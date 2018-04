Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c27d7c8a-40ca-4163-a9ae-622f9ee5ef99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180401_1100an_jartak_hulyen_a_Deak_teren","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c27d7c8a-40ca-4163-a9ae-622f9ee5ef99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6564f9-b1c8-4a43-92f9-4fff83538964","keywords":null,"link":"/elet/20180401_1100an_jartak_hulyen_a_Deak_teren","timestamp":"2018. április. 01. 18:37","title":"1100-an jártak hülyén a Deák téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megállapodás született a szíriai Dúmában, a felkelők kezén lévő utolsó kelet-gútai városban a sebesültek, majd később a civil lakosság egy részének az evakuálásáról is.\r

","shortLead":"Megállapodás született a szíriai Dúmában, a felkelők kezén lévő utolsó kelet-gútai városban a sebesültek, majd később...","id":"20180401_Orosz_kozremukodessel_indul_az_evakualas_a_sziria_Dumaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226fe4f8-29a5-4cc1-997a-66073fb772ac","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Orosz_kozremukodessel_indul_az_evakualas_a_sziria_Dumaban","timestamp":"2018. április. 01. 11:15","title":"Orosz közreműködéssel indul az evakuálás a szíria Dúmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5c761a-1f92-490c-b4c3-3833f8e2b441","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az easyJet vezetője azt is mondta, hogy Ausztriában is működési engedélyért folyamodtak. ","shortLead":"Az easyJet vezetője azt is mondta, hogy Ausztriában is működési engedélyért folyamodtak. ","id":"20180401_Az_easyJet_targyal_az_olasz_kormannyal_az_Alitaliarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf5c761a-1f92-490c-b4c3-3833f8e2b441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881066f9-5365-42a2-9e50-095a987c8a56","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Az_easyJet_targyal_az_olasz_kormannyal_az_Alitaliarol","timestamp":"2018. április. 01. 16:07","title":"Az easyJet tárgyal az olasz kormánnyal az Alitaliáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ac7485-3768-4fa0-b1b0-d513353f5312","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Érd csapatát győzték le. ","shortLead":"Az Érd csapatát győzték le. ","id":"20180401_A_Gyor_nyerte_a_kezilabda_Magyar_Kupat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ac7485-3768-4fa0-b1b0-d513353f5312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6191e9-a505-469a-860e-3311d86790f7","keywords":null,"link":"/sport/20180401_A_Gyor_nyerte_a_kezilabda_Magyar_Kupat","timestamp":"2018. április. 01. 18:45","title":"A Győr nyerte a kézilabda Magyar Kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 400 különféle számítási művelet elvégzésében segít az alábbi ingyenes webszolgáltatás.","shortLead":"Több mint 400 különféle számítási művelet elvégzésében segít az alábbi ingyenes webszolgáltatás.","id":"20180402_omni_calculator_tobb_szaz_szamologep_egy_weboldalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2fb6d3-994f-4348-98f2-0dbf868e9a9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_omni_calculator_tobb_szaz_szamologep_egy_weboldalon","timestamp":"2018. április. 02. 12:03","title":"Érdemes felkeresni: több száz fajta számológép van ezen a weboldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bűnvádi eljárás indításának engedélyezését kérvényezte hétfőn a román legfőbb ügyész Klaus Iohannis államfőtől az 1989-es forradalom ügyében három akkori meghatározó vezető, köztük Ion Iliescu volt elnök és Petre Roman volt miniszterelnök ellen.","shortLead":"Bűnvádi eljárás indításának engedélyezését kérvényezte hétfőn a román legfőbb ügyész Klaus Iohannis államfőtől...","id":"20180402_Elszamoltatas_Romaniaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fa6dc2-2e53-46c4-9468-d6483f1f9f74","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Elszamoltatas_Romaniaban","timestamp":"2018. április. 02. 18:45","title":"Újabb elszámoltatási kísérlet indult Romániában az 1989-es forradalom ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint a miniszterelnök biztos befutó a választásokon a bevándorlásellenes propagandának köszönhetően.","shortLead":"A lap szerint a miniszterelnök biztos befutó a választásokon a bevándorlásellenes propagandának köszönhetően.","id":"20180402_Sunday_Times_Orban_a_gyulolet_kialtvanyaval_menetel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f8a87a-96e7-4a54-9b59-5792a798ccfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Sunday_Times_Orban_a_gyulolet_kialtvanyaval_menetel","timestamp":"2018. április. 02. 12:46","title":"Sunday Times: Orbán a gyűlölet kiáltványával menetel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0cf113-c919-4d9f-ad42-35ab1c2ab275","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump mellett egy emberszabású húsvéti nyúl is jelen volt a washingtoni Fehér Ház déli szárnyának kertjében megrendezett idei tojásgörgető-versenyen húsvéthétfőn. \r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump mellett egy emberszabású húsvéti nyúl is jelen volt a washingtoni...","id":"20180402_Emberszabasu_nyul_a_Feher_Hazban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c0cf113-c919-4d9f-ad42-35ab1c2ab275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a804ff05-9149-4af9-b9bb-7fb0d9bc09e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Emberszabasu_nyul_a_Feher_Hazban","timestamp":"2018. április. 02. 18:59","title":"Húsvéti nyulat fogadott Trump a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]