Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság teljesítménye 2017-ben 10%-kal haladta meg a válság előttit, a különböző szektorok azonban eltérő mértékben járultak hozzá a növekedéshez. A fogyasztás először tavaly haladta meg a 2008-as szintet.","shortLead":"A magyar gazdaság teljesítménye 2017-ben 10%-kal haladta meg a válság előttit, a különböző szektorok azonban eltérő...","id":"20180325_Most_elunk_ugy_mint_a_valsag_elott_kilenc_ev_kellett_hozza","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e612e501-1c25-4c6e-b9d8-8a76506a9987","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Most_elunk_ugy_mint_a_valsag_elott_kilenc_ev_kellett_hozza","timestamp":"2018. március. 25. 13:05","title":"Most élünk úgy, mint a válság előtt, kilenc év kellett hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea114948-bad2-434d-bdd4-9d4cbaab1e90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros egyes kerületeiben csak egy minigarzonra futja ennyiből. ","shortLead":"A főváros egyes kerületeiben csak egy minigarzonra futja ennyiből. ","id":"20180326_Milyen_lakasra_eleg_ma_20_millio_forint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea114948-bad2-434d-bdd4-9d4cbaab1e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3459a9-7d6d-4fef-90bc-3c60d1c49fc1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180326_Milyen_lakasra_eleg_ma_20_millio_forint","timestamp":"2018. március. 26. 10:51","title":"Milyen lakásra elég ma 20 millió forint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfeee76-4e26-45a1-bcd7-9054495bdd2f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Legfőbb Ügyészség is talált cáfolnivalót a Magyar Nemzet cikkében.","shortLead":"A Legfőbb Ügyészség is talált cáfolnivalót a Magyar Nemzet cikkében.","id":"20180326_Ugyeszseg_Nem_merult_fel_hogy_unios_penzt_osztottak_volna_vissza","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbfeee76-4e26-45a1-bcd7-9054495bdd2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e67fb5-a8c3-40c8-a74b-7c6572d06a43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Ugyeszseg_Nem_merult_fel_hogy_unios_penzt_osztottak_volna_vissza","timestamp":"2018. március. 26. 18:06","title":"Ügyészség: Nem merült fel, hogy uniós pénzt osztottak volna vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501bcca3-900d-404a-8714-e7d3f83a5b67","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A munkahelyi alvás, de még akár egy hosszabb, pihentető séta is az épületen kívül tabunak számít sok hazai munkáltató számára. Holott nem egy kutatás bizonyítja, hogy a munkahelyi pihenés és alvás nem csak a dolgozó, de a hosszú távú munkáltatói célok szempontjából is nagyon hasznos lehet. Mi bizonyítja ezt? És hogy állnak magyar cégvezetők a munka közbeni relaxációval? ","shortLead":"A munkahelyi alvás, de még akár egy hosszabb, pihentető séta is az épületen kívül tabunak számít sok hazai munkáltató...","id":"sedacurforte_20180322_mit_szolna_a_fonoke_ha_most_fel_orara_lefekudne_aludni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=501bcca3-900d-404a-8714-e7d3f83a5b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a3297d-82fc-439f-8d22-ddd9b45bb792","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180322_mit_szolna_a_fonoke_ha_most_fel_orara_lefekudne_aludni","timestamp":"2018. március. 26. 07:05","title":"Az ön főnöke mit szólna, ha most fél órára lefeküdne aludni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ORFK szerint egy másik ügyben nyomoznak az állítólag az FBI védelme alatt álló Faidt Péter ellen. A lap szerint is.","shortLead":"Az ORFK szerint egy másik ügyben nyomoznak az állítólag az FBI védelme alatt álló Faidt Péter ellen. A lap szerint is.","id":"20180326_Cafolja_is_a_rendorseg_a_Magyar_Nemzetet_meg_nem_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e82898-ec26-4ebc-9f6a-8867d438ae9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Cafolja_is_a_rendorseg_a_Magyar_Nemzetet_meg_nem_is","timestamp":"2018. március. 26. 16:00","title":"Cáfolja is a rendőrség a Magyar Nemzetet, meg nem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78535563-2dbf-4707-bd4e-5a24de53e794","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy álruhás formatervező, a gyermekét elveszítő írónő és egy téves telefonhívás nyomán az ősellenségben barátra lelő zsidó asszony is fontos szerepet játszott az empátia történetében. ","shortLead":"Egy álruhás formatervező, a gyermekét elveszítő írónő és egy téves telefonhívás nyomán az ősellenségben barátra lelő...","id":"20180325_Empatia_csakis_vele_johet_el_a_tarsadalmi_valtozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78535563-2dbf-4707-bd4e-5a24de53e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a942d1a-8fe6-4a6c-86f6-de457ebdffab","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180325_Empatia_csakis_vele_johet_el_a_tarsadalmi_valtozas","timestamp":"2018. március. 25. 20:15","title":"Empátia: csakis vele jöhet el a társadalmi változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a80da00-7ea5-4ced-a36c-07a82492a8de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A DK helyszíni rendőri intézkedést kért és feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"A DK helyszíni rendőri intézkedést kért és feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.","id":"20180325_Horogkeresztet_festettek_a_DK_erdi_irodajanak_kirakatara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a80da00-7ea5-4ced-a36c-07a82492a8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8367357-37ab-4d74-baf8-04f160953e13","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Horogkeresztet_festettek_a_DK_erdi_irodajanak_kirakatara","timestamp":"2018. március. 25. 17:08","title":"Horogkeresztet festettek a DK érdi irodájának kirakatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben 6-12 fok várható. ","shortLead":"Napközben 6-12 fok várható. ","id":"20180326_Borongos_idovel_indul_a_het","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ce93df-f101-48f2-9734-458323305191","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Borongos_idovel_indul_a_het","timestamp":"2018. március. 26. 06:20","title":"Borongós idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]