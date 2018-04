Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d95915e1-2e48-49b0-95a4-2957575c699a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lewandowski rúgott egy mesterhármast, aztán még hárman egyet fejenként.","shortLead":"Lewandowski rúgott egy mesterhármast, aztán még hárman egyet fejenként.","id":"20180331_Lesoporte_a_palyarol_a_Bayen_a_Dortmundot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d95915e1-2e48-49b0-95a4-2957575c699a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e34aaa4-da1e-4405-b238-cae31a3feaf3","keywords":null,"link":"/sport/20180331_Lesoporte_a_palyarol_a_Bayen_a_Dortmundot","timestamp":"2018. március. 31. 21:20","title":"Lesöpörte a pályáról a Bayern a Dortmundot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc5ac5-704b-4112-9ac0-069f416c380a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Zlatan Ibrahimovic pénteken érkezett meg a Los Angeles Galaxy csapatához, de szombaton máris két gólt lőtt az észak-amerikai profiliga (MLS) alapszakaszában, pedig csak csereként állt be.\r

","shortLead":"Zlatan Ibrahimovic pénteken érkezett meg a Los Angeles Galaxy csapatához, de szombaton máris két gólt lőtt...","id":"20180401_Ibrahimovic_iszonyatos_gollal_mutatkozott_be_Los_Angelesben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=effc5ac5-704b-4112-9ac0-069f416c380a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52188f5-0526-4de7-a64a-417876971a88","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Ibrahimovic_iszonyatos_gollal_mutatkozott_be_Los_Angelesben","timestamp":"2018. április. 01. 07:52","title":"Ibrahimovic iszonyatos góllal mutatkozott be Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4200f9e-31bd-40ad-aad4-7204d0298ab3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ki mondta, hogy egy izomautónak feltétlenül több száz lóerősnek kell lennie? Mutatjuk, hogy akár néhány lóerővel is milyen feltűnést tud kelteni egy ilyen járgány. ","shortLead":"Ki mondta, hogy egy izomautónak feltétlenül több száz lóerősnek kell lennie? Mutatjuk, hogy akár néhány lóerővel is...","id":"20180331_a_nap_fotoja_olyan_izomautot_fotoztunk_ami_meg_monte_carlo_kornyeken_is_feltuno","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4200f9e-31bd-40ad-aad4-7204d0298ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4490c657-cbf9-4890-a031-02950b2a1ba0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180331_a_nap_fotoja_olyan_izomautot_fotoztunk_ami_meg_monte_carlo_kornyeken_is_feltuno","timestamp":"2018. március. 31. 06:41","title":"A nap fotója: olyan spéci izomautót fotóztunk, ami még Monte-Carlo környékén is feltűnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b81b4d9-61f1-4859-ad6f-a45e06f5334b","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Már csak azért is térdig gázolunk a politikában, mert választási kampány van, de a hatalmi játszmák, a pártpolitikai súrlódások, a kisebb-nagyobb átverések, csúsztatások, lenyúlások kampányidőszakon kívül is megadják a közélet ritmusát. Megnéztük, miként állítanak a sorozatok görbe tükröt a politikusoknak, és hogy reflektálnak az aktuális politikai helyzetekre. Merüljenek alá velünk a hatalom, a korrupció és a manipuláció mocsarába!","shortLead":"Már csak azért is térdig gázolunk a politikában, mert választási kampány van, de a hatalmi játszmák, a pártpolitikai...","id":"20180330_sorozattavasz_filmek_sorozat_politika_penz_jog","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b81b4d9-61f1-4859-ad6f-a45e06f5334b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bc19fd-cb5f-4d7f-8453-e3489a383a47","keywords":null,"link":"/kultura/20180330_sorozattavasz_filmek_sorozat_politika_penz_jog","timestamp":"2018. március. 30. 13:30","title":"Mindig csak a mocskos politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a61fd49-4f4c-42ed-abc0-0445f24ac0ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon közölték a hírt, hogy szombaton nyitnak ki utoljára.","shortLead":"A Facebookon közölték a hírt, hogy szombaton nyitnak ki utoljára.","id":"20180331_bezar_a_volt_michelin_csillagos_tanti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a61fd49-4f4c-42ed-abc0-0445f24ac0ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29e906e-cb23-425b-b423-54cba68fee93","keywords":null,"link":"/elet/20180331_bezar_a_volt_michelin_csillagos_tanti","timestamp":"2018. március. 31. 12:47","title":"Bezár a volt Michelin-csillagos budapesti étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7c57c2-07e8-42eb-98c2-611ef9eb87b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kínai látogatására vonattal érkezett, amelynek első pillantásra meghökkentő a berendezése.","shortLead":"Kínai látogatására vonattal érkezett, amelynek első pillantásra meghökkentő a berendezése.","id":"20180331_kim_dzsong_un_kinai_latogatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e7c57c2-07e8-42eb-98c2-611ef9eb87b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce62cc4-0fcb-4f3c-bae7-4110f651366d","keywords":null,"link":"/elet/20180331_kim_dzsong_un_kinai_latogatas","timestamp":"2018. március. 31. 16:17","title":"Rózsaszín kanapékkal pakolták tele Kim Dzsong Un zöld vonatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a30cb3f-b7ab-4475-b7bf-af443fa09fe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi reméli, húsvét után keresni fogják a városházáról.","shortLead":"A férfi reméli, húsvét után keresni fogják a városházáról.","id":"20180331_hiaba_kerte_kosa_meg_nem_hivtak_vissza_a_pecsi_portast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a30cb3f-b7ab-4475-b7bf-af443fa09fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bba553e-914a-4f66-9195-cd0ee231b975","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_hiaba_kerte_kosa_meg_nem_hivtak_vissza_a_pecsi_portast","timestamp":"2018. március. 31. 09:57","title":"Hiába kérte Kósa, még nem hívták vissza a pécsi portást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997b6a69-2fa2-4bf2-b086-a8abb3dcaeb8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy azeri újságíró felesége meghalt, amikor a párra tüzet nyitott valaki. Az érintett település polgármestere nem zárja ki a politikai motivációt.","shortLead":"Egy azeri újságíró felesége meghalt, amikor a párra tüzet nyitott valaki. Az érintett település polgármestere nem zárja...","id":"20180330_Merenylet_Franciaorszagban_egy_halott_egy_sulyos_serult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=997b6a69-2fa2-4bf2-b086-a8abb3dcaeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2b8d55-61d0-490f-9356-b778230e36a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Merenylet_Franciaorszagban_egy_halott_egy_sulyos_serult","timestamp":"2018. március. 30. 14:14","title":"Merénylet Franciaországban: egy halott, egy súlyos sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]