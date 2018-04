Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8e93013-7d59-4cf4-aa88-5a96df960bc9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A korábban ismertté váltnál több, vagyis mintegy 87 millió felhasználó személyes adatait oszthatták meg szabálytalanul a Cambridge Analytica nevű brit-amerikai politikai elemző és tanácsadó céggel – közölte a Facebook.","shortLead":"A korábban ismertté váltnál több, vagyis mintegy 87 millió felhasználó személyes adatait oszthatták meg szabálytalanul...","id":"20180404_facebook_cambridge_analytica_87_millio_felhasznalo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8e93013-7d59-4cf4-aa88-5a96df960bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e4b0cf-91af-4334-8f24-658bb931c873","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_facebook_cambridge_analytica_87_millio_felhasznalo","timestamp":"2018. április. 04. 22:29","title":"Jóval több felhasználót érint a Facebook-botrány, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6baf8d3-2707-4fe3-905f-bafb075f4ecb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik brazíliai katolikus templomban az egyik hívő drónnal röptette a misét celebráló paphoz az oltáriszentséget. Míg a helyszínen taps fogadta a produkciót, a Sao Pauló-i egyházi vezetők elítélték a formabontó mutatványt, s intézkedtek, hogy ilyen soha többet ne fordulhasson elő. ","shortLead":"Az egyik brazíliai katolikus templomban az egyik hívő drónnal röptette a misét celebráló paphoz az oltáriszentséget...","id":"20180403_Amikor_mar_az_oltari_szentseget_is_dron_ropteti","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6baf8d3-2707-4fe3-905f-bafb075f4ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81172ca-55b2-4a3d-980c-ae26311ece9f","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Amikor_mar_az_oltari_szentseget_is_dron_ropteti","timestamp":"2018. április. 03. 16:09","title":"Amikor már az oltáriszentséget is drón röpteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd8e561-2777-4123-b4e2-0205f3fdd0af","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Profession.hu saját adatbázison alapuló felméréséből kiderül, hogy melyek azok a területek és munkakörök ahol a munkaerőhiány miatt leginkább nőttek a nettó bérek. Csak egy terület akad, ahol munkaerő-túlkínálat alakult ki, és emiatt csökkent az átlagfizetés.","shortLead":"A Profession.hu saját adatbázison alapuló felméréséből kiderül, hogy melyek azok a területek és munkakörök ahol...","id":"20180404_Hianyszakmak_atlagosan_30_szazalekkal_nottek_a_berek_az_elmult_evben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fd8e561-2777-4123-b4e2-0205f3fdd0af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f577f8-1a6d-4503-8d98-e2a8118e49f2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180404_Hianyszakmak_atlagosan_30_szazalekkal_nottek_a_berek_az_elmult_evben","timestamp":"2018. április. 04. 11:48","title":"Hiányszakmák: átlagosan 30 százalékkal nőttek a bérek az elmúlt évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86ca9a5-fa2b-4468-9983-3b18f2e8a253","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megugrott a beköltözők száma az elmúlt években az ukrán határ menti falukban, legalább is papíron. ","shortLead":"Megugrott a beköltözők száma az elmúlt években az ukrán határ menti falukban, legalább is papíron. ","id":"20180403_kozmunkat_igert_a_polgarmester_az_ukranok_bejelenteseert_cserebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f86ca9a5-fa2b-4468-9983-3b18f2e8a253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede7da24-c912-4f3a-9efa-aa71369f623e","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_kozmunkat_igert_a_polgarmester_az_ukranok_bejelenteseert_cserebe","timestamp":"2018. április. 03. 20:42","title":"Közmunkát ígért a polgármester az ukránok bejelentéséért cserébe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ef7aba-8c15-4181-b49a-32ff8b052932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszaújvárosi választási bizottságtól kapott 2 millió forintos bírságot a nagyobbik kormánypárt.","shortLead":"A tiszaújvárosi választási bizottságtól kapott 2 millió forintos bírságot a nagyobbik kormánypárt.","id":"20180404_megbuntettek_a_fideszt_az_orban_plakatok_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16ef7aba-8c15-4181-b49a-32ff8b052932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfc4f6f-70cf-4899-acd2-8e168e7e32c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_megbuntettek_a_fideszt_az_orban_plakatok_miatt","timestamp":"2018. április. 04. 20:21","title":"Megbüntették a Fideszt az Orbán-plakátok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c761a93c-a9a1-4a04-96f6-5d94acfcfdb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényelem, teljesítmény, stílus – ezekkel a valóban vonzó szavakkal jellemzi a Samsung az új notebookjait.","shortLead":"Kényelem, teljesítmény, stílus – ezekkel a valóban vonzó szavakkal jellemzi a Samsung az új notebookjait.","id":"20180403_uj_samsung_notebookok_erkeznek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c761a93c-a9a1-4a04-96f6-5d94acfcfdb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a14fa08-f7ba-419a-b1bf-8f72ccdee563","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_uj_samsung_notebookok_erkeznek","timestamp":"2018. április. 03. 16:03","title":"Érdemes várni rájuk: új notebookokkal erősít a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab306fa-bd82-4e9b-b870-1ea9598c594f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 85 éves Miet nagyi toleránsan gondolkodik, és ezt hobbiján keresztül ki is fejezi azoknak, akiket nagyon szeret. \r

","shortLead":"A 85 éves Miet nagyi toleránsan gondolkodik, és ezt hobbiján keresztül ki is fejezi azoknak, akiket nagyon szeret. \r

","id":"20180403_egy_holland_nagymama_kihimezte_a_legedesebb_ajandekot_meleg_unokajanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ab306fa-bd82-4e9b-b870-1ea9598c594f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410fa81c-85ee-4f52-aa01-0aee30496e94","keywords":null,"link":"/elet/20180403_egy_holland_nagymama_kihimezte_a_legedesebb_ajandekot_meleg_unokajanak","timestamp":"2018. április. 03. 16:41","title":"Egy holland nagymama kihímezte a legédesebb ajándékot meleg unokájának – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7bc0f2-a859-4ce5-95b2-fe2c9591cd06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple azt tervezi, lecseréli az Intel chipjeit a Macekben saját készítésű áramköreire.","shortLead":"Az Apple azt tervezi, lecseréli az Intel chipjeit a Macekben saját készítésű áramköreire.","id":"20180404_az_apple_lecserelne_az_intel_processzorokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff7bc0f2-a859-4ce5-95b2-fe2c9591cd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55ecd58-7960-4c7c-a7d0-dcc0590bc1ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_az_apple_lecserelne_az_intel_processzorokat","timestamp":"2018. április. 04. 13:00","title":"Nagy csapás lesz az Intel számára, ha ezt meglépi az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]