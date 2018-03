Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1cd6733-a808-4c9f-87cc-ee28e77e97ca","c_author":"Bedő Iván","category":"hetilap","description":"A titkos nemzetközi iratok közzétételével nem a WikiLeaks volt az úttörő, hanem a bolsevikok, már 1917-ben, akik ily módon akarták lejáratni a régi rendszert. Egészen más oldalról az amerikai elnök is a titkos diplomácia ellensége lett 1918-ban. ","shortLead":"A titkos nemzetközi iratok közzétételével nem a WikiLeaks volt az úttörő, hanem a bolsevikok, már 1917-ben, akik ily...","id":"201813__trockij_akiszivarogtato__nemes_cel_rossz_beke__paktumfaktum__bolsileaks","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1cd6733-a808-4c9f-87cc-ee28e77e97ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7531f3b-5ab8-45da-b775-51fd577d601e","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.13/201813__trockij_akiszivarogtato__nemes_cel_rossz_beke__paktumfaktum__bolsileaks","timestamp":"2018. március. 28. 00:00","title":"BolsiLeaks","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e463ac9-8766-44de-958a-c7a6ba14dbeb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A végén aztán minden jóra fordult, a pólós még az edzésre is odaért.","shortLead":"A végén aztán minden jóra fordult, a pólós még az edzésre is odaért.","id":"20180328_nagy_viktor_doppingellenorzes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e463ac9-8766-44de-958a-c7a6ba14dbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be82f47-f6d9-4f67-9ecb-af5da0e1198e","keywords":null,"link":"/sport/20180328_nagy_viktor_doppingellenorzes","timestamp":"2018. március. 28. 10:51","title":"Nagy Viktornál rosszkor csöngetett a doppingellenőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace36cf0-0472-47c2-a70b-ba6d40edf062","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő DVTK Jegesmedvék az Erste Liga fináléjának negyedik mérkőzésén egygólos hátrányból fordítva 4-1-re legyőzte a MAC Budapestet.","shortLead":"A címvédő DVTK Jegesmedvék az Erste Liga fináléjának negyedik mérkőzésén egygólos hátrányból fordítva 4-1-re legyőzte...","id":"20180329_jegesmedvek_mac_budapest_jegkorong_donto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ace36cf0-0472-47c2-a70b-ba6d40edf062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3ec6cf-fca9-41f3-8754-3dbf4fa929da","keywords":null,"link":"/sport/20180329_jegesmedvek_mac_budapest_jegkorong_donto","timestamp":"2018. március. 29. 06:55","title":"Szépítettek a Jegesmedvék, nincs még vége a hokidöntőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13aec521-143a-4813-8399-6c94c153beb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor péntek és hétfő között csapódhat a Földnek a 2016 óta nem működő Tienkung-1 (Mennyei Palota-1) kínai űrlaboratórium, amelynek roncsai mintegy ezer négyzetkilométernyi területen szóródhatnak szét.","shortLead":"Valamikor péntek és hétfő között csapódhat a Földnek a 2016 óta nem működő Tienkung-1 (Mennyei Palota-1) kínai...","id":"20180328_tienkung_1_mennyei_palota_urallomas_foldbe_csapodas_datuma","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13aec521-143a-4813-8399-6c94c153beb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92ae079-7783-4c75-bec1-b787be963538","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_tienkung_1_mennyei_palota_urallomas_foldbe_csapodas_datuma","timestamp":"2018. március. 28. 08:03","title":"Nincs tovább, itt az idő: péntek és hétfő között csapódik a Földbe a 8500 kilós, irányíthatatlanná vált űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a9d131-3ddd-4731-bf3c-b0cd4579a238","c_author":"-gy-","category":"elet","description":" Ha mostanság bekukkantanánk a jó öreg kontinens konyháira, nem érne minket különösebb meglepetés. Bizonyos húsvéti ételek rendre az asztalra kerülnek. A kalács, sonka, tojás szentháromsága mellett a legkedveltebb fogások bárányból készülnek.\r

