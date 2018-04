Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kevés lélekjelenlét kellett ahhoz, hogy a találkozást videón is megörökítsék az Aggteleki Nemzeti Parkban.","shortLead":"Nem kevés lélekjelenlét kellett ahhoz, hogy a találkozást videón is megörökítsék az Aggteleki Nemzeti Parkban.","id":"20180402_Nyugodtan_kirandultak_es_egyszer_csak_ott_volt_egy_barnamedve","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6c1fd2-3e56-4ca4-b02d-eda2394feb95","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Nyugodtan_kirandultak_es_egyszer_csak_ott_volt_egy_barnamedve","timestamp":"2018. április. 02. 09:09","title":"Nyugodtan kirándultak, és egyszer csak ott volt egy barnamedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0a2298-e79c-41a8-8d70-0295b41bc914","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ügyes konyhai kiegészítő elintézi, hogy akár két hónapig is jó marad a bor a már kinyitott palackban.","shortLead":"Egy ügyes konyhai kiegészítő elintézi, hogy akár két hónapig is jó marad a bor a már kinyitott palackban.","id":"20180402_nyitott_bot_tarolasa_keszulek_eszkoz_zos_wine_halo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb0a2298-e79c-41a8-8d70-0295b41bc914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e167223-9584-4856-8c4b-e5e3149c9b1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_nyitott_bot_tarolasa_keszulek_eszkoz_zos_wine_halo","timestamp":"2018. április. 02. 19:03","title":"Ha szereti a bort, akkor tetszeni fog ez a kis eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc3b165-bca7-4fc0-9e72-1d86d13ceeef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szakításban és összetettben is harmadik lett. ","shortLead":"Szakításban és összetettben is harmadik lett. ","id":"20180401_Ket_bronzermet_hozott_el_Nagy_Peter_a_sulyemelo_Ebrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fc3b165-bca7-4fc0-9e72-1d86d13ceeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea71dee-fa42-44ce-8283-c672ae527d29","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Ket_bronzermet_hozott_el_Nagy_Peter_a_sulyemelo_Ebrol","timestamp":"2018. április. 01. 19:59","title":"Két bronzérmet hozott el Nagy Péter a súlyemelő Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c281fed-3209-4fe4-aec6-092d23f4b6c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Óvatosan akár úgy is lehet fogalmazni, hogy az elmúlt időkben nem pont ezek a négykerekűek sikerültek a legjobban.","shortLead":"Óvatosan akár úgy is lehet fogalmazni, hogy az elmúlt időkben nem pont ezek a négykerekűek sikerültek a legjobban.","id":"20180401_a_vilag_legrosszabb_autoi_mutatjuk_a_toplista_jeles_kocsijait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c281fed-3209-4fe4-aec6-092d23f4b6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5427d5-4a7e-40a8-b089-df42c5acbe47","keywords":null,"link":"/cegauto/20180401_a_vilag_legrosszabb_autoi_mutatjuk_a_toplista_jeles_kocsijait","timestamp":"2018. április. 01. 06:41","title":"A világ legrosszabb autói, mutatjuk a toplista jeles kocsijait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0bb4dfa-ff9a-43bf-aad1-e698284fef8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal a K-Monitor készített egy tesztet, amelyben igen/nem/nem tudom válaszokat adva a magyar belpolitikával kapcsolatos kérdésekre, majd megjelölve a számunkra fontos kérdéseket, végül megkapjuk, hoyg melyik párttal milyen százalékban egyezik a véleményünk. ","shortLead":"Ezúttal a K-Monitor készített egy tesztet, amelyben igen/nem/nem tudom válaszokat adva a magyar belpolitikával...","id":"20180401_Itt_egy_ujabb_teszt_amely_megmutatja_hogy_melyik_part_kepviseli_a_velemenyet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0bb4dfa-ff9a-43bf-aad1-e698284fef8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f1363d4-f96c-4e92-ba63-c9f2bb82342b","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Itt_egy_ujabb_teszt_amely_megmutatja_hogy_melyik_part_kepviseli_a_velemenyet","timestamp":"2018. április. 01. 18:01","title":"Ez az új teszt megmutatja, melyik pártéval egyezik a véleményünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a044752f-1151-4717-ad4c-8c16700c3bcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20180401_Csokis_burger_mi_A_Burger_King_nem_varta_meg_aprilis_elsejet_a_trefaval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a044752f-1151-4717-ad4c-8c16700c3bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cf284e-3f6b-481e-b765-330f6094ae01","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Csokis_burger_mi_A_Burger_King_nem_varta_meg_aprilis_elsejet_a_trefaval","timestamp":"2018. április. 01. 14:47","title":"Csokis burger, mi? A Burger King nem várta meg április elsejét a tréfával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e28feae-b221-4232-bc46-cc9e39036da6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állami kórházakban ritka az olyan külföldi, aki jószántából választ magyar helyszínt a gyógyulásához. A magánrendelők sem bővelkednek határon túli betegforgalomban.","shortLead":"Az állami kórházakban ritka az olyan külföldi, aki jószántából választ magyar helyszínt a gyógyulásához...","id":"201811__kulfoldiek_gyogyitasa__hatartalanul__kolcsonosseg__rendezett_kartyaadossag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e28feae-b221-4232-bc46-cc9e39036da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6ad6a2-2f27-497c-a30e-03e2965dc97b","keywords":null,"link":"/gazdasag/201811__kulfoldiek_gyogyitasa__hatartalanul__kolcsonosseg__rendezett_kartyaadossag","timestamp":"2018. április. 02. 08:30","title":"Milyen külföldi gyógyellátásra jogosult az EU-kártyás utazó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ac7485-3768-4fa0-b1b0-d513353f5312","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Érd csapatát győzték le. ","shortLead":"Az Érd csapatát győzték le. ","id":"20180401_A_Gyor_nyerte_a_kezilabda_Magyar_Kupat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ac7485-3768-4fa0-b1b0-d513353f5312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6191e9-a505-469a-860e-3311d86790f7","keywords":null,"link":"/sport/20180401_A_Gyor_nyerte_a_kezilabda_Magyar_Kupat","timestamp":"2018. április. 01. 18:45","title":"A Győr nyerte a kézilabda Magyar Kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]