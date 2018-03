Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52b1c592-4e62-4824-b2ee-4a9da50162e8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mahathir Mohamad tette \"kistigrissé\" Malajziát, 2003-ban visszavonult, de most megdöntené valamikori pártfogoltja, Nadzsib Razak hatalmát. ","shortLead":"Mahathir Mohamad tette \"kistigrissé\" Malajziát, 2003-ban visszavonult, de most megdöntené valamikori pártfogoltja...","id":"201812_mahathir_mohamad_megtert_malaj_exkormanyfo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b1c592-4e62-4824-b2ee-4a9da50162e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae8d46e-a94f-4e40-b514-855167963c05","keywords":null,"link":"/vilag/201812_mahathir_mohamad_megtert_malaj_exkormanyfo","timestamp":"2018. március. 24. 09:00","title":"92 évesen reaktiválta magát az egykor sorosozó maláj exkormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az emberi jogi díjjal egyértelmű politikai jelzést szerettek volna adni egy olyan időszakban, amikor sok országban megerősödtek a nacionalista–populista tendenciák.



","shortLead":"Az emberi jogi díjjal egyértelmű politikai jelzést szerettek volna adni egy olyan időszakban, amikor sok országban...","id":"20180324_Az_a_meggyozodes_vezeti_hogy_a_vagyon_kotelezettseg__igy_meltattak_a_dijatadon_Sorost","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc12620-b69e-4ae0-a012-a07b816bd422","keywords":null,"link":"/kultura/20180324_Az_a_meggyozodes_vezeti_hogy_a_vagyon_kotelezettseg__igy_meltattak_a_dijatadon_Sorost","timestamp":"2018. március. 24. 09:25","title":"„Az a meggyőződés vezeti, hogy a vagyon kötelezettség” – így méltatták a díjátadón Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este fél tíz előtt az Együtt elnöke kapta meg a valamennyi, országos listát állító pártnak járó öt percet a közmédia hírcsatornáján. ","shortLead":"Péntek este fél tíz előtt az Együtt elnöke kapta meg a valamennyi, országos listát állító pártnak járó öt percet...","id":"20180323_juhasz_peter_valodi_hirekkel_hekkelte_meg_az_m1_musorat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ec7f94-628f-46ff-a373-646afb753e0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_juhasz_peter_valodi_hirekkel_hekkelte_meg_az_m1_musorat","timestamp":"2018. március. 23. 22:07","title":"Valódi hírekkel hekkelte meg Juhász Péter az M1 műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos városának egyik hírportálja megmondta a tutit a „csengeri szélhámosnővel” kapcsolatos botrány ügyében. ","shortLead":"Kósa Lajos városának egyik hírportálja megmondta a tutit a „csengeri szélhámosnővel” kapcsolatos botrány ügyében. ","id":"20180323_hosiesen_megvedte_a_dehir_a_tobb_ember_utjaban_allo_kosat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670dbae7-df06-4654-9a6b-b6871e77b8d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_hosiesen_megvedte_a_dehir_a_tobb_ember_utjaban_allo_kosat","timestamp":"2018. március. 23. 15:09","title":"Hősiesen megvédte a Dehir \"a több ember útjában álló\" Kósát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság teljesítménye 2017-ben 10%-kal haladta meg a válság előttit, a különböző szektorok azonban eltérő mértékben járultak hozzá a növekedéshez. A fogyasztás először tavaly haladta meg a 2008-as szintet.","shortLead":"A magyar gazdaság teljesítménye 2017-ben 10%-kal haladta meg a válság előttit, a különböző szektorok azonban eltérő...","id":"20180325_Most_elunk_ugy_mint_a_valsag_elott_kilenc_ev_kellett_hozza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e612e501-1c25-4c6e-b9d8-8a76506a9987","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Most_elunk_ugy_mint_a_valsag_elott_kilenc_ev_kellett_hozza","timestamp":"2018. március. 25. 13:05","title":"Most élünk úgy, mint a válság előtt, kilenc év kellett hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334a311f-090f-48a4-9a07-db9a5ebc0193","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ismét jó befektetés a lakásvásárlás. Hosszú távú bérbeadásnál a megtérülés szempontjából azok a kerületek és városok a legvonzóbbak, ahol magas albérleti díjak és értéknövekedés mellett lehet kedvező áron lakást venni- derül ki az Otthon Centrum elemzéséből.","shortLead":"Ismét jó befektetés a lakásvásárlás. Hosszú távú bérbeadásnál a megtérülés szempontjából azok a kerületek és városok...","id":"20180324_Itt_eri_meg_most_a_lakasbefektetes_de_bukni_is_lehet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=334a311f-090f-48a4-9a07-db9a5ebc0193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb211cac-ceed-483f-b2de-0b3892975b66","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180324_Itt_eri_meg_most_a_lakasbefektetes_de_bukni_is_lehet","timestamp":"2018. március. 24. 13:10","title":"Itt éri meg most a lakásbefektetés, de bukni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccfc06e-1889-47a2-8a35-0e39dec3d771","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kazahok elleni debütál a magyar válogatott kispadján a belga szövetségi kapitány. ","shortLead":"A kazahok elleni debütál a magyar válogatott kispadján a belga szövetségi kapitány. ","id":"20180323_magyarorszag_kazahsztan_felkeszulesi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eccfc06e-1889-47a2-8a35-0e39dec3d771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5869cbe-2b51-4fb3-a5bd-836d22909d39","keywords":null,"link":"/sport/20180323_magyarorszag_kazahsztan_felkeszulesi","timestamp":"2018. március. 23. 19:02","title":"Leekens kapitány bemutatkozik: Magyarország-Kazahsztán 2-3 (ÉLŐ)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Személygépkocsi gázolt gyalogost.","shortLead":"Személygépkocsi gázolt gyalogost.","id":"20180324_halalos_baleset_gazolas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920e93d8-101d-4337-b91e-b249f2bb4d26","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180324_halalos_baleset_gazolas","timestamp":"2018. március. 24. 23:51","title":"Halálos baleset történt Gemzsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]