a-b4c4e323fd83","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Vona_a_kormany_csak_annyit_tud_mondani_hogy_Soros","timestamp":"2018. március. 24. 16:24","title":"Vona: a kormány csak annyit tud mondani, hogy Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b572af-7dd1-477f-84b4-1ed469b2692d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös sem mondható gyengének, de az Audi újdonsága még a bajor sportolónál is erősebbnek ígérkezik.","shortLead":"Az M5-ös sem mondható gyengének, de az Audi újdonsága még a bajor sportolónál is erősebbnek ígérkezik.","id":"20180323_bmw_m5_alazasra_keszul_a_650_loeros_audi_rs6","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49b572af-7dd1-477f-84b4-1ed469b2692d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bc3fce-acff-4016-9155-e94660582298","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_bmw_m5_alazasra_keszul_a_650_loeros_audi_rs6","timestamp":"2018. március. 23. 14:26","title":"BMW M5-alázásra készül a 650 lóerős Audi RS6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Simán kikapott Budapesten a világranglista 136. Kazahsztántól a most bemutatkozó Georges Leekens szövetségi kapitány vezette magyar labdarúgó válogatott. Nézze meg a gólokat.","shortLead":"Simán kikapott Budapesten a világranglista 136. Kazahsztántól a most bemutatkozó Georges Leekens szövetségi kapitány...","id":"20180323_Remalom_a_Groupamaban_nezze_meg_a_magyarkazah_meccs_goljait","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749bcbd8-8c34-4fda-bd14-f4bbf3f51890","keywords":null,"link":"/sport/20180323_Remalom_a_Groupamaban_nezze_meg_a_magyarkazah_meccs_goljait","timestamp":"2018. március. 23. 21:17","title":"Rémálom a Groupamában: nézze meg a magyar-kazah meccs góljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbccabe7-4892-4973-bc45-db20caef7b84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európa legaktívabb vulkánja, az Etna évi 14 milliméteres sebességgel halad a tenger felé, ami katasztrófához is vezethet, de csak több ezer év múlva.","shortLead":"Európa legaktívabb vulkánja, az Etna évi 14 milliméteres sebességgel halad a tenger felé, ami katasztrófához is...","id":"20180324_Joe_vagy_sem_hogy_az_Etna_szep_lassan_belecsuszik_a_tengerbe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbccabe7-4892-4973-bc45-db20caef7b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff62990-b2a6-47a7-bd72-b6edee04ab4a","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Joe_vagy_sem_hogy_az_Etna_szep_lassan_belecsuszik_a_tengerbe","timestamp":"2018. március. 24. 15:54","title":"Jó-e vagy sem, hogy az Etna szép lassan belecsúszik a tengerbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c97cbf-9d43-43c1-aeaf-3965dc5e9c9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi weboldalon életet lehelhetünk álló fényképeinkbe, és videóinkat is látványosan átalakíthatjuk.","shortLead":"Az alábbi weboldalon életet lehelhetünk álló fényképeinkbe, és videóinkat is látványosan átalakíthatjuk.","id":"20180325_cinemgrapher_mozgova_tett_fenykepek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96c97cbf-9d43-43c1-aeaf-3965dc5e9c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47941d22-ec2d-433e-961f-20d6cf2fccc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180325_cinemgrapher_mozgova_tett_fenykepek","timestamp":"2018. március. 25. 10:15","title":"Így teheti mozgóvá a fényképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d0fa86-ff76-4225-8304-d885269e75a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség nem emelet vádat ellene, de a jogosítvány megszerzése valószínűleg nehezebb lesz az eset után.","shortLead":"A rendőrség nem emelet vádat ellene, de a jogosítvány megszerzése valószínűleg nehezebb lesz az eset után.","id":"20180323_forgalmi_vizsga_tanulovezeto_baleset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20d0fa86-ff76-4225-8304-d885269e75a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6100c509-944f-44b6-894e-03fe3f335996","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_forgalmi_vizsga_tanulovezeto_baleset","timestamp":"2018. március. 23. 13:21","title":"Hátramenet helyett sebességbe tette az autót a forgalmi vizsgán, a vizsgaközpont épületében állt meg a kocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff58a560-1d90-4913-bac0-b8e31cc6385e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Az illiberális rendszer megváltoztatásában, az oligarchák uralmának megtörésében teljesen egyetértenek az ellenzéki pártok. Az új világról vallott elképzeléseik skálája azonban meglehetősen széles, a feltétel nélküli alapjövedelemtől a multik és a bankok erős sanyargatásáig.","shortLead":"Az illiberális rendszer megváltoztatásában, az oligarchák uralmának megtörésében teljesen egyetértenek az ellenzéki...","id":"201811__valasztasi_igeretek__szocialis_fordulat__utelagazasok__szuroproba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff58a560-1d90-4913-bac0-b8e31cc6385e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add18b2d-3589-4d06-b979-7e018b58cff8","keywords":null,"link":"/gazdasag/201811__valasztasi_igeretek__szocialis_fordulat__utelagazasok__szuroproba","timestamp":"2018. március. 23. 13:02","title":"Tudja, mit kapna a mai ellenzéktől, ha az kormányra kerülne? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elszabadulni látszik a Facebook által sokáig komolytalanul, majd agresszívan kezelt adatgyűjtési botrány. Napjaink egyik legfontosabb technológiai befektetője és véleményvezére, Elon Musk lényegében minden fronton törölte magát és vállalatait a közösségi oldalról.","shortLead":"Elszabadulni látszik a Facebook által sokáig komolytalanul, majd agresszívan kezelt adatgyűjtési botrány. Napjaink...","id":"20180323_elon_musk_tesla_spacex_facebook_deletefacebook_torles_adatvedelmi_botrany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a10ac1c-9748-4134-849e-4355afddc4f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_elon_musk_tesla_spacex_facebook_deletefacebook_torles_adatvedelmi_botrany","timestamp":"2018. március. 23. 19:03","title":"Elon Musk is döntött: letörölte a Facebookról magát, a Teslát és SpaceX-et is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]