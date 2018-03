Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d86797d-8390-46cb-86d3-cefa7d666b2e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A Soros elleni vádaskodás nagyon emlékeztet arra, ahogy Donald Trump a globalizációt, Kínát és a migránsokat teszi felelőssé mindenért, holott nem ők tehetnek a mai gondokról – mondja a Nobel-díjas amerikai közgazdász, Eric Maskin, aki az USA választási rendszerét is megreformálná.","shortLead":"A Soros elleni vádaskodás nagyon emlékeztet arra, ahogy Donald Trump a globalizációt, Kínát és a migránsokat teszi...","id":"201809__eric_maskin__egyenlo_eselyekrol_szabadkereskedelemrol__lazado_vesztesek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d86797d-8390-46cb-86d3-cefa7d666b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45334c5b-5a82-4398-943e-2fdafb4433f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/201809__eric_maskin__egyenlo_eselyekrol_szabadkereskedelemrol__lazado_vesztesek","timestamp":"2018. március. 25. 09:00","title":"Nobel-díjasok keresik a rendszert, amelyben egy Trump nem nyerhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c9e8ff-aa89-4787-99c7-ee57539083d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Közülük négyen női versenyzők","shortLead":"Közülük négyen női versenyzők","id":"20180325_Sulyemelo_Eb_Ot_magyar_szerepel_Bukarestben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02c9e8ff-aa89-4787-99c7-ee57539083d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d0f408-470c-4fb8-be63-73783f2685e9","keywords":null,"link":"/sport/20180325_Sulyemelo_Eb_Ot_magyar_szerepel_Bukarestben","timestamp":"2018. március. 25. 10:28","title":"Súlyemelő Eb: Öt magyar szerepel Bukarestben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06df4da-dcc3-4e14-9676-e1b501952083","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több sebből is vérzik a magyar válogatott – derül ki Böde Dániel, a Kazahsztán ellen elvesztett meccs csereként beállt játékosának nyilatkozatából.","shortLead":"Több sebből is vérzik a magyar válogatott – derül ki Böde Dániel, a Kazahsztán ellen elvesztett meccs csereként beállt...","id":"20180324_Nem_csak_a_foci_nem_megy_az_angol_sem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f06df4da-dcc3-4e14-9676-e1b501952083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94385f57-eb42-424a-91b8-a1abe0315c48","keywords":null,"link":"/sport/20180324_Nem_csak_a_foci_nem_megy_az_angol_sem","timestamp":"2018. március. 24. 15:23","title":"Nem csak a foci nem megy, az angol sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8d8d63-a6bb-44eb-b151-5f407efc38dc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Ford ikonikus sportkocsijának legújabb kiadása nem egy agysebész pontosságú Porsche, hanem sokkal inkább egy nehézsúlyú bokszoló. Nagyon erős, brutális a hangja, 10 fokozatú a váltója és még egy PlayStationt is beleépítettek.","shortLead":"A Ford ikonikus sportkocsijának legújabb kiadása nem egy agysebész pontosságú Porsche, hanem sokkal inkább...","id":"20180324_2018_ford_mustang_kiprobaltuk_menetproba_teszt_sportauto_sportkocsi_kupe_kabrio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb8d8d63-a6bb-44eb-b151-5f407efc38dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83711b16-1118-405e-9321-bb9097f0c3fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180324_2018_ford_mustang_kiprobaltuk_menetproba_teszt_sportauto_sportkocsi_kupe_kabrio","timestamp":"2018. március. 24. 12:30","title":"Nem szike, bokszkesztyű: nagyot üt a 2018-as Ford Mustang, kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12648c7e-30d5-4b8b-bbc0-16ee60250386","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vége a sajtószabadságnak Törökországban- állapította meg a tekintélyes Frankfurter Allgemeine Zeitung, amely állandó figyelemmel kíséri Erdogan elnök rendszerét, hiszen óriási török közösség él Németországban és Merkel kancellár Erdogan elnökkel kötött egyezményt a migráns invázió leállítására.","shortLead":"Vége a sajtószabadságnak Törökországban- állapította meg a tekintélyes Frankfurter Allgemeine Zeitung, amely állandó...","id":"20180325_Orban_torok_elvbaratjanak_hivei_felvasaroltak_az_utolso_ellenzeki_lapokat_es_televiziokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12648c7e-30d5-4b8b-bbc0-16ee60250386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f84098df-4294-491d-9e5a-b4e01208353a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Orban_torok_elvbaratjanak_hivei_felvasaroltak_az_utolso_ellenzeki_lapokat_es_televiziokat","timestamp":"2018. március. 25. 14:02","title":"Orbán török elvbarátjának hívei felvásárolták az utolsó ellenzéki lapokat és televíziókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a80da00-7ea5-4ced-a36c-07a82492a8de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A DK helyszíni rendőri intézkedést kért és feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"A DK helyszíni rendőri intézkedést kért és feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.","id":"20180325_Horogkeresztet_festettek_a_DK_erdi_irodajanak_kirakatara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a80da00-7ea5-4ced-a36c-07a82492a8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8367357-37ab-4d74-baf8-04f160953e13","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Horogkeresztet_festettek_a_DK_erdi_irodajanak_kirakatara","timestamp":"2018. március. 25. 17:08","title":"Horogkeresztet festettek a DK érdi irodájának kirakatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az LMP az alapvető jogok biztosához fordul a fideszes politikusok gyermekekkel kapcsolatos folyamatos jogsértései miatt. A kormánypárt a tiltás ellenére óvodákban és iskolákban is politikai tevékenységet folytat.","shortLead":"Az LMP az alapvető jogok biztosához fordul a fideszes politikusok gyermekekkel kapcsolatos folyamatos jogsértései...","id":"20180324_LMP_az_ovodasoknal_is_kampanyolnak_a_fideszesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f027ac-d15d-400a-b343-dec03522bd95","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_LMP_az_ovodasoknal_is_kampanyolnak_a_fideszesek","timestamp":"2018. március. 24. 16:35","title":"LMP: az óvodásoknál is kampányolnak a fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c9e096-5a60-462d-b118-cb59fb88e21a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy napra lezárták a pesti Erzsébet teret.","shortLead":"Egy napra lezárták a pesti Erzsébet teret.","id":"20180325_Amikor_meg_a_metropotlot_is_elterelik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55c9e096-5a60-462d-b118-cb59fb88e21a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa2af61-5625-4318-8d36-a3b9662810e7","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Amikor_meg_a_metropotlot_is_elterelik","timestamp":"2018. március. 25. 09:47","title":"Amikor még a metrópótlót is elterelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]