[{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szabó Zsolt államtitkárról és feleségéről pénteken állította a Magyar Nemzet, hogy egy olyan offshore cég igazgatói, amelynek számláján 1,2 milliárd forintnyi pénz van. Az államtitkár tagad, szerinte semmi köze az offshore cég számláján lévő 1,2 milliárdhoz. Szabónak korábban volt olyan ügye, amely miatt még Lázár János is beszólt neki.","shortLead":"Szabó Zsolt államtitkárról és feleségéről pénteken állította a Magyar Nemzet, hogy egy olyan offshore cég igazgatói...","id":"20180324_Ki_ez_az_eltitkolt_milliardos_szamlaval_hirbe_hozott_fideszes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d13c6d9-753e-41c0-9718-f2747fc2d7a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Ki_ez_az_eltitkolt_milliardos_szamlaval_hirbe_hozott_fideszes","timestamp":"2018. március. 24. 07:00","title":"Ki ez a milliárdos számlával hírbe hozott fideszes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz hétvégén Budapesten minden, mi szem-szájnak ingere: útlezárás, állomáslezárás, óraátállítás. ","shortLead":"Lesz hétvégén Budapesten minden, mi szem-szájnak ingere: útlezárás, állomáslezárás, óraátállítás. ","id":"20180323_kapja_elo_a_menetrendet_mielott_hazaindul_most_hetvegen_a_szombati_bulibol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bdb702-97ea-47a4-a6dc-9c2596c861d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_kapja_elo_a_menetrendet_mielott_hazaindul_most_hetvegen_a_szombati_bulibol","timestamp":"2018. március. 23. 16:20","title":"Kapja elő a menetrendet, mielőtt hazaindul most hétvégén a szombati buliból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c03d47-badc-434f-b7f6-851a3b0fec30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Az időt és a puszta anyagiakat tekintve nem mondható, hogy a tanári pálya sok jóval kecsegtetne” – jött ki a Veres Péter Gimnázium fizikatanára kis kutatásából.\r

","shortLead":"„Az időt és a puszta anyagiakat tekintve nem mondható, hogy a tanári pálya sok jóval kecsegtetne” – jött ki a Veres...","id":"20180323_Egy_evig_jegyezte_a_bekasmegyeri_tanar_mennyit_dolgozott__nem_szivderito_az_eredmeny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26c03d47-badc-434f-b7f6-851a3b0fec30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e85e3be-c24d-4962-89b8-0339b1b9da36","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Egy_evig_jegyezte_a_bekasmegyeri_tanar_mennyit_dolgozott__nem_szivderito_az_eredmeny","timestamp":"2018. március. 23. 14:26","title":"Egy évig jegyezte a békásmegyeri tanár, mennyit dolgozott – nem szívderítő az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem elég jóváírni 12 ezer forintot, levélben kellett elmagyarázni, kinek köszönhető mindez.","shortLead":"Nem elég jóváírni 12 ezer forintot, levélben kellett elmagyarázni, kinek köszönhető mindez.","id":"20180323_Megjott_a_rezsicsokkento_level_amibol_mindenki_tudja_kinek_kell_halat_mondani","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f5b8e4-d0e4-4a05-a5fc-b61e934cb2b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Megjott_a_rezsicsokkento_level_amibol_mindenki_tudja_kinek_kell_halat_mondani","timestamp":"2018. március. 23. 15:59","title":"Megjött a rezsicsökkentő levél, amiből mindenki tudja, kinek kell hálát rebegni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ab6572-b3bb-4a80-be7c-d964043bcb81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat keresik, akiktől pénzt csalt ki Kósa-ügyből ismert Sz. Gáborné.","id":"20180323_keresi_a_rendorseg_a_csengeri_haztartasbeli_aldozatait","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78ab6572-b3bb-4a80-be7c-d964043bcb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82af4bc3-acf1-490c-88c5-aab4c6905b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_keresi_a_rendorseg_a_csengeri_haztartasbeli_aldozatait","timestamp":"2018. március. 23. 15:55","title":"Keresi a rendőrség a \"csengeri háztartásbeli\" áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9313072-273d-4784-a248-9fb037e1152a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A trükkös büntetőrúgást Leo Tapia, egy argentin freestyle-focista mutatta be, és valóban nagyon látványos. Talán csak...","id":"20180323_Ennel_trukkosebb_11es_rugast_aligha_latott__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9313072-273d-4784-a248-9fb037e1152a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96016cec-bbed-484d-a650-aa852968c905","keywords":null,"link":"/sport/20180323_Ennel_trukkosebb_11es_rugast_aligha_latott__video","timestamp":"2018. március. 23. 13:09","title":"Ennél trükkösebb 11-es rúgást aligha látott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Konkrétumot nem említett, csak annyit, hogy „elkötelezettek” a béremelés mellett, viszont bírálta az ellenzéket.","shortLead":"Konkrétumot nem említett, csak annyit, hogy „elkötelezettek” a béremelés mellett, viszont bírálta az ellenzéket.","id":"20180324_Lazar_az_egeszsegugyieknek_hizeleg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15a923a-2902-4bb2-80d6-99387a622072","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Lazar_az_egeszsegugyieknek_hizeleg","timestamp":"2018. március. 24. 11:55","title":"Lázár az egészségügyieknek hízeleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormánypropaganda tudja a választ.","shortLead":"A kormánypropaganda tudja a választ.","id":"20180324_Itt_a_megoldas_hogy_mikent_keruljuk_el_az_ujabb_futballfiaskokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c798833a-3ae5-471b-a4f9-2e8d313594ef","keywords":null,"link":"/kultura/20180324_Itt_a_megoldas_hogy_mikent_keruljuk_el_az_ujabb_futballfiaskokat","timestamp":"2018. március. 24. 15:26","title":"Itt a megoldás, hogy miként kerüljük el az újabb futballfiaskókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]