[{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"","shortLead":"","id":"20180328_Aszfaltozas_miatt_10_kilometeres_dugo_van_az_M1esen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c427704-e174-4f13-9a0f-cfce25aaae23","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180328_Aszfaltozas_miatt_10_kilometeres_dugo_van_az_M1esen","timestamp":"2018. március. 28. 17:22","title":"Aszfaltozás miatt 10 kilométeres dugó van az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c015bc-0c7e-4fa8-9f6e-4c1319c3c2b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bíróság elé kell állnia annak a francia vegán aktivistának, aki egy Facebook-posztban megsértette annak a hentesnek az emlékét, aki a Trebesben elkövetett iszlamista merénylet során vesztette életét. ","shortLead":"Bíróság elé kell állnia annak a francia vegán aktivistának, aki egy Facebook-posztban megsértette annak a hentesnek...","id":"20180329_Birosag_elott_a_hentes_halalanak_orvendezo_francia_vegan_aktivista","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c015bc-0c7e-4fa8-9f6e-4c1319c3c2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efeb952-5faa-416c-84af-551c46dcfc41","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_Birosag_elott_a_hentes_halalanak_orvendezo_francia_vegan_aktivista","timestamp":"2018. március. 29. 17:18","title":"Hét évet kaphat a francia vegán aktivista, aki örült, hogy egy hentest ölt meg a terrorista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeed4dde-8013-416c-b44c-a406fcddb009","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hétfőn elhunyt üzletembert a Fiumei úti sírkertben helyezik végső nyugalomra.","shortLead":"A hétfőn elhunyt üzletembert a Fiumei úti sírkertben helyezik végső nyugalomra.","id":"20180329_aprilis_10en_temetik_demjan_sandort","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeed4dde-8013-416c-b44c-a406fcddb009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c10777f-db5f-4c6f-8ae7-c69ac5632a8b","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_aprilis_10en_temetik_demjan_sandort","timestamp":"2018. március. 29. 16:25","title":"Április 10-én temetik Demján Sándort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5175fd50-7755-42b2-a045-7d7a6a63790a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta főleg mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos kutatásokra használható újgenerációs szuperszámítógépét az Nvidia. A DGX-2 küllemre egy igazi fenevad, számítási teljesítménye pedig több mint elképesztő.","shortLead":"Bemutatta főleg mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos kutatásokra használható újgenerációs szuperszámítógépét...","id":"20180328_nvidia_dgx_2_szuperszamitogep_mesterseges_intelligencia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5175fd50-7755-42b2-a045-7d7a6a63790a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2144b257-8904-4c29-8cd8-dd74101f2476","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_nvidia_dgx_2_szuperszamitogep_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. március. 28. 10:03","title":"Ilyen számítógépet még nem látott: 16 videókártya van benne, 97 millió forintba kerül az Nvidia DGX-2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dba8db-3716-444e-b321-35b17f840c38","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyetlen labdarúgó-stadionba sem mehet be három éven át Ivan Szavvidisz, a görög PAOK Szaloniki elnök-tulajdonosa.","shortLead":"Egyetlen labdarúgó-stadionba sem mehet be három éven át Ivan Szavvidisz, a görög PAOK Szaloniki elnök-tulajdonosa.","id":"20180329_pisztollyal_rohant_a_gyepre_harom_evre_tiltottak_el","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55dba8db-3716-444e-b321-35b17f840c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5341010-af3a-4f04-8117-88a15d62a5db","keywords":null,"link":"/sport/20180329_pisztollyal_rohant_a_gyepre_harom_evre_tiltottak_el","timestamp":"2018. március. 29. 13:21","title":"Pisztollyal rohant a gyepre, három évre tiltották el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cad8373-3e62-48de-be28-aa9707d84b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nemzeti fejlesztési miniszter autószalonját \"megtámogató\" cégeknél bukkant szabálytalanságokra az unió csalás elleni hivatala, az ügyészség azonban elengedte az ügyet.","shortLead":"A nemzeti fejlesztési miniszter autószalonját \"megtámogató\" cégeknél bukkant szabálytalanságokra az unió csalás elleni...","id":"20180329_sesztak_miklos_olaf_ugyeszseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cad8373-3e62-48de-be28-aa9707d84b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02c9ccc-c740-4e70-83a2-b3b0e10aebfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_sesztak_miklos_olaf_ugyeszseg","timestamp":"2018. március. 29. 07:45","title":"Seszták Miklós is lebukott az OLAF előtt, de megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a493c4-f1e7-45d9-8831-ac234fccd30f","c_author":"Csíki Sándor","category":"elet","description":"Mi volt előbb: a tyúk, vagy a tojás? Örök kérdés, amelyet az évszázadok során számosan próbáltak megválaszolni Arisztotelésztől Stephen Hawkingig.\r

\r

","shortLead":"Mi volt előbb: a tyúk, vagy a tojás? Örök kérdés, amelyet az évszázadok során számosan próbáltak megválaszolni...","id":"20180328_Nem_a_nyuszi_hozta_a_tojast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92a493c4-f1e7-45d9-8831-ac234fccd30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b86003-218c-4d8e-b3a2-c4e1c907cee0","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Nem_a_nyuszi_hozta_a_tojast","timestamp":"2018. március. 29. 15:21","title":"Nem a nyuszi hozta a tojást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz azt ígéri, annak is megy a pénz, aki fával fűt. Sőt, állítólag a házközponti fűtéssel rendelkező lakások problémáját is rendezik.","shortLead":"A Fidesz azt ígéri, annak is megy a pénz, aki fával fűt. Sőt, állítólag a házközponti fűtéssel rendelkező lakások...","id":"20180329_valasztasi_rezsicsokkentes_annak_is_jar_a_penz_aki_nem_gazzal_fut","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ada7e1b-a080-4874-8c81-581ed72e2b12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_valasztasi_rezsicsokkentes_annak_is_jar_a_penz_aki_nem_gazzal_fut","timestamp":"2018. március. 29. 21:11","title":"Választási rezsicsökkentés: Annak is jár a pénz, aki nem gázzal fűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]