[{"available":true,"c_guid":"fc6ed749-eaf6-47b6-89c0-d09989eea533","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azért aki el akarja kerülni a csütörtöki tolongást, jobban teszi, ha ma megvesz mindent.","shortLead":"Azért aki el akarja kerülni a csütörtöki tolongást, jobban teszi, ha ma megvesz mindent.","id":"20180328_A_negynapos_unnep_alatt_is_tud_vasarolni_mutatjuk_hol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc6ed749-eaf6-47b6-89c0-d09989eea533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b91438-1f59-4e5b-b153-46b80f86ab96","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_A_negynapos_unnep_alatt_is_tud_vasarolni_mutatjuk_hol","timestamp":"2018. március. 28. 14:47","title":"A négynapos ünnep alatt is tud vásárolni, mutatjuk, hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e95653-442f-4492-96e0-ea31e30e4132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvéd a Helsinki Bizottság tagja, de ehhez vajmi kevés köze van az ügyhöz. Kárpáti Józsefnek fogalma sincs, hogy a levél, amit a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz írt, hogy jutott a kormányhoz. Az ügyben a Magyar Ügyvédi Kamarához és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordul.","shortLead":"Az ügyvéd a Helsinki Bizottság tagja, de ehhez vajmi kevés köze van az ügyhöz. Kárpáti Józsefnek fogalma sincs...","id":"20180328_Helsinki_Bizottsag_Fidesz_menekultek_kampany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25e95653-442f-4492-96e0-ea31e30e4132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90c9a89-9137-4822-bbd2-e858bbcdf10e","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Helsinki_Bizottsag_Fidesz_menekultek_kampany","timestamp":"2018. március. 28. 18:16","title":"Egy hagyatéki ügyben írt ügyvédi levéllel riogat a kormány, hogy migránsok lesznek az üres lakásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9e9224-a700-4d0c-ae2c-1b8be05f177b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kkv","description":"Ha Magyarországon Mészáros Lőrincek lépnek a Demján Sándorok helyébe, akkor régen rossz. Mert Demján autonóm, Mészáros viszont balga szolga. Vagy hagyja, hogy annak látsszon. Farkas Zoltán tavaly augusztusban vetette össze a két üzletember pályafutását, egyiknek az eredményeit a másik hirtelen támadt \"sikereivel\".","shortLead":"Ha Magyarországon Mészáros Lőrincek lépnek a Demján Sándorok helyébe, akkor régen rossz. Mert Demján autonóm, Mészáros...","id":"20180327_Farkas_Zoltan_Ami_volt_Demjan_es_ami_nem_lesz_Meszaros","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d9e9224-a700-4d0c-ae2c-1b8be05f177b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ca02ea-c656-41bc-a9d2-93c5c0dad5f8","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_Farkas_Zoltan_Ami_volt_Demjan_es_ami_nem_lesz_Meszaros","timestamp":"2018. március. 27. 17:50","title":"Farkas Zoltán: Ami volt Demján és ami nem lesz Mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Nyolc tonna elektromos hulladékot próbálnak összegyűjteni a tokiói olimpia szervezői, hogy ezekből készíthessék el az érmeket.","shortLead":"Nyolc tonna elektromos hulladékot próbálnak összegyűjteni a tokiói olimpia szervezői, hogy ezekből készíthessék el...","id":"20180328_Kidobott_okostelefonokbol_keszitik_a_kovetkezo_olimpia_ermeit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161ae6dc-bfd3-432c-b3d0-d63e3609962b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_Kidobott_okostelefonokbol_keszitik_a_kovetkezo_olimpia_ermeit","timestamp":"2018. március. 28. 16:37","title":"Kidobott okostelefonokból készítik a következő olimpia érmeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f960bd16-2912-43f2-b0b4-54ed97ef6acd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök egy ideje légúti fertőzéssel küszködik. Kivizsgálták, gyógyszert kapott és hazaküldték pihenni.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök egy ideje légúti fertőzéssel küszködik. Kivizsgálták, gyógyszert kapott és hazaküldték...","id":"20180328_meg_ejjel_hazaengedtek_a_korhazbol_netanjahut","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f960bd16-2912-43f2-b0b4-54ed97ef6acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0898525f-9046-4d57-9155-433daa9d4307","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_meg_ejjel_hazaengedtek_a_korhazbol_netanjahut","timestamp":"2018. március. 28. 06:36","title":"Még éjjel hazaengedték a kórházból Netanjahut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae7b77f-4552-4d32-a86f-37806b70e72b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt hisz abban, hogy meg kell könnyíteni a fogamzásgátláshoz való hozzájutást és a családtervezést. ","shortLead":"A párt hisz abban, hogy meg kell könnyíteni a fogamzásgátláshoz való hozzájutást és a családtervezést. ","id":"20180327_a_momentum_allamilag_tamogatotta_tenne_a_fogamzasgatlokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ae7b77f-4552-4d32-a86f-37806b70e72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4caba4-b2e8-4b72-ba0a-d1b06c69b1d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_a_momentum_allamilag_tamogatotta_tenne_a_fogamzasgatlokat","timestamp":"2018. március. 27. 16:07","title":"A Momentum államilag támogatottá tenné a fogamzásgátlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9476effb-fd10-4431-94eb-b930534f9ddd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy új dokumentumfilm igyekszik megvilágítani az énekes sötétnek tűnő magánéletét.","shortLead":"Egy új dokumentumfilm igyekszik megvilágítani az énekes sötétnek tűnő magánéletét.","id":"20180328_Sajat_szexrabszolgat_nevelt_egy_14_eves_lanybol_R_Kelly","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9476effb-fd10-4431-94eb-b930534f9ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7c807e-e713-4d49-aa94-672618e28ab7","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_Sajat_szexrabszolgat_nevelt_egy_14_eves_lanybol_R_Kelly","timestamp":"2018. március. 28. 11:35","title":"Saját szexrabszolgát nevelt egy 14 éves lányból R Kelly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3eb3985-b791-49f2-b5ee-616deb336b9b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először pillanthatunk be az Al Capone életéről szóló mozifilm, a Fonzo kulisszái mögé. A hírhedt \"Sebhelyesarcút\" Tom Hardy alakítja majd, a maffiózóvá maszkírozott színész magáról osztott meg fotókat az Instagramján. ","shortLead":"Először pillanthatunk be az Al Capone életéről szóló mozifilm, a Fonzo kulisszái mögé. A hírhedt \"Sebhelyesarcút\" Tom...","id":"20180327_Igy_szuletik_a_maffiozo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3eb3985-b791-49f2-b5ee-616deb336b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d69193-3660-46e5-adc6-3d2dd3cac94c","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_Igy_szuletik_a_maffiozo","timestamp":"2018. március. 27. 15:39","title":"Így születik a maffiózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]