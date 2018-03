Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55908a78-0541-44df-977e-7be72155b98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy csornai gyermekotthonból tűnt el.","shortLead":"Egy csornai gyermekotthonból tűnt el.","id":"20180325_14_eves_lanyt_keresnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55908a78-0541-44df-977e-7be72155b98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb35ba8b-6a87-44f8-8cde-2e60dda2ca8a","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_14_eves_lanyt_keresnek","timestamp":"2018. március. 25. 08:48","title":"14 éves lányt keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57085a6-9721-4470-ba77-3993bbdad02b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenőrök és utasok vitájából lett verekedés, aminek rendőrök vetettek véget, de egy utas beszámolója szerint a rendőrök fellépése is brutális volt. ","shortLead":"Ellenőrök és utasok vitájából lett verekedés, aminek rendőrök vetettek véget, de egy utas beszámolója szerint...","id":"20180323_Elfajult_egy_verekedes_csutortok_hajnalban_a_914As_buszon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a57085a6-9721-4470-ba77-3993bbdad02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6743c1f-56ad-4da2-8f12-37b0e76f4ea5","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Elfajult_egy_verekedes_csutortok_hajnalban_a_914As_buszon","timestamp":"2018. március. 23. 18:14","title":"Elfajult egy verekedés csütörtök hajnalban a 914A-s buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"elet","description":"Stormy Daniels ügyvédje letétbe helyezett egy DVD-t, amelyet szavai szerint „figyelmeztető lövés”-nek szánt. Stormy Daniels az a pornószínésznő, akinek állítása szerint viszonya volt Donald Trumppal. A hölgy nyilatkozott a CBS tv-csatornának, az interjú este megy adásba","shortLead":"Stormy Daniels ügyvédje letétbe helyezett egy DVD-t, amelyet szavai szerint „figyelmeztető lövés”-nek szánt. Stormy...","id":"20180325_Milyen_Donald_Trump_az_agyban_vall_a_pornosztar_a_televizioban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5c8107-c337-403c-b293-9c52cf1705b1","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Milyen_Donald_Trump_az_agyban_vall_a_pornosztar_a_televizioban","timestamp":"2018. március. 25. 11:32","title":"Milyen Donald Trump az ágyban?- vall a pornósztár a televízióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc5ca3b-2782-4906-bdd7-d4708bdbc82d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint, aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is – tudósít az MTI Dunakesziről.","shortLead":"A külügyminiszter szerint, aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is – tudósít...","id":"20180324_Szijjarto_ismet_terrorizmussal_riogat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc5ca3b-2782-4906-bdd7-d4708bdbc82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6561ad8c-87e0-43b3-968f-cc9c8e2b8be3","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Szijjarto_ismet_terrorizmussal_riogat","timestamp":"2018. március. 24. 12:10","title":"Szijjártó ismét terrorizmussal riogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök többek között azt nehezményezi, hogy nem foglalkozik a törvény a bevándorlók gyerekeinek nyújtott segítséggel.","shortLead":"Az elnök többek között azt nehezményezi, hogy nem foglalkozik a törvény a bevándorlók gyerekeinek nyújtott segítséggel.","id":"20180323_Trump_vetoval_fenyegette_meg_a_koltsegvetest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664acf2a-0133-49d0-b163-b56aa321d79b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Trump_vetoval_fenyegette_meg_a_koltsegvetest","timestamp":"2018. március. 23. 18:06","title":"Trump vétóval fenyegette meg a költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913f9f21-fdd8-4b65-bfdf-d7de48028937","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András régen várt bejelentést tett az Eleven Fesztiválon. Döntsön közvélemény-kutatás, melyik ellenzéki jelölt induljon.","shortLead":"Fekete-Győr András régen várt bejelentést tett az Eleven Fesztiválon. Döntsön közvélemény-kutatás, melyik ellenzéki...","id":"20180324_Ellenzeki_attores_FeketeGyor_varatlan_bejelentese_kapcsan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=913f9f21-fdd8-4b65-bfdf-d7de48028937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bc4070-2e24-4420-bed6-9047e772091f","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Ellenzeki_attores_FeketeGyor_varatlan_bejelentese_kapcsan","timestamp":"2018. március. 24. 22:01","title":"Ellenzéki áttörés Fekete-Győr váratlan bejelentése kapcsán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felháborítónak nevezi, hogy őket gyanúsítják a Nagy-Britanniában élő, átállt egykori orosz kém megmérgezésével.","shortLead":"Felháborítónak nevezi, hogy őket gyanúsítják a Nagy-Britanniában élő, átállt egykori orosz kém megmérgezésével.","id":"20180325_Putyin_szovivoje_sertetten_tagad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384746a2-f528-4122-95f8-9bf382bd06f1","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Putyin_szovivoje_sertetten_tagad","timestamp":"2018. március. 25. 14:59","title":"Putyin szóvivője sértetten tagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194f9f81-4ae0-491a-af2e-1d04b98e4ba8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték pénteken a londoni metróban tavaly szeptemberben megkísérelt pokolgépes merénylet tettesét.","shortLead":"Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték pénteken a londoni metróban tavaly szeptemberben megkísérelt pokolgépes...","id":"20180323_eletfogytiglant_kapott_a_londoni_metrorobbanto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=194f9f81-4ae0-491a-af2e-1d04b98e4ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f1a845-83a5-46ce-8573-70d62fdeb29c","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_eletfogytiglant_kapott_a_londoni_metrorobbanto","timestamp":"2018. március. 23. 16:54","title":"Életfogytiglant kapott a londoni metrórobbantó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]